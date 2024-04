Villarruel arremetió contra Moreau por un pedido que le hizo por la polémica frase de Paoltroni

Escuchar

El comentario que hizo este jueves el senador nacional Francisco Paoltroni, quien comparó al presidente Javier Milei con un príncipe “que les hizo el amor y los despertó” a todos los opositores, no quedó solo limitado a la comisión bicameral de DNU, donde lo vertió. Este viernes la diputada nacional Cecilia Moreau le hizo un reclamo por el tema a la titular de la Cámara alta, la vice Victoria Villarruel, quien arremetió contra la referente massista.

Todo comenzó cuando Paoltroni dijo que el debate enardecido que se daba le hacía recordar al cuento La bella durmiente y comentó, en relación con Milei: “Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia... Resulta que viene una bruja a la casa y los deja a todos durmiendo, pero gracias a Dios que el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos ”.

La frase despertó la inmediata reacción de su par kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. “Estoy horrorizada, no podemos dejar pasar esto. Lo digo como mujer y senadora, parte de una institución de la democracia. Tengo el desgrabado de lo que dijo este senador que se acaba de ir, porque además es cobarde. No puedo entender que no advirtamos que dijo que Milei vino a violarnos para despertarnos”, exclamó la legisladora cercana a Cristina Kirchner.

Tras ello reapareció Paoltroni en la sala. “Le repito sus dichos, para que entienda la gravedad, salvo que usted crea que Milei vino a violar a todos los argentinos para despertarnos”, sostuvo Fernández Sagasti quien, luego de repetir lo que manifestó su colega libertario, marcó: “La verdad es que esa expresión de un senador de la Nación para explicar no sé qué cosa, y que en este recinto dejemos pasar una barbaridad semejante... Ni siquiera hablemos de la formación intelectual, sino moral. Conmigo no cuenten para dejar pasar como si nada. Esto es una hipocresía total. Ni yo ni nuestro bloque vamos a dejar que se hable así como así, que nos vinieron a violar a todos los argentinos para despertarnos. Se ve que nunca tuvo, y no, porque además es varón, el miedo a que lo sometieran sexualmente; no sabe lo que pasamos las mujeres toda nuestra vida”.

En medio de eso, el representante formoseño le pidió a la mendocina: “No me discrimine por ser varón”. Pero Fernández Sagasti siguió: “Usted es un irrespetuoso, nos discrimina, quiere que nos violen a todos. Dijo que Milei nos vino a violar. Usted no está moralmente preparado para estar en este recinto. Le voy a hacer una cuestión de privilegio. La violación es un delito que sobre todo padecemos las mujeres y las niñas”.

Tan encendido fue el cruce que Moreau tomó el guante. “Vicepresidenta Victoria Villarruel, ¿en serio va a dejar pasar esto como si nada? Un poco de empatía”, pidió la dirigente del Frente Renovador en su red social X.

Sin quedarse callada, la número dos del Gobierno hizo una fuerte réplica. “Diputada Moreau, ¿en serio quiere que me ponga a comentar esta gansada?” , la fustigó la vicepresidenta.

No fue solo eso. “No les pedí solidaridad a ustedes cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo, ¿y me voy a poner a comentar el cuento de La bella durmiente? ”, le preguntó y cerró: “Sean serios, que nos dejaron el país destruido. Gracias”.

