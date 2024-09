Violencia de género | El fiscal trabaja en un pedido de indagatoria a Alberto Fernández por cargos graves

Escuchar

El fiscal federal Ramiro González ya trabaja en la redacción de un pedido para que el juez federal Julián Ercolini indague al expresidente Alberto Fernández acusado de golpear a su mujer Fabiola Yañez, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Se trata de un escrito contundente que más que un pedido de indagatoria es un resumen de la evidencia reunida en un mes y medio de investigación que le permita al juez, una vez escuchadas las explicaciones del expresidente, avanzar con un eventual procesamiento, señalaron en los tribunales.

Claro que nada de esto ocurrirá hasta tanto lleguen a la Argentina los datos del teléfono celular de Fabiola Yañez, donde supuestamente guarda mensajes de su expareja en los que le propuso un acuerdo para no denunciar los hechos a cambio de una suma de dinero.

Por ahora solo se sabe de estos mensajes por las manifestaciones de la querella, pero no hay evidencia sumada al expediente que los acredite.

El fiscal González envió un oficio a la Cancillería para tramite el caso y que en España se extraigan los datos de ese celular y se remitan al país protegidos, en valija diplomática , para luego ser sometidos a un peritaje, del que pueden participar las partes. Todo este trámite llevará semanas.

En concreto, solicitó que un fiscal de Madrid cite a Yañez, le pida su teléfono y con el aval de ella se haga una “copia forense” de todo el contenido del celular. Esa copia deberá viajar a Buenos Aires y el juez Julián Ercolini tomará entonces los mensajes, chats, imágenes y registros que sean de interés para la causa.

Hasta ahora, las comunicaciones de Yañez que están en el expediente fueron aportadas, en su gran mayoría, en cuotas por la querella.

Tres cargos

El fiscal trabaja sobre la hipótesis de acusar al expresidente Fernández de tres cargos: lesiones leves, en concurso con lesiones graves, ambas doblemente agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género, en concurso real con coacciones coactivas.

Para ello se basa en los siguientes hechos que considera probados: un golpe recibido por Fabiola Yañez en el ojo cuando estaba en la cama con Alberto Fernández en agosto de 2021 , durante la pandemia. Este golpe configuraría el delito de lesiones leves. Quedaría probado por el relato de testigos que dijeron haberlo visto y por la fotografía del chat que cruzó Fabiola Yañez con la exsecretaria de Alberto Fernández María Cantero.

El otro delito de lesiones graves, en cambio, no se trata de un golpe, sino de los daños provocados por la violencia psicológica ejercida sobre Fabiola Yañez. Si bien no hay un peritaje psiquiátrico en la causa, que hubiera requerido la participación de peritos de parte y la realización de una serie de entrevistas con la víctima que se encuentra en España, si obra en el expediente un informe sobre la vulnerabilidad de la ex primera dama elaborado por la oficina de asistencia a la víctima de la Procuración General de la Nación .

A su vez, el delito de amenazas coactivas se configuraría por las advertencias que le habría realizado Alberto Fernández a su exmujer para que no instara la acción penal y no lo denunciara. Y que en cambio accediera a firmar un comunicado de prensa conjunto en el que ella negaba cualquier tipo de violencia, a cambio de que nada le iba a faltar.

Aún está previsto que declaren las cinco testigos propuestos por la defensa de Alberto Fernández. Cuatro de ellas están citadas para este jueves 26 y el próximo 4 de octubre. Dos fueron “amas de llaves” Cintia Romina Tonietti y Amalia Tereza Moreno. Mientras tanto, la semana próxima será el turno de Karina Daniela González (empleada doméstica) y Noelia Del Valle Gómez, niñera de Francisco, el hijo de Yañez y Fernández).

En sus declaraciones ante escribano dijeron que no vieron actos de violencia y hablaron de la inclinación de Yañez por la bebida, lo que no fue negado por la querella. Aunque señalaron que los moretones pudieron ser productos de caída por el alcohol.

Fue dejada sin efecto, por ahora, la declaración testimonial de Sofía Pacchi, una mujer que fue cercana a Yañez, pero que ahora declararía en favor de Fernández. Se presentó con un abogado y dijo que pedía suspenderla por su mal estado de salud, explicaron.

