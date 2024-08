Victorial Villarruel canceló su viaje a Mendoza para el homenaje a San Martín

Escuchar

La vicepresidenta Victoria Villarruel canceló este sábado a último momento su llegada a Mendoza para un homenaje a San Martín por el 17 de agosto. Según informaron fuentes al tanto de la decisión a LA NACION, la número dos del Gobierno se levantó con presión baja y por lo tanto le recomendaron no trasladarse hasta la provincia cuyana, donde iba a ser recibida por el gobernador aliado, Alfredo Cornejo.

La baja de la visita se da en medio de las fricciones en la cúpula libertaria, debido a que el viernes la vice no participó en un acto en la sede del Ministerio de Defensa. Pero el motivo fue otro. Desde el Senado dejaron trascender que la Secretaría General de la Presidencia -a cargo de Karina Milei- no le había girado la invitación formal.

La actividad planeada para este sábado a la mañana, que iban a compartir Villarruel y Cornejo, era en el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras. Primero estaba pautada una recorrida por el lugar, donde iban a montar representaciones teatrales de cómo preparaban San Martín y el Ejército la gesta libertadora, y después se dirigirían a una explanada para el acto protocolar. Incluso, en Mendoza aguardaban para confirmar el horario, debido a que eso estaba supeditado al arribo de la vice.

De momento ya se sabía que para este 17 de agosto Presidente y vice iban a realizar actividades separadas. Milei tiene planeado ir esta noche, a las 20, al Regimiento de Granaderos a Caballo con parte de su Gabinete.

En tanto, esta no es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud en medio de las fricciones hacia el interior de la fuerza libertaria. Antes fue para la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, el pasado 9 de Julio por la madrugada, cuando la vice alegó tener una fuerte gripe. No obstante, a la mañana siguiente, se mostró en el palco con los hermanos Milei en el desfile militar que se hizo sobre Avenida del Libertador.

Unos días después, cuando tildó a Francia de “país colonialista” en medio de la polémica por los cantos racistas de los jugadores de la Selección, la distancia con Karina Milei quedó expuesta debido a que la hermana presidencial dejó saber que había ido a pedir disculpas por los dichos de la vice a la embajada de Francia.

Ahora las diferencias son más explícitas. El viernes desde el entorno de la dirigente eligieron dejar conocer que Karina Milei no la había invitado a la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales. Se quejaban de que todo ya se había trasladado a una cuestión institucional. Y justo vinculada a la familia militar, a la que Villarruel pertenece por su padre. La secretaria general se sentó en la primera fila para escuchar a su hermano, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Mientras eso sucedía, la vice contó en su cuenta de X que había ido a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para buscar su título de Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria. “Orgullosa egresada de la universidad pública”, sostuvo en ese posteo la vice.

Me recibí como Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria en la Universidad Tecnológica Nacional a fines de 2015. Después de tantos años y por impedimentos de mi vida profesional, pude retirar mi título de Técnica en Seguridad. Gracias a la UTN BA por formarme como profesional de la… pic.twitter.com/PJ4gYhfuuf — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 16, 2024

El Senado, donde es titular, recibirá desde la Cámara de Diputados un proyecto que obliga al gobierno nacional a actualizar los fondos para las universidades cada dos meses y por inflación, en caso de que no haya acuerdo entre las partes. El proyecto impulsado por la Unión Cívica Radical (UCR) no fue acompañado por el bloque libertario en la Cámara baja y distintos laderos de Milei salieron a denostarlo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, no descartó vetar la iniciativa si sale aprobada, por ir -según entienden en Balcarce 50- en contra del equilibrio fiscal. La legisladora Lilia Lemoine, por su parte, habló de una “extorsión” de los docentes. “Sigue estando dentro de las cosas que no se pueden pagar en este momento. No es que se desfinanció la educación, la educación sigue financiada. Lo que pasa es que no se pueden aumentar los salarios docentes. ¿Cuál es el monto que les tengo que pagar para que no paren? ¿Es una extorsión?”, indicó en Radio Zónica.

Lemoine, de fuerte vínculo con Milei y su hermana, apuntó el fin de semana pasado a Villarruel por no salir a defender a los diputados que visitaron a represores presos en la cárcel de Ezeiza. “Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó? Fue su leitmotiv de campaña”, arremetió en base a la inacción de la vice, que no opinó sobre el encuentro con personajes de la última dictadura que generó altísima polémica en el mundo político. “Un grupo de diputados que responde a Victoria Villarruel fue a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse”, se preguntó, como un llamado de atención a la titular del Senado.

