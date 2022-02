Alquileres: de cuánto será el aumento para renovar el contrato en febrero

El aumento del precio del alquiler es una de las preocupaciones más grandes de los inquilinos y una de las variables que más peso tiene al momento de definir su continuidad en una propiedad. En febrero, el Índice de Contratos de Locación (ICL) que se utiliza para calcular el incremento de los valores sigue en alza y, según estiman los especialistas del sector, estará en torno al 52% y podría alcanzar el 53%.

El porcentaje de aumento aplica solo para quienes tienen que renovar el contrato en febrero y establece el monto que se deberá abonar mensualmente durante el año siguiente. Para calcular el ajuste, inquilinos y propietarios deben consultar el índice que publica diariamente el Banco Central (BCRA) en el sitio oficial.

Se trata de un indicador que contempla en partes iguales la variación de la inflación (de acuerdo al IPC que mide el Indec) y los salarios, según la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte), cuya obligatoriedad se introdujo en el mercado con la nueva ley de alquileres (27.551). Tal como sucedió el año pasado, los especialistas sostienen que los aumentos de los contratos de alquiler estarán en línea o por debajo de la inflación interanual aunque por encima del incremento de los salarios.

Según datos de ZonaProp, en 2021, los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) acumularon una suba del 52,8%, empujados en gran parte por por la baja oferta: el volumen actual de avisos es 15% menor al de 2020 y 25% menor a 2019. Actualmente, por un departamento de dos ambientes y 50 m² un inquilino paga en promedio $48.680 por mes. En enero, el ajuste de los avisos alcanzó el 3,8%, una cifra que se mantiene por encima de la inflación (3,7%) y del Índice para Contratos de Locación (3,5%).

La incertidumbre y la poca oferta empujan los precios

Para Marta Liotto, presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), el aumento de los contratos de alquiler a lo largo de 2022 se encontrará en niveles similares a los evidenciados desde la sanción de la norma que regula el mercado. “Es importante mencionar que el sector se encuentra expectante ante los posibles cambios en la ley. Desde CUCICBA solicitamos que la modificación sea incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, para brindar cuanto antes respuesta a la compleja situación que están viviendo inquilinos y propietarios en todo el país”, señaló a LA NACION.

A fines del año pasado, el oficialismo manifestó la intención de modificar la ley al considerar que “terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y, además, generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, en palabras del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En principio, trascendió que una de las opciones era suspender la norma por 180 días mientras se elaboraba una nueva. Sin embargo, la idea no se concretó y, por lo pronto, la temática no fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias, algo que sorprende a los referentes de CUCICBA. “Después de tantos anuncios de oficialismo y oposición, no pasó nada”, expresó Liotto.

No saber qué pasará en materia legislativa con los alquileres agrava la poca oferta que hoy tiene el mercado, que a su vez empuja los precios hacia arriba, según opinan desde el sector. “Ya arrancamos el año con incertidumbre, después de que el año pasado la promesa fuera que se iba a derogar o suspender la ley y al final no pasó nada”, analizó Daniel Bryn, titular de Invertiré Real Estate. “Por lo pronto, en el primer trimestre del año no tendremos una solución y esto genera que muchos propietarios esperen para poner su inmueble en alquiler”, aseguró.

De acuerdo con los datos del Monitor Inmobiliario que elabora, precisó que la cantidad de unidades destinadas al alquiler disminuyó un 20% entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2021. “Había 10.600 y pasó a haber 8600″, indicó. “Eso hace que el valor de los avisos aumente: según un cálculo que hago en base al precio del alquiler por metro cuadrado, en el mismo período mencionado, el alquiler de un m² se pagaba $731 por mes y ahora se paga $1116″, agregó.

Tres pasos: cómo calcular el aumento del contrato

Para aplicar el ajuste en base al ICL, se debe utilizar una fórmula teniendo en cuenta el valor que arroja en dos fechas: la del inicio del contrato y en la que se hará el aumento. Para consultar el índice, los pasos son los siguientes: