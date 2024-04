Créditos hipotecarios: en menos de una semana se anotaron 28.000 personas en dos bancos

Escuchar

“Nos explotó la demanda”, anunciaron a LA NACION desde el Banco Hipotecario luego de que se conociera la vuelta de los créditos hipotecarios a la Argentina, después de cinco años de la casi inexistencia de los mismos.

Ya son más de 28.000 las consultas e inscripciones entre el Hipotecario y el Banco Ciudad, las dos entidades que confirmaron el lanzamiento de nuevas líneas de créditos hipotecarios en UVAs y comunicaron sus condiciones y requisitos para solicitarlo. El Banco Supervielle y el Banco del Sol. ambos privados, también se sumaron al lanzamiento de créditos pero aún sin información detallada.

“En el Banco Ciudad ya tenemos más de 5000 inscriptos en las dos líneas de créditos, disponibles a partir de este lunes 29 de abril, y creemos que la demanda va a a ir en aumento”, afirmó Guillermo Laje, el presidente de la entidad financiera en una conferencia de prensa junto al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, en el Hipotecario, que será oficialmente lanzado en mayo con fecha a confirmar, ya son más de 23.000 las consultas a la fecha, y el promedio visitas en el sitio aumentó considerablemente: llegaron a superar las 30.000 visitas por día.

“Son los primeros que están saliendo después de mucho tiempo porque los bancos eran muy reacios a dar crédito hipotecario. Con la realidad inestable del país y una de las inflaciones más altas del mundo, eran pocos los que se animaban a prestar plata”, señala Federico González Rouco, economista experto en el mercado inmobiliario y autor del reciente libro El sueño de la casa propia.

Vuelven los créditos hipotecarios luego de cinco años de la casi inexistencia de los mismos Shutterstock

Las condiciones y requisitos para sacar un préstamo

En el Banco Hipotecario

El crédito es por hasta $250 millones en un único desembolso en caso de la compra de casa. Para construcción, el monto es el mismo pero con un anticipo y dos desembolsos contra avance de la obra. En el caso de terminación o ampliación es de hasta $125 millones en un único desembolso.

en un único desembolso en caso de la compra de casa. Para construcción, el monto es el mismo pero con un anticipo y dos desembolsos contra avance de la obra. En el caso de terminación o ampliación es de hasta $125 millones en un único desembolso. Financian hasta el 80% de la vivienda a comprar o construir. Hasta el 50% en caso de una terminación de obra. Y el 100% para ampliación. Se debe destinar a primera o segunda vivienda.

a comprar o construir. Hasta el 50% en caso de una terminación de obra. Y el 100% para ampliación. Se debe destinar a Tiene una tasa de 8,5% . Las primeras 12 cuotas para los clientes con acreditación de haberes en el banco tienen una tasa de 4,25%, lo que significa una promoción del 50% en el primer año (con el costo financiero total: tasa de 8,65% final; 4,4% final el primer año para cuentas sueldo).

. Las primeras 12 cuotas para los clientes con acreditación de haberes en el banco tienen una tasa de 4,25%, lo que significa una promoción del 50% en el primer año (con el costo financiero total: tasa de 8,65% final; 4,4% final el primer año para cuentas sueldo). El plazo máximo de pago es de 360 meses (30 años).

(30 años). El capital es ajustable por UVA .

. La cuota mensual a pagar no puede exceder el 25% del ingreso del solicitante.

En el Banco Ciudad

Para comprar casa en el AMBA, Córdoba, Mendoza, Tucumán o Salta:

Pueden acceder quienes ya cobren o migren la acreditación de su sueldo al Banco Ciudad .

. El crédito es para comprar, refaccionar, mejorar o ampliar una primera o segunda vivienda permanente o no permanente en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta). A excepción del microcentro porteño, donde el destino del préstamos es solo para primera vivienda permanente.

en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta). A excepción del microcentro porteño, donde el destino del préstamos es solo para primera vivienda permanente. El monto máximo del préstamo es de $250 millones (hasta un 75% del valor de venta de la unidad a adquirir).

(hasta un 75% del valor de venta de la unidad a adquirir). La línea general tiene una tasa de interés del 5,5% .

. El capital es ajustable por UVA .

. Los plazos son por 10, 15 y hasta 20 años.

La cuota no debe superar el 25% de los ingresos del solicitante y/o su grupo familiar.

El Banco Ciudad ofrece una tasa de interés del 3.5% para comprar en el microcentro porteño PATRICIO PIDAL - AFV

Para comprar casa en el microcentro porteño:

Para quienes realicen una operación de compra de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el microcentro la tasa de interés tiene un beneficio al reducirse al 3,5%. Los demás requisitos a cumplir son los ya detallados en la línea de crédito anterior.

Es importante indicar que la zona del microcentro es la que se ubica dentro del perímetro del programa del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (Fodus) y que comprende la avenida San Juan, avenida Entre Ríos y avenida Callao, avenida Sta. Fe, avenida Leandro N. Alem y Avenida Paseo Colón, en ambas aceras.

Por otra parte, estos préstamos cuentan con la posibilidad de solicitar una extensión del plazo si el importe de la cuota a pagar llega a superar el 10% del valor de cuota resultante de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) desde su desembolso. En esos casos se podrá extender en hasta 25% el plazo original del préstamo.

En el Banco Supervielle y en el Banco del Sol

Desde el Banco Supervielle, la primera entidad privada que se sumó a los anuncios de otorgamiento de crédito hipotecario, confirmaron que lanzarán una propuesta de préstamos destinada a clientes y no clientes para comprar una vivienda permanente o no permanente, ampliación o refacción. A pesar de que aún no comunicaron detalles de la letra chica de la propuesta, a partir del 4 de mayo en la web del banco se podrá simular la cuota del préstamo, informarse sobre requisitos y condiciones, y dejar sus datos.

Por su parte, el Banco del Sol, el banco digital de Sancor Seguros únicamente informó que se unirá al mercado hipotecario para ofrecer a sus clientes opciones de financiamiento en UVAs para la compra, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda.