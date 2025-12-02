CERRAR
Video | Esteban Bullrich: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027″
El exsenador anunció en el programa de Carlos Pagni su intención de ofrecer una propuesta que promueva el diálogo y la reconciliación entre los argentinos
LA NACION
2 de diciembre de 2025
12:54
LA NACION
Política
LA NACION
Esteban Bullrich
