Se complica la privatización de Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina

Escuchar

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, recibió la llamada con preocupación. Del otro lado de la línea el diputado Oscar Agost Carreño le transmitía, por indicación de Miguel Pichetto –jefe de bloque Hacemos Coalición Federal-, que la bancada había resuelto minutos antes no insistir en la privatización de las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), contrariando así la pretensión del Gobierno de que la Cámara de Diputados desconociera lo votado en el Senado, que excluyó a estas tres compañías del listado de privatizaciones.

Pichetto se comunicó con los jefes de los otros bloques dialoguistas para darles a conocer su posición. Esta tarde Rolandi se reúne, en la Cámara baja, con los jefes de bloque de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Mañana se reunirá el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, previo paso al debate en el recinto, este jueves.

Pichetto y su bloque esgrimieron un argumento jurídico y reglamentario: la Cámara de Diputados no puede insistir sobre algo que el Senado no votó. En efecto, minutos antes de que se iniciara en el recinto del Senado el debate del proyecto de Ley de Bases, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, informó que el oficialismo había resuelto retirar del capítulo sobre privatizaciones a estas tres empresas públicas. En rigor, fue una concesión que debió hacer el oficialismo al bloque de senadores radicales y a los legisladores patagónicos para obtener sus votos para la aprobación en general del proyecto de Ley de Bases.

Así las cosas, el texto que votaron los senadores no tenía incluido, en el capítulo sobre privatizaciones, a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA. La Cámara de Diputados, en su media sanción original, había avalado su privatización pero, según argumentó Pichetto, ahora no tiene la facultad de insistir en esa versión. “Esas tres compañías fueron retiradas del capítulo por el presidente provisional del Senado antes de la votación en general del proyecto. Por esa razón la Cámara de Diputados no puede insistir en algo que no se votó”, explicó.

Noticia en desarrollo