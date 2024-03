Escuchar

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja continúa sumando diputados. Luego del desembarco de José Luis Espert y Álvaro Martínez, el grupo oficialista incorporó a la misionera Florencia Klipauka, la tercera legisladora en el mes, quien saltó desde el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto.

Klipauka anunció su pase en la noche de este miércoles en su cuenta de X y consiguió el recibimiento del propio presidente Javier Milei, quien contestó la publicación de la legisladora en la misma red social y le dio la “bienvenida a las fuerzas del cielo”.

BIENVENIDA A LAS FUERZAS DEL CIELO...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO — Javier Milei (@JMilei) March 21, 2024

La nueva diputada de LLA, elegida en las elecciones legislativas de 2021 por Juntos por el Cambio, argumentó su decisión: “Considero que estamos viviendo un momento bisagra en la Argentina. De un lado están los que quieren llevar adelante las reformas que necesita el país para salir de la decadencia, mientras que del otro quienes quieren que continúe todo de la misma manera”.

“Con 30 años elijo estar de los que quieren cambiar. Elijo terminar con los privilegios. No me metí en política para ver cómo pasan los años y que nos gobiernen los mismos de siempre, tanto en el país como en Misiones. El resultado de eso ya lo conocemos”, continuó la joven legisladora, quien ingresó a la Cámara baja cuando todavía no había cumplido los 28 años.

El “puertismo” ingresa a LLA

La incorporación de Klipauka representa el ingreso de Activar al oficialismo. Activar es una fuerza liderada por Pedro Puerta, legislador provincial en Misiones, y apuntalada por Ramón Puerta, exgobernador de Misiones, expresidente provisional del Senado de la Nación y exembajador en España, entre otros cargos.

Pedro Puerta, quien desde que asumió el nuevo Gobierno de Milei, apoya sus decisiones, también comunicó este miércoles el ingreso de su fuerza en su cuenta de X.

Tomamos la decisión de sumarnos a La Libertad Avanza porque estamos convencidos de que el rumbo que eligieron los misioneros y el resto de argentinos es el correcto.



Siempre nos propusimos como una alternativa joven e innovadora, es posible cambiar nuestra provincia!! 🧉❤️… https://t.co/oPZEHMwq8t — Pedro Puerta (@pedropuertaok) March 21, 2024

El hijo de Ramón Puerta tiene ambiciones en Misiones. Tras desempeñarse en la empresa yerbatera propiedad de su familia y en el canal de televisión Misiones Cuatro, de la que su padre es dueño, ingresó a la política institucional.

Pedro Puerta, el año pasado, fue el primer candidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio. Consiguió su banca, aunque quedó a 40 puntos porcentuales del oficialista Frente Renovador de la Concordia, que también volvió a triunfar en la categoría de gobernador. Hugo Passalacqua reemplazó en el ejecutivo provincial a Oscar Herrera Ahuad, quien le sacó los 40% de diferencia a Puerta al encabezar la lista oficialista a la legislatura provincial.

