“Yo no hice eso”, la frase de Alberto Fernández a Luis D´Elía después de conocerse las fotos

Momentos después de conocerse las dos fotos de Fabiola Yañez con golpes en el ojo y en el brazo, Alberto Fernández dio una señal por vía privada de que los moretones, según él, no respondían a actos de violencia suyos. Según pudo confirmar LA NACION, uno de esos mensajes fue a Luis D´Elia. El expresidente le escribió a las 10:38, poco más de una hora después de publicadas las imágenes y le aseguró que no “hizo eso”.

“ Luis. Yo no hice eso. No entiendo como podes creer que hice eso ”, le envió. Ante la falta de respuesta, tres minutos después le preguntó: “¿Estás?”.

Continuó, a las 10:43 con “Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro ”.

La mención al tiro respondía a un tuit que había publicado D´Elía antes en el cual daba un durísimo mensaje: “Si Alberto Fernández tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza”.

Como reveló LA NACION, uno de los momentos de mayor tensión y preocupación por Fernández fue el sábado, cuando el expresidente supo que el día siguiente saldrían a la luz los intercambios entre Yañez y el juzgado de Ercolini que precedieron a la denuncia de este lunes. El fin de semana, Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia durante su gestión, y Alberto Iribarne, exembajador en Uruguay, fueron a verlo por la tarde al departamento de Puerto Madero en el que vive el expresidente. Los había contactado Fernández y les expresó que “no podía soportar la situación”.

Esta tarde, Fernández insistía con “querer ver al juez” y con que no hablaría si no sería frente a él. Todavía no designó abogado.

