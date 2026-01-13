Villarruel estuvo en las zonas incendiadas de Chubut y anticipó que impulsará en el Senado un proyecto para endurecer las penas

En medio de los incendios que afectan a la provincia de Chubut, Victoria Villarruel anunció que impulsará en el Senado una actualización del Código Penal con el fin de que “se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”, además de exigir mayor coordinación entre Nación y provincias frente a estos siniestros ambientales, que atribuyó a hechos “con dolo, por negligencia o en forma fortuita”.

La vicepresidenta se pronunció luego de haber visitado en las últimas horas a la localidad Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, dos de los puntos más golpeados por el fuego que ya arrasó más de 12.000 hectáreas, destruyó viviendas y obligó a evacuar a decenas de familias.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”, manifestó la titular de la Cámara alta en su cuenta de X.

La recorrida de Villarruel no había tenido difusión oficial ni publicaciones previas en redes sociales. Sin embargo, su presencia fue un secreto a voces que comenzó a tomar fuerza durante la tarde, que se incrementó a partir de la filtración de videos e imágenes de testigos que la mostraron caminando entre bosques calcinados y dialogando con pobladores. Según pudo saber LA NACION, la vicepresidenta había interrumpido sus vacaciones en Monte Hermoso, donde pasó las fiestas, y realizó una visita relámpago a Chubut por vía terrestre.

“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El art 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes, así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado. Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, agregó en el segundo tramo de su escrito Villarruel, que lo acompañó con una foto de Epuyén.

De esa forma, su llegada contrastó con la estrategia del presidente Javier Milei, quien no se hizo presente en el lugar hasta ahora y optó por expresarse de manera digital con apoyos y dedicatorias a los bomberos, brigadistas y pobladores que trabajan en la zona en medio de las críticas por los fondos destinados por parte del Estado Nacional al manejo del fuego.

Desde el entorno del gobernador Ignacio Torres confirmaron que estaban al tanto del viaje, pero aclararon que no hubo encuentro entre ambos por razones de agenda. “No se cruzaron porque el gobernador está en El Hoyo y ella fue a Los Alerces, pero sí hablaron antes. Nacho sabía que iba a viajar, pero no pudieron coordinar”, explicaron desde el entorno de la máxima autoridad chubutense, que se había mostrado junto a Villarruel en agosto de 2025 durante la celebración por los 90 años de Río Mayo, localidad en la que vicepresidenta vivió durante en su infancia. En paralelo, agregaron que Torres “está 100% enfocado en los focos que siguen activos”.

Los incendios se desataron el 5 de enero en las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, que tras avanzar por el bosque andino-patagónico llegó hasta las localidades de Epuyén y El Hoyo. Sobre estos focos, el gobernador Torres sostuvo que “fueron intencionales” y reveló que la fiscalía encontró “combustible”. En cuanto al otro gran foco de fuego concentrado en el Parque Nacional Los Alerces, el mandatario chubutense marcó una diferencia al asegurar que “se inició por una tormenta eléctrica, concretamente por un rayo”.

Además de áreas de bosque protegido, las 12 mil hectáreas que alcanzó el fuego incluyó viviendas, espacios turísticos, rutas que debieron ser bloqueadas y cortes de servicios básicos, como el suministro eléctrico producto de las roturas de los tinglados. Si bien las lluvias de los últimos días trajeron algo de alivio, algunos focos se mantienen activos. “Tenemos frentes en El Maitén, la Burrada, en El Hoyo, en El Balcón y en el Río Mina. Están trabajando seis medios aéreos y el avión 737 de Santiago del Estero. Hemos enviado personal y maquinaria a la zona del Parque y de Cholila”, relató Eduardo Pérez, subsecretario de Protección Civil, en un video publicado por el gobierno de Chubut.

En la zona trabajan más de 550 personas, entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios provenientes de Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además del personal hospitalario. En paralelo, en el aire operan ocho aeronaves: dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres anfibios y el Boeing 737 FireLiner cedido por Santiago del Estero. “La seguridad de las personas y los bienes está garantizada; por eso queremos darle tranquilidad a los locales y quienes nos visitan”, comunicó el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrióz.