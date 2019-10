María Eugenia Bielsa Fuente: Archivo

Alberto Fernández tiene su propia María Eugenia. La mujer porta un apellido famoso en el mundo de la política y del futbol. Es Bielsa, la hermana de Rafael y del famoso DT, Marcelo.

Ella es la elegida por el candidato del Frente de Todos para manejar, en el caso de que gane las elecciones presidenciales, los temas relacionados con la política habitacional. Todo parece indicar que tendría un cargo: sería la ministra de la Vivienda. Arquitecta nacida en Rosario y ex vicegobernadora de Santa Fe durante la gestión de Jorge Obeid -entre 2003 y 2007- es una de las personas más cercanas al riñón del candidato y a quien le confiaría el desafío de bajar un déficit habitacional que supera los tres millones y medio de hogares en el paí.

Especialista en desarrollo urbano, ambiental y hábitat, Bielsa considera que la construcción de viviendas es uno de los elementos más dinamizadores de la economía pero con una mirada de desarrollo equitativo del suelo. "Cuando se dispone de un territorio amplio como el de la Argentina, donde tenemos suelo que otros países no tienen, como los europeos, no podemos darnos el lujo de no planificarnos", reflexionó Bielsa en el marco del foro de ciudades que se desarrolló el pasado martes en la ciudad de Rosario, encuentro del que también participó el candidato. Bielsa encabezó el panel: "Procrear versus UVA", título que prueba su crítica mirada sobre los créditos. La futura política habitacional del país es un tema que desvela a más de un inversor quienes temen mayor regulación. Mientras tanto, la nueva ley de alquileres que desde hace años coquetea en el Congreso y que busca que los contratos se vuelvan más accesibles para el inquilino quedó en veremos. El martes pasado el PRO no bajó al recinto y no hubo quórum para su tratamiento.