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Messi desembolsa 11,5 millones de euros y compra una galería abandonada en Barcelona

El futbolista concentra inmuebles a lo largo de España apostando al mercado inmobiliario como refugio de inversión

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El deportista adquirió las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en el Turó Park de Barcelona
El deportista adquirió las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en el Turó Park de Barcelona

El astro argentino Lionel Messi vuelve a ser noticia. Pero esta vez no está relacionado al fútbol, sino que nuevamente se sumerge en el real estate, con una inversión localizada en Barcelona.

El deportista adquirió las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en el Turó Park de Barcelona en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, uno de los más exclusivos de la ciudad.

El deportista adquirió las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en el Turó Park de Barcelona y así seria la nueva fachada del proyecto
El deportista adquirió las antiguas galerías Via Wagner, ubicadas en el Turó Park de Barcelona y así seria la nueva fachada del proyectoInstagram: Oua Group
El estudio de arquitectura que podría estar detrás del proyecto tiene imágenes en su Instagram
El estudio de arquitectura que podría estar detrás del proyecto tiene imágenes en su Instagram@ouagroup

El precio de la transacción fue de €11,5 millones, según afirma el medio especializado de inversiones investing.com, y la realizó a través de Edificio Rostower, su compañía, que a fines del año pasado se convirtió en una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión y comenzó a cotizar en la Bolsa de Portfolio Stock Exchange.

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El antiguo edificio de 4000 m² distribuidos en dos plantas -que estaba cerrado desde 1993- tendrá un nuevo destino: se convertirá en un complejo de oficinas para alquilar, según La Vanguardia. Los dueños anteriores eran Santomera Bay, una firma de inversión que se dedica a los mercados de Barcelona y Madrid, y que fueron comprando los negocios que tenía la galería que pertenecían a diferentes dueños.

Así está ahora el edificio que tiene 4000 metros cuadrados
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Las antiguas galerías Wagner de Barcelona renacerán con un complejo de grandes empresas
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Esta operación se realiza un mes después de que el astro adquiriera el UE Cornellà, un club de quinta categoría del fútbol. “Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, subrayó la institución de fútbol en un comunicado.

La zona de la inversión

El precio de la vivienda en España creció un 51% en los últimos cinco años. En abril de 2026, el valor medio alcanzó un máximo histórico de €2784/m², con un aumento interanual del 18,4%, según el informe de la plataforma inmobiliaria Idealista.

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En esta línea, en Barcelona, el valor del metro cuadrado duplica el promedio nacional con €5221/m².

Sin embargo, hay barrios dentro de la ciudad que superan ampliamente este valor, como Sarria –el elegido para la inversión de Messi– que según la plataforma tiene un precio medio de €7006/m².

“Hoy el mercado está hipertensionado. Hay poca oferta real en zonas céntricas y muchísima demanda internacional”, declara Santiago Fronza, socio fundador de Tecnofind, empresa que provee servicios tecnológicos para inmobiliarias, y especialista en la ciudad.

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Las otras propiedades de Lionel Messi

Uno de los pilares más fuertes del grupo del capitán de la selección argentina es el negocio hotelero. Desde 2017, el futbolista invierte en el sector turístico, y suma ya seis propiedades en España y Andorra:

  • Hotel Sitges (España): Este hotel fue el primero en formar parte del negocio turístico de Messi. 
  • Hotel Ibiza Es Vivé (España): En 2018, el jugador adquirió el histórico hotel Es Vivé por una cifra cercana a los €30 millones, en una de las islas más famosas de Europa.
  • Hotel Mallorca (España): en 2020, el astro argentino amplió su cadena hotelera con la adquisición del entonces Hotel Fona Mallorca, ubicado en la localidad de S’Illot.
  • Hotel Baqueira (España): ubicado en la estación de esquí Baqueira Beret, este hotel de montaña está pensado para los que practican deportes de invierno.
  • Hotel Andorraabrió sus puertas en febrero de 2023, marcando la última incorporación a su cadena hotelera.
  • Hotel Sotogrande Club Marítimo (España): situado en el puerto deportivo de Sotogrande, en Andalucía, este hotel boutique presenta una propuesta vinculada al mundo náutico.
El astro argentino posee cinco hoteles en España: Sitges, Ibiza, Mallorca, Cádiz y Baqueira, y un hotel en Andorra
El astro argentino posee cinco hoteles en España: Sitges, Ibiza, Mallorca, Cádiz y Baqueira, y un hotel en AndorraHotel MiM Baqueira

Por otro lado, Rostower forma parte de Limecu España 2010, una sociedad limitada constituida en abril de 2010, creada para administrar los negocios del jugador en el país homónimo. Dentro de la sociedad, también funciona Leo Messi Management, la gestión de derechos de imagen del empresario. En 2023, el holding facturó €109,3 millones y obtuvo €15,1 millones de ganancias.

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