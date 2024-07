Werthein confirmó que Karina Milei va a estar con Macron y explicó su presencia en el palco de los JJ.OO.

Escuchar

A horas de que los hermanos Milei arriben a París, Francia, en el marco de la apertura de los Juegos Olímpicos, el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, que además asumió como vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), confirmó este jueves que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participará de la bilateral entre el mandatario y su par Emmanuel Macron, prevista para el viernes a las 6.

Asimismo, el embajador -que ya está en la capital francesa- explicó los motivos por los que la funcionaria también accederá al palco que está especialmente reservado para los mandatarios ese mismo viernes, cuando a la tarde se haga la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, con la presentación de las delegaciones de cada país, incluida la Argentina.

“Yo con el Presidente he viajado mucho y he estado en reuniones por todo el mundo desde Davos, y en todas las reuniones, en su rol de secretaria general de la Presidencia, Karina Milei acompaña al Presidente. De la misma manera que en los Juegos Olímpicos hay un palco presidencial, donde va a haber más de 70 u 80 presidentes, y las únicas personas que pueden acceder a ese palco son el Presidente y la primera dama, o un miembro de su familia que él designe”, precisó en Radio Mitre el diplomático.

Además, aclaró que ni siquiera los embajadores podrán ingresar a ese sector del evento que en este caso no se hará en un estadio sino a lo largo del famoso Río Sena de París.

Incluso, Werthein descartó que la hermana del líder libertario haya tenido que hacer alguna gestión especial o maniobra para poder pasar a ese espacio reservado. “Karina ha estado invitada desde el primer momento, porque la notificación para estos Juegos ha sido para ellos dos . Y el rol de Karina... está presente en todas las reuniones en las cuales yo he participado”, aseveró.

En esta foto de archivo, Gerardo Werthein entre Santiago Caputo y Karina Milei en Estados Unidos X

De momento, el embajador en Estados Unidos no confirmó que él vaya a estar en la bilateral matutina con Macron, pero dijo que sí participará el representante del Gobierno en Francia, Ian Sielecki. “Yo intervine un poco en esto porque no olviden que fui sherpa en el G7. Y ahí comenzamos algunas conversaciones que después el embajador Sielecki las pudo llevar a cabo. Yo los acompaño, pero el trabajo, la gestión y todo depende del embajador local, ya que yo no tengo funciones acá en Francia”, comentó Werthein.

Por otra parte, dijo estar “orgulloso” de que lo hayan elegido vicepresidente del COI, luego de haber estado en el Comité Ejecutivo. “Nuestra misión es hacer un mundo mejor a través del deporte y fomentar la paz. Así que es una causa muy linda y tiene que ver con todo lo que yo he hecho en mi vida”, dijo, en relación con sus años vinculado a la equitación.

Ayer, cuando fue designado, posó junto a Sielecki y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien ya se encuentra en Francia a la espera de los hermanos Milei.

Con el embajador de Argentina en Estados Unidos y desde hoy flamante vicepresidente del Comité Olímpico Internacional @gerardowerthein y el embajador de Argentina en Francia Ian Sielecki, dándole oficialmente la bienvenida a nuestra delegación en la @arg_enfrancia. pic.twitter.com/KDY4WQke6w — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) July 24, 2024

