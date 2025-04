Javier Milei negó que la salida del cepo se parezca a la del gobierno de Mauricio Macri y afirmó: “Esto no lo vieron nunca”

En el primer día de su gestión sin cepo cambiario, el presidente Javier Milei explicó el proceso que llevó adelante su gobierno y explicó que la salida de la restricción no se asemeja a la que implementó el expresidente Mauricio Macri. "Esto no pasó nunca en la historia argentina“, sostuvo.

“Es un día histórico por varias cuestiones. La característica de esta salida a la del gobierno de Macri es distinta porque, en algún sentido, la experiencia de él le permitió contar con financiamiento. Esta vez, estaba pulverizada la confianza. Tuvimos que lidiar con el ‘esto es como Macri’ o el ‘yo ya la vi’, pero esto no lo vieron nunca. Esto no pasó nunca en la historia argentina”, expresó Milei en Neura.

En este sentido, el mandatario comenzó su explicación y señaló: “Nuestra idea era que la economía se dolarizara endógenamente, monetizar la economía con los propios dólares de la gente, y que los ingrese en el sistema para que haya más dólares que pesos. Pero la gente no estaba respondiendo rápidamente a eso, así que quizás nos metíamos en una recesión”.

Milei se situó en agosto de 2024 y contó: “Nos estaban atacando la moneda, estuvimos bajo ataque, al igual que en varios momentos. Tuvimos un episodio muy fuerte, cuando estábamos con Caputo en San Valley. A la luz de cómo venían las cosas fuimos al esquema de emisión cero. Sabíamos que esto se terminaba dejando de emitir, y no nos importaba si el tipo de cambio volvía a saltar”.

Esto nunca se había visto en Argentina ‼️@JMilei en Neura 👈🏻 pic.twitter.com/KTZZsUPzk3 — Neura (@neuramedia) April 14, 2025

El Presidente relató que después de la reunión en Estados Unidos el Gobierno decidió “apagar la máquina” y afirmó: “Estas ideas las vengo craneando hace diez años. A [Luis] Caputo siempre le hago el chiste de que le erré por 100 metros, porque estoy en la Casa Rosada pero yo pensé que iba a estar en Economía”.

“Nuestro plan tenía tres etapas: cerrar el grifo fiscal (ir a déficit cero), terminar con el déficit cuasi fiscal (sanear el pasivo del BCRA), y salir del cepo, así que siempre estuvo en mente. De hecho fue una promesa de campaña”, continuó.

Además, Milei desmintió que la salida del cepo haya sido solicitada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “De 195 países que están en el Fondo, solo cinco tienen superávit financiero, y uno somos nosotros. Así que no me vengan con que la vieron. Hubo momentos donde la Argentina estaba con superávit pero era porque no pagaba la deuda", declaró. En tanto, también sostuvo que nadie le pidió salir del swap con China.

Milei, sobre su fallido encuentro con Trump en su último viaje a Estados Unidos: “¿Vos te creés que yo necesito una foto?”

En su último viaje a los Estados Unidos, en el cual dio un discurso en Mar-a-Lago, al Presidente se le cuestionó que no logró reunirse con Donald Trump y que no consiguió una foto con él. Al respecto, Milei respondió: “¿Vos te creés que yo necesito una foto?”.

“Nuestra administración está en perfecta sintonía con la de él. Yo no hablo directamente pero Gerardo Werthein trabaja todo el tiempo codo a codo con Marco Rubio”, subrayó y se refirió a la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent: “Es el tipo más solicitado del mundo y vino acá”.

Noticia en desarrollo.

