Brasil: así es la mansión de Vinícius Jr. donde hizo su fiesta de despedida antes de viajar al Mundial

Tras el partido amistoso previo al Mundial, que terminó con la contundente victoria de Brasil sobre Panamá, Vinícius Jr. celebró con amigos en su lujosa mansión en Barra da Tijuca, en la zona más top al suroeste de Río de Janeiro. La propiedad destaca por su superficie construida y sus atractivos, que incluyen un ascensor panorámico, sala de juegos, gimnasio y piscina.

Vinícius Jr., quien juega como defensa en el Real Madrid, fue convocado a la selección brasileña y, antes de partir hacia Estados Unidos, abrió el marcador en el partido amistoso disputado en el Maracaná contra Panamá. El resultado final fue 6-2 a favor de Brasil. Inmediatamente después de la goleada, el jugador organizó una reunión en su casa, a la que asistieron, entre otros, los futbolistas Endrick y Éder Militão, la cantante Ludmilla, el rapero Orochi y el influencer Chico Moedas.

Desde que comenzó el Mundial, Vinícius Junior convirtió un gol para la selección brasileña en el partido contra Haití.

Valorada en aproximadamente US$3.800.000, la residencia ocupa cuatro parcelas de terreno en una lujosa urbanización privada Instagram

Valorada en aproximadamente US$3.800.000, la residencia ocupa cuatro parcelas de terreno en una lujosa urbanización privada y se terminó de construir en 2023, tras tres años de obras.

Con tres plantas, la propiedad fue diseñada priorizando la comodidad y la privacidad, incorporando elementos propios del estilo contemporáneo elegido por el atleta. La casa representa un espacio más íntimo para el jugador que actualmente vive en Madrid, y lo mantiene alejado de los estadios y más cerca de sus raíces cuando está en su país natal.

La arquitectura llama la atención de inmediato al entrar, gracias al uso de mármol, grandes paneles de vidrio y amplios ventanales, características que favorecen la iluminación natural y la integración entre los espacios.

Entre sus características más destacadas se encuentran un ascensor panorámico y un sistema de sonido integrado que permite disfrutar de música ambiental en todas las habitaciones.

Con tres plantas, la propiedad fue diseñada priorizando la comodidad y la privacidad, incorporando elementos propios del estilo contemporáneo elegido por el atleta Instagram

La decoración sigue un enfoque minimalista, con predominio de tonos neutros como el blanco, el beige y el gris. Los espacios se complementan con piezas de alta gama, incluyendo alfombras de algodón egipcio y ropa de cama de lujo, en una composición centrada en el confort. El estilo de vida del delantero está ligado a la consolidación de su carrera internacional. En 2025, apareció en la lista Forbes de los jugadores mejor pagados del mundo, ocupando la sexta posición. Su fortuna se estimaba en US$60 millones.