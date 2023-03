Bruce Willis: las propiedades que vendió el actor a causa de su enfermedad y la casa donde vive con su esposa e hijas

escuchar

Debido al deterioro de su salud, Bruce Willis tomó una decisión importante en su vida: vender todas sus increíbles casas, excepto una. Luego de ser diagnosticado con una forma de demencia, el actor se separó de todas sus propiedades mientras pasa más tiempo con su familia. Las casas ya vendidas se encontraban en Turks and Caicos, Idaho y Nueva York.

El protagonista de Duro de matar lleva algunos años desprendiéndose de sus lujosas mansiones, con las que recolectó casi US$65 millones (aunque con grandes pérdidas). Una fuente cercana comentó que “Bruce se estuvo preparando para este momento durante mucho tiempo”, ya que sabía que a medida que su salud empeorara, su poder adquisitivo no sería tan grande como antes, según publicó el medio del New York Post, Pagesix.

Demi Moore, su ex esposa, se queda en la casa del actor y padre de sus hijos de vez en cuando

Actualmente, la estrella de Hollywood vive con su esposa, Emma Heming. y sus dos hijas Mabel y Evelyn, en una mansión en Brentwood, California, por la que pagaron casi US$10 millones. El actor también tiene tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah con su exesposa Demi Moore, quienes también se quedan en la casa familiar de vez en cuando.

A pesar de los rumores de que Demi Moore se mudaría a la casa de Willis para ayudar en sus cuidados, la actual esposa del actor salió a desmentirlo. “Cortemos este rumor de raíz. Esto es una tontería. Por favor, basta”, escribió hoy en su cuenta de Instagram.

Las propiedades que vendió Bruce Willis

Willis vendió su finca de 9 hectáreas por US$5,5. Incognito/The Grosby Group/Lagen

Idaho. En 2018, Willis puso en venta por US$6,5 millones su casa en las afueras de la ciudad de Hailey, en el estado de Idaho. Ubicada en un centro turístico de invierno, el protagonista de El sexto sentido dejaba ir su finca de nueve hectáreas situada al borde de un lago.

La propiedad de 780 metros cuadrados incluye seis dormitorios y el mismo número de baños. La mansión está rodeada de jardines y de una pileta integrada en una pared de roca con cascadas. Finalmente se vendió por US$5.5 millones.

El departamento tiene grandes ventanas con vista al Central Park. Douglas Elliman Real Estate

Central Park. El mismo año que vendió su casa en la montaña, el actor ofreció en el mercado inmobiliario un dúplex en el tercer y cuarto piso de 271 Central Park West, el cual se vendió rápidamente a un precio de US$17,75 millones.

El departamento tiene seis habitaciones, cuatro baños y ventanas con vistas al parque. La entrada principal está en el cuarto piso, que tiene una gran sala de estar en esquina, un comedor formal, una cocina comedor con ventanas, un cuarto de baño, un estudio y un dormitorio en suite. Los otros dormitorios en suite y una lavandería están en el nivel inferior.

La casa principal de la mansión al sureste de las Bahamas.

Turks and Caicos. Una de las propiedades de las que se desprendió el actor en los últimos años fue su casa ubicada en la exclusiva isla de Parrot Cay en Turks and Caicos. Con vista al mar, se parece más a un complejo privado que a una residencia particular, ya que está compuesta por tres casas revestidas de madera que suman 12 dormitorios y 14 baños.

La superficie interior es de 5486 metros cuadrados de espacio interior y otros 5486 metros cuadrados de terraza exterior. La mansión posee una casa principal de seis dormitorios que se encuentra en el corazón de la finca y otras dos villas cada una con varios dormitorios.

Willis vendió la propiedad por US$27 millones en 2019 y actualmente se encuentra en el mercado nuevamente por US$37.5 millones.

Bruce Willis perdió más de US$ 5 millones en la venta de su casa en Westchester. Douglas Elliman

Westchester. La propiedad de nueve hectáreas en Westchester, Nueva York, se vendió por US$7,66 millones en 2020, aunque por un precio mucho menor al de la venta original: US$12,95 millones. La propiedad incluía cuatro casas separadas, dos garajes, una piscina y una cancha de tenis.

Según comunicó el actor en su momento, la propiedad estaba muy lejos de su familia de California, por lo que decidieron deshacerse de ella para instalarse en la costa oeste.

Dónde vive actualmente Bruce Willis

Bruce Willis mantuvo solo una de sus propiedades: su actual casa en Brentwood, Los Angeles. Dirt

En 2019, el actor adquirió una impresionante mansión en Los Ángeles por casi US$10 millones. La propiedad está prácticamente oculta detrás de grandes puertas y arbustos, con una fachada de estilo Cape Cod perfectamente simétrica y entrada principal flanqueada por dos garajes laterales.

La casa de tres pisos, con más de 1200 metros cuadrados, cuenta con siete habitaciones y una docena de baños, a los cuales se accede a través de escaleras curvas o un ascensor para aquellos que no deseen caminar.

La entrada principal de doble altura conduce a salas de estar y comedores formales, con una chimenea simple revestida con azulejos texturizados en la sala de estar y una bodega detrás de un crital sin marco en el comedor.

Tanto la sala de estar como la sala familiar tienen chimeneas. Dirt

La cocina de primera calidad cuenta con mesadas de losa de mármol en alacenas personalizados y dos cómodas islas. La espaciosa sala familiar tiene una chimenea cortada en una columna de mármol blanco y un amplio banco de paneles de vidrio que desaparecen completamente en las paredes.

El sótano, diseñado para actividades recreativas y de ocio, contiene una sala de entretenimiento y un cine de nivel profesional con una docena de sillones reclinables de cuero negro, un gimnasio y una suite con spa que incluye sauna seca, baño de vapor revestido de mármol y piscina de inmersión cubierta.

El jardín incluye una piscina cubierta y un spa. Dirt

En el jardín, una logia esbelta y pavimentada de mármol recorre todo el ancho de la casa. Con una chimenea en un extremo y un snack bar en el otro, el patio trasero no deja mucho espacio extra, con algo de césped, el spa, una pequeña piscina y dos pabellones independientes, uno al aire libre y el otro con dos paredes de puertas de vidrio plegadas en acordeón y un baño.

