Ayres de Cardales: el sueño de tener un “campito” cerca de la ciudad

Si algo caracteriza a la desarrolladora Ayres, en sus más de 25 años de trayectoria, es que crea conceptos residenciales. Sucedió con Ayres de Pilar, donde antes que nadie creó un gran barrio privado conformado por distintas comunidades más pequeñas en lo que fue un exitoso modelo luego replicado por otros emprendimientos. Y está sucediendo ahora con Ayres de Cardales, donde además de identificar una zona nueva para explotar, están desarrollando el primer “barrio de campiña”, una propuesta premium e innovadora de lotes grandes y baja densidad que combina vida de campo, naturaleza y paisajismo.

“Ayres de Cardales fue pensado desde el concepto de quinta. Antes de la irrupción de los barrios privados, las viejas quintas funcionaban como lugares de encuentro familiar para los fines de semana, que trascendían las generaciones”, explica Gonzalo Sánchez Zinny, gerente general de Ayres Desarrollos. “Cuando aparecieron los barrios privados, los lotes empezaron a ser más chicos y la propuesta tornó a una vida más en comunidad, con amenities compartidos y, por supuesto, seguridad. El desarrollo de los servicios urbanos, a su vez, fue convirtiendo estas casas en primera vivienda y no ya en segunda. Con Ayres de Cardales, lo que buscamos es lo mejor de esos dos mundos: es como un barrio de quintas para el encuentro familiar, pero con la seguridad que estas no tenían”, amplía.

Diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura BMA, Ayres de Cardales es un proyecto de 170 hectáreas compuesto por 296 lotes de un promedio de 2.600 metros cuadrados. Es decir, menos de dos lotes por hectárea. A lo que hay que sumarle que más del 50% de los espacios serán comunes. Esta distribución y dimensiones lo convierten en un lugar único en lo que a densidad poblacional se refiere a una hora de la Capital y en Zona Norte. Las obras ya están en marcha y sus primeros lotes se estarán entregando a fin de año.

El protagonismo que tendrán los espacios verdes y comunes en Ayres de Cardales conducen a un trabajo super cuidado del paisajismo, a cargo de Verónica Saguier. “La idea es trabajar a favor de lo que hay en el lugar, del ecosistema que ya tenemos, y no imponer nada. Por eso, la mayoría de los árboles que vamos a implantar son especies nativas”, cuenta la titular de su propio estudio de paisajismo.

Las tareas no solo implican la implantación de especies sino también el diseño de senderos y pasturas, pensando especialmente en acompañar la ya imponente naturaleza del lugar y que no haya un gran trabajo de mantenimiento.

Pero, así como el paisajismo fue concebido para reforzar la sensación de refugio y enriquecer la experiencia de vida, Ayres de Cardales también ofrecerá otros espacios y amenities cuidadosamente diseñados para conectar con la naturaleza y disfrutar de lo simple. El proyecto contará con un Club House con piscina; un área deportiva con canchas de tenis, pádel y fútbol; un sector ecuestre con pista de vareo; y una laguna con quincho como espacio de esparcimiento. Además, habrá sendas y espacios ecuestres para recorrer dentro del barrio; caballerizas de guarda privada; galpones privados destinados a depósito, talleres de hobbies, guarda de vehículos de colección o estudios de música y arte; una huerta orgánica para el cultivo de productos naturales; una granja; y hasta un horno de barro comunitario.

A una hora de la ciudad de Buenos Aires, pero a solo 30 minutos de zonas como Pilar o San Isidro, Ayres de Cardales coincide además con un momento de pleno desarrollo de la zona. A pocos metros de su entrada, por ejemplo, ya está en construcción un área de servicios y entretenimientos que contará con colegios, el nuevo Centro Nacional de Alto Rendimiento de la UAR, clubes deportivos de alto nivel y un paseo gastronómico y comercial. La Ruta 4, que conecta la Panamericana con la 6, por su parte, está también en obra para facilitar la conectividad.

“Ayres de Cardales recupera el concepto de la segunda vivienda, especialmente para quienes quieren veranear o descansar en un campito cerca de la Capital. Creemos que se va a consolidar como un lugar de encuentro social y familiar, como lo eran antiguamente las quintas”, dice Sánchez Zinny, gerente general de Ayres Desarrollos, respecto del público que ya ha hecho reservas de lotes.

Por atributos propios, pero también por estar en una zona “de ebullición”, Ayres de Cardales se posiciona como un proyecto premium y súper original en la Zona Norte de Buenos Aires.

