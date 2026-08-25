Atrium La Isla: arquitectura contemporánea en uno de los enclaves más exclusivos de Recoleta

En uno de los sectores más distinguidos de Buenos Aires, La Isla conserva una identidad única dentro de Recoleta. Su arquitectura de reminiscencia francesa, sus calles tranquilas, sus escalinatas y la cercanía con algunos de los principales espacios verdes y culturales de la ciudad conforman un entorno residencial difícil de replicar.

En este contexto se desarrolla Atrium La Isla, un nuevo proyecto residencial ubicado en Agüero 2392, esquina Av. Las Heras, que combina diseño contemporáneo y una ubicación privilegiada. Frente a la Biblioteca Nacional y a solo dos cuadras de Av. del Libertador, el proyecto propone una nueva referencia residencial dentro de un entorno consolidado y conectado.

Atrium La Isla está compuesto por dos torres de 22 pisos, con unidades de 2 a 4 ambientes y superficies que van desde los 48 hasta los 137 m². Ambientes amplios y luminosos, junto con balcones que extienden los interiores hacia el exterior, definen una propuesta que combina diseño, funcionalidad y confort.

Residencias pensadas desde el diseño y la funcionalidad

Cada proyecto ATRIUM parte de una búsqueda centrada en el diseño, la funcionalidad y el valor perdurable. En Atrium La Isla, esa identidad se traduce en una arquitectura de líneas contemporáneas que dialoga con uno de los sectores más tradicionales de Recoleta.

Las residencias fueron proyectadas priorizando la amplitud, la entrada de luz natural y la relación con el exterior. La variedad de tipologías permite encontrar desde unidades compactas hasta departamentos de mayor superficie, con alternativas tanto para quienes buscan una residencia en la ciudad como para quienes priorizan una inversión inmobiliaria en una ubicación consolidada y con oferta limitada.

“Atrium La Isla reúne atributos que hoy son muy difíciles de encontrar en un mismo proyecto: una ubicación excepcional, arquitectura contemporánea, vistas abiertas y una propuesta de servicios acorde a las nuevas formas de vivir. Y lo hace en uno de los sectores más singulares y consolidados de Recoleta”, señala Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Amenities con vistas privilegiadas sobre Buenos Aires

La propuesta de Atrium La Isla se extiende más allá de las residencias. Los espacios comunes acompañan una experiencia residencial contemporánea y suman servicios pensados para integrar bienestar, actividad y momentos de encuentro dentro del propio edificio.

Uno de los grandes protagonistas del proyecto es su piscina en altura, que incorpora las vistas abiertas de Buenos Aires como parte de la experiencia. A ella se suman espacios dedicados al entrenamiento, el bienestar, el relax y la vida cotidiana, como un salón de usos múltiples, gimnasio completo, spa con sauna y una terraza con piscina, parrillas y juegos infantiles, configurando una propuesta integral acorde con las nuevas demandas del segmento residencial premium.

La Isla: un enclave singular dentro de Recoleta

La ubicación es uno de los principales diferenciales del proyecto. Atrium La Isla se encuentra sobre Av. Las Heras, frente a la Biblioteca Nacional y a dos cuadras de Av. del Libertador, con rápido acceso a algunos de los principales corredores de Buenos Aires.

A pocos minutos se encuentran la Floralis Genérica, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Facultad de Derecho, Plaza Francia, el Centro Cultural Recoleta y el Cementerio de la Recoleta, además de parques y plazas que forman parte del paisaje cotidiano de la zona.

La Isla suma, además, una escala residencial propia. Sus escalinatas funcionan como transición entre el movimiento de las avenidas y un entramado interior más tranquilo, caracterizado por edificios de inspiración francesa, calles arboladas y una fuerte identidad arquitectónica.

“Recoleta mantiene una demanda muy sólida porque combina ubicación, patrimonio, servicios y calidad urbana. Dentro de ese contexto, La Isla tiene una singularidad adicional por su escala, su identidad y la escasez de nuevos proyectos. Atrium La Isla incorpora un producto contemporáneo en una localización que históricamente ha sabido preservar su valor”, destaca Gabriela Goldszer.

Una propuesta diferencial para vivir e invertir en Recoleta

La combinación de una ubicación consolidada, arquitectura contemporánea, variedad de tipologías, amenities y vistas abiertas posiciona a Atrium La Isla como una propuesta diferencial dentro del mercado residencial premium de Buenos Aires.

Para quienes buscan departamentos en venta en Recoleta, el proyecto suma además un atributo difícil de reproducir: la posibilidad de acceder a una propuesta de nueva generación dentro de un sector caracterizado por una oferta limitada y una identidad urbana ya consolidada.

“Hay ubicaciones que trascienden los ciclos del mercado, y La Isla es una de ellas. La posibilidad de incorporar un producto contemporáneo, con amenities y vistas abiertas, en un entorno con una oferta nueva tan limitada, convierte a Atrium La Isla en una propuesta diferencial tanto para vivir como para preservar valor a largo plazo”, concluye Gabriela Goldszer.

Para consultas o agendar una reunión por Atrium La Isla, haga click aquí o comuníquese por WhatsApp al 5491138526513

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