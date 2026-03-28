La mansión porteña construida a principio del 1900 que cayó en la decadencia y vuelve a abrir sus puertas

Considerado uno de los edificios más emblemáticos del país en el barrio de Villa Devoto, el Palacio Ceci es un exponente destacado de la arquitectura ecléctica de principios del siglo XX, un lenguaje proveniente de la tradición de la École des Beaux-Arts de París, muy influyente en la Generación del 80.

El Palacio Ceci a principios del siglo XX Archivo

La familia Ceci llegó a la zona a partir de su vínculo con Antonio Devoto. GCBA

Construido entre 1913 y 1918, en una época donde se buscaba imitar la arquitectura europea, especialmente francesa e italiana, la residencia fue proyectada por el ingeniero italiano Alfredo Ceci y edificada por su empresa familiar, Ceci Hermanos.

La historia de los Ceci

La familia Ceci llegó a la zona a partir de su vínculo con Antonio Devoto, uno de los principales impulsores del desarrollo urbano del barrio que hoy lleva su nombre y es uno de los más valorados de la ciudad de Buenos Aires. El clan se completaba con los hermanos Egiziano, Sócrates, Arístides y Parisina, cuyo origen residía en Camerano, provincia italiana de Ancona.

La restauración fue completa y total Fabián Marelli

La construcción contaba con más de 15 habitaciones y en ella trabajaba una numerosa servidumbre: hasta 17 sirvientes, junto a profesores de violín y costura. Sus 30 ambientes incluían una caballeriza, con lugar para estacionar los carruajes y coches, si bien el conjunto no llegaba a abarcar la totalidad de la manzana.

Entre las historias que circulan por el barrio se cuenta que uno de los 712 sobrevivientes del trasatlántico británico Titanic habría trabajado para los Ceci y vivido en los subsuelos, que albergaban las áreas de servicio y las habitaciones del personal. Si bien el dato es vox populi en Villa Devoto, nunca pudo saberse con certeza el nombre de esta persona.

El palacio Ceci es una fiel exponente de la arquitectura ecléctica de principios del siglo XX GCBA

El legado arquitectónico y patrimonial de los hermanos Ceci dejó huellas en otras edificaciones de la Ciudad, tales como el Seminario Conciliar Metropolitano de la calle José Cubas, el edificio Don Antonio Devoto, la basílica San Antonio de Padua y las obras de la escuela de las Hermanas de la Misericordia.

Palacio Ceci y la protección histórica

Tras haber sido una residencia familiar durante décadas, en 1938 el edificio de la calle Lincoln al 4300 se convirtió en la primera sede en Latinoamérica del Instituto Nacional de Sordomudos, que más tarde pasó a funcionar como la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N°28 “Bartolomé Ayrolo”.

Vista desde la planta baja hacia el techo GCBA

A lo largo de los años, fue sufriendo un deterioro general sumado a instalaciones obsoletas, como sistemas eléctricos y sanitarios desactualizados, falta de climatización adecuada y deficiencias en los desagües pluviales. En el año 2001 la casona fue declarada como un bien de interés arquitectónico e incorporada al área de Protección Histórica de Villa Devoto dotándola de un valor histórico y cultural destacado.

Sin embargo, el estado de las fachadas comenzó a presentar peligro de desprendimiento afectando su imponente estructura ornamental, lo que finalmente llevó al cierre del establecimiento educativo en 2016.

Así fue el proceso de restauración del Palacio Ceci GCBA

A partir de este escenario, y con la nueva gestión del Gobierno porteño, la Ciudad llevó adelante una puesta en valor y adecuación tecnológica del Palacio.

Las obras incluyen la incorporación de un sistema de detección de incendios y señalización de evacuación, sistemas centrales de climatización VRV para los salones principales, ampliación y restauración de sanitarios en distintos niveles, recomposición de los desagües pluviales en las terrazas balcón y una nueva instalación eléctrica de corrientes fuertes y débiles.

También se renovó el sistema de iluminación, con cableado nuevo y restauración de artefactos existentes, termotanques eléctricos y un ascensor exterior que conecta subsuelo, planta baja y primer piso para garantizar el acceso universal.

Se hizo una puesta en valor y adecuación tecnológica del Palacio. GCBA

El plan combina la restauración patrimonial de la estructura con una serie de intervenciones orientadas a su conservación. E incluye la recuperación del jardín histórico y su medianera, la construcción de un cerco para sectorizar el patio de la escuela y la incorporación de un edificio anexo liviano que albergará una oficina de intendencia y los tanques de reserva de agua.

La iniciativa busca recuperar sus elementos arquitectónicos originales, identificar y reparar los deterioros acumulados con el paso del tiempo y realizar las adecuaciones necesarias sin alterar la esencia de la obra.

“El Palacio Ceci es parte de la historia de Devoto y de la Ciudad. Durante más de un siglo fue un lugar de encuentro, pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento lo deterioraron. Y decidimos ocuparnos: recuperar este ícono arquitectónico, adaptarlo y ponerlo al servicio de los vecinos”, dijo el Jefe de Gobierno Jorge Macri tras supervisar el final de obra.

Las escaleras del Palacio Ceci GCBA

El nuevo destino del Palacio Ceci

En paralelo a estas reformas, la escuela que funcionaba dentro de la antigua residencia de la familia Ceci fue trasladada a un inmueble contiguo, atendiendo las necesidades de la comunidad sordomuda. El traslado permitió avanzar con la recuperación integral de la antigua residencia sin interrumpir las actividades educativas de la institución.

La adecuación forma parte de una línea de preservación de construcciones históricas impulsada por el Gobierno porteño.

El Vitral Cenital: Lo más llamativo es la cúpula con un vitral circular que permite la entrada de luz natural, decorado con motivos heráldicos y florales clásicos de la época. GCBA

“Recuperamos un emblema de Villa Devoto respetando su identidad y, a la vez, incorporando infraestructura, tecnología y accesibilidad”, afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

En la estructura de la Cúpula se puede ver el armazón curvo que sostiene los paños del vitral GCBA

Ahora, el Palacio Ceci se convertirá en un centro de formación artística: será una “escuela viva” para formar especialistas en artes y oficios. Una verdadera usina que formará profesionales para seguir fortaleciendo la identidad arquitectónica de Buenos Aires.