El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto habló por primera vez en público de la trágica decisión que tomó el senador nacional y referente de La Cámpora en la isla, Matías Rodríguez, quien se suicidó el 18 de octubre pasado, aseguró sentir mucho dolor, explicó que mantuvo silencio el último mes y medio porque necesitaba procesar el duelo, se desligó de la circunstancias de la muerte del senador y confirmó que la justicia no lo llamó a declarar en la causa.

“ Estoy lleno de dolor, de vacío y de incomprensión. También es cierto que muchos se han aprovechado, los carroñeros, para inventar fakenews , pero en este suceso, siempre digo lo mismo, el respeto y también que todos estaba esperando una palabra y en este sentido, y esa palabra llegó porque cada un atraviesa un proceso personal”, explicó Vuoto en una entrevista en piso en el programa “Mañanas diferentes” que se emite por LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas.

Rodríguez se quitó la vida el 18 de octubre, era en ese momento uno de los máximos referentes de La Cámpora en la isla y también amigo y socio político de Walter Vuoto, quien además de intendente es presidente del PJ fueguino.

La imagen de Vuoto entró en crisis cuando trascendieron los últimos mensajes del senador, quien antes de quitarse la vida, lo responsabilizó a través de mensajes de WhatsApp enviados a grupos de militancia, gabinete y dirigentes nacionales, por haber iniciado una relación sentimental con su esposa, la concejal Laura Ávila, de quien se encontraba separado hace unos meses.

Los mensajes y los datos que trascendieron de una discusión entre Vuoto y Rodríguez en las horas previas al trágico final conmocionaron a la isla y generaron un fuerte repudio de la sociedad contra el jefe comunal. “ No es como se dijo en algunos medios, en algunos fake, está todo en la causa, no tenemos nada que esconder y me parece que no hay que alimentar el morbo, porque ha tenido mucho morbo esta situación”, explicó el intendente quien ya cumplió 8 años frente al municipio de Ushuaia.

Vuoto explicó que sentía necesidad de hablar y aclarar “se ha utilizado mucho esa causa a partir de los carroñeros y este motivo que fue muy complejo para todo nuestro espacio”, dijo en referencia a La Cámpora espacio donde junto a Rodríguez eran los principales referentes..

Rodríguez y Vuoto eran compadres, socios políticos y amigos. Laura Ávila, la mujer de la discordia, es la exesposa de Rodríguez, y también ocupa una banca en el Concejo Deliberante y fue reelecta para otro mandato. En sede judicial la mujer confirmó que desde mayo se encontraba separada del senador, y detalló que la madrugada antes de quitarse la vida la encontró a ella y a Vuoto en la vivienda del jefe comunal, y confirmó que hubo una pelea entre ellos en la que ella intervino para calmar los ánimos.

De la causa trascendió que la autopsia indicaba que el cuerpo del senador presentaba golpes previos a la muerte. Ayer, el intendente Vuoto negó que así fuera. Ante la consulta del periodista sobre lo ocurrido esa noche, Vuoto aseguró “ lo que te digo es no existió tal golpiza, eso es una locura, si existió una discusión, que está en la causa y no hay nada que esconder, uno siempre ha estado a disposición y la utilización de esto a partir de los carroñeros hizo que muchas veces la información se confunda ”.

Vuoto aseguró que se utilizó el caso para lastimar a las familias de ambos “se lastima a las personas que están en el medio a los hijos, a los seres queridos a los familiares, hay que tener mucho cuidado, porque es una situación muy compleja, el que ha tenido estas situaciones en la familia, sabe que es una situación muy compleja” y afirmó que el tema se sigue trabajando y procesando en la intimidad de cada familia.

El fallecido senador Matías Rodríguez

Desde que ocurrieron los hechos Vuoto mantuvo un perfil bajísimo, no fue a votar el 22 de octubre, aunque si lo hizo para el ballotaje pero se retiró de la escuela sin hacer comentarios. Tuvo escasas apariciones públicas y llegó a trascender hasta la posibilidad de la renuncia al cargo. Incluso días pasados no se presentó a recibir el diploma de autoridad electa para su tercer mandato frente a la intendencia y envió a otra persona a retirarlo en su lugar.

Explicó que se mantuvo alejado este tiempo procesando los hechos y afirmó “esto me ha dejado un profundo dolor, un gran vacío e incomprensión, pero ese proceso nadie te dice como atravesarlo, no hay un manual escrito”. También considero que el caso se usó para dañarlo políticamente “hay más fabricantes de fake news, que habitantes y después los carroñeros… que se ponga el saco a quien le quepa. Yo no voy a personalizar la discusión pero se han instalado cosas y dudas muy bajas y creo que también se tiene que pensar cuando se dice una palabra, a cantidad de gente afectada”.

Vuoto aseguró que la justicia “sigue haciendo el curso normal de la investigación y creo que ha procedido bien” en tanto aseguró que si bien no fue citado a declarar, siempre estuvo a disposición. Explicó que el tiempo que no se mostró en público, nunca dejó de gestionar el municipio y siguió en contacto con su gabinete y negó que hubiera pensando en renunciar al cargo para el cual fue electo en mayo pasado.

“Yo tengo un compromiso con el pueblo de Ushuaia que me votó, tenemos 4 años muy complejos, se vienen momentos muy complejos y la gestión tiene que estar a la altura de las circunstancias, ya vivimos esta etapa y ahí me van a encontrar ahí defendiendo a Tierra del Fuego”, expresó en una entrevista que se extendió por 45 minutos, la primera en la que habla desde la muerte del senado.

