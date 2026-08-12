Bariloche del Este. La “ciudad de 15 minutos” ya tiene su primer barrio

Bariloche atraviesa un momento particular: después de décadas de crecimiento concentrado hacia el oeste, la ciudad empieza a mirar hacia su único frente posible de expansión actual: el este. Allí se despliega Bariloche del Este, un desarrollo que va mucho más allá de simples loteos para proponer una planificación estructural pensada para sostener una nueva centralidad urbana.

El proyecto, que abarca 132 hectáreas, se apoya en la idea que está transformando muchas ciudades del mundo: la “ciudad de 15 minutos”. Carlos Moreno, el urbanista franco-colombiano que impulsó ese concepto globalmente, estuvo justamente en Bariloche recientemente para respaldar públicamente el desarrollo. El este se convierte en el territorio donde se juega el futuro urbano de la ciudad.

La diferencia central respecto de otros emprendimientos radica en la escala y en la planificación. Bariloche del Este integra vivienda, comercio, educación, salud, espacios públicos y equipamiento institucional en un mismo plan maestro. No es un loteo ni un barrio cerrado: es una nueva pieza de ciudad. La infraestructura pública que ya se está ejecutando en la zona —la nueva terminal de ómnibus, el campus de la UNRN, el PITBA y la presencia de INVAP— consolida un ecosistema urbano que genera demanda real y sostenida.

En este contexto se lanzó el primer barrio del distrito: Los Principios Etapa Norte. Son 118 lotes de entre 300 y 700 m², con todos los servicios subterráneos (gas, agua, cloaca, electricidad y fibra óptica) y un detalle nada menor: las calles se entregan pavimentadas y las obras ya están en marcha. Todas estas características conforman algo inédito en la oferta comercial de la zona. Los valores parten de USD 36.000 al contado, pero cuentan además con un esquema de financiación que combina anticipo y cuotas en pesos ajustadas por CAC. Pero no se trata de parcelas aisladas, sino que son el punto de partida de una centralidad que tendrá Centro Cívico, Ciudad Judicial, polos educativos y sanitarios, parques lineales y áreas comerciales.

“El otro gran factor distintivo de este proyecto es la capacidad de las parcelas de ser escrituradas, por lo que es realmente una excelente inversión para aquellas personas que eligen a Bariloche como un punto de desarrollo patrimonial”, señala Mateo García, director residencial de Toribio Achával, empresa comercializadora del emprendimiento.

La Patagonia vive sin duda un ciclo de expansión inmobiliaria sostenido, y Bariloche lidera ese proceso. Y el este de la ciudad se encuentra hoy en el momento que el oeste ya atravesó décadas atrás: antes de la consolidación definitiva de precios. Con infraestructura en ejecución, respaldo político y técnico, y una demanda que ya no busca solo segunda vivienda sino residencia permanente, Bariloche del Este se posiciona como el desarrollo más estructural de la región.

“En Toribio Achával nos apasionan los proyectos innovadores como Bariloche del Este. Invertir en este emprendimiento, específicamente en el barrio Los Principios, es participar del crecimiento de Bariloche”, concluye Martín Boquete, director de la inmobiliaria.

Para más información, contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5492944256000

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