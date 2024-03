Escuchar

En La Libertad Avanza (LLA) tienen como premisas no solo la austeridad sino también terminar con los vicios de la vieja política, pero ambos se pusieron en tela de juicio cuando en las últimas horas trascendió que la senadora del bloque oficialista Vilma Bedia, oriunda de Jujuy, había contratado a seis familiares en su despacho. Fue tal el escándalo que el tema llegó a la Casa Rosada y escaló hasta el presidente Javier Milei.

Bedia, pastora misionera evangélica, que se autodenomina “leona demócrata” en su red social X ya que abrevaba en el Partido Demócrata de su provincia antes de volcarse al mileísmo, designó dentro de sus 15 asesores a sus hijos José Abner Jair Mamani y Joel Benjamín Mamani, según figura en la página oficial de la Cámara alta.

Vilma Bedia con Iñaki Gutiérrez y Victoria Villarruel Facebook Vilma Bedia

No obstante, la senadora también sumó a su staff a tres hermanos -Ricardo, Albert y Juan Carlos Bedia- y a su cuñada Nélida, según pudo saber LA NACION.

El caso estalló el miércoles, cuando la imagen de la dirigente jujeña que tiene fotos con toda la plana mayor del Gobierno recorrió las redes sociales. No obstante, este medio averiguó que antes de que trascendiera públicamente la información, a Bedia ya le habían advertido en el Senado por las incorporaciones de sus allegados. Es que pese a que estaban en el marco de la ley, no implicaban un comportamiento acorde a lo que fue la campaña libertaria, donde abogaron para que los lugares políticos no se aprovechen en términos personales.

Vilma Bedia con Karina Milei Facebook Vilma Bedia

La legisladora hizo caso omiso a aquellos comentarios. Pero la cuestión, en las últimas horas, ascendió hasta Balcarce 50 y llegó a oídos del presidente Javier Milei. El miércoles por la noche el líder de LLA se refirió a esta cuestión al responder un mensaje que había escrito en X el abogado Alejandro Fargosi, quien dijo que el accionar de Bedia debía ser conocido por el Presidente para que se cancelaran las contrataciones de parientes. “Tema arreglado”, sentenció el mandatario después.

TEMA ARREGLADO... — Javier Milei (@JMilei) March 21, 2024

De acuerdo a información que recolectó LA NACION de fuentes tanto ejecutivas como legislativas, el tema derivó en un intercambio de llamados y mensajes que finalizó con un pedido a la senadora para que retire de su lista de colaboradores a sus familiares.

“Bajó la orden de descontratar a toda esa ‘casta familiar’”, explicó un conocedor del tema. En caso de que Bedia no lo hiciera, está sobre la mesa la posibilidad de expulsarla del bloque oficialista, comandado en el Senado por Ezequiel Atauche. Hasta anoche, al menos, no se habían dado modificaciones en la planta que acompaña a la senadora.

Activa en redes sociales, sobre todo en Facebook, Bedia suele compartir contenido vinculado a su actividad religiosa y política. En los últimos días, por ejemplo, celebró el despido de “ñoquis” en Aysa.

Vilma Bedia con Patricia Bullrich y Diana Mondino Facebook Vilma Bedia

LA NACION