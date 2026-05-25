Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Tedeum del 25 de Mayo y las internas en el oficialismo

Como si fuera un jugador de póker, Victoria Villarruel ya está sentada en la mesa de la partida electoral de 2027, pero prefiere no mostrar su juego hasta no ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, la vicepresidenta decidió levantar el perfil público mostrando los resultados de su gestión al frente de la Cámara alta y destacando su condición de “nacionalista, católica y productivista” con la clara intención de mostrarse como la contracara de Javier Milei y su administración.

“La mejor campaña de ella es él”, afirma uno de sus más estrechos colaboradores con un tono que muestra una mezcla de incredulidad y morbo ante la crudeza con la que se filtran en las redes sociales las miserias y bajezas de la interna del Gobierno.