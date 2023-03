El desesperado pedido de la esposa de Bruce Willis a los paparazzi: “Mantengan su distancia”

escuchar

En Hollywood, los paparazzi viven al acecho de cada una de las salidas de las estrellas. Cuando pasa alguna situación especial que los pone en el foco de las noticias, los famosos se convierten en un blanco buscado y codiciado, ya que sus imágenes pueden llegar a valer miles de dólares. En las últimas horas, los fotógrafos de Los Ángeles lograron encontrar a Bruce Willis y tomarle las primeras fotos desde que su familia reveló que sufría de demencia frontotemporal. Sin embargo, el detrás de escena deja entrever que se trató de un momento muy incómodo para el actor y su familia.

En las últimas horas, Emma Heming Willis, la esposa del actor, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que le pide a los paparazzi que “mantengan su distancia” cuando sigan al actor de 67 años, luego de que hace unos días intentaran hablar con su marido mientras se dirigía a tomar un café en las calles de Santa Mónica.

Bruce Willis fue en público por primera vez tras su diagnóstico de demencia The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Si estás a cargo de alguien con demencia, sabés lo difícil y estresante que es sacar a esa persona al mundo y hacer que se mueva con seguridad, incluso para tomar un simple café”, señaló en un comienzo Emma Heming Willis . “Está claro que todavía queda mucho por educar, así que e ste video va dirigido a los fotógrafos y a la gente que intenta conseguir esas fotos exclusivas de mi marido. Mantengan su distancia ”, añadió de forma categórica.

“Se que es su trabajo, pero mantengan la distancia”, remarcó. “ Por favor, no le griten a mi marido preguntándole como está o lo que sea. Simplemente no lo hagan, denle espacio. Dejen que nuestra familia, o quien sea que esté con él, pueda llevarlo del punto A al punto B con seguridad. Ese es mi comunicado público”, culminó.

El video estaba acompañado de un epígrafe en donde Heming le pedía a familiares de personas con demencia que le den consejos y le cuenten su experiencia. “A otros cuidadores o especialistas en el cuidado de personas con demencia que navegan por este mundo... ¿Algún consejo o sugerencia para que sus seres queridos salgan al mundo de forma segura? Compártanlo”, escribió.

Durante la salida, el actor estaba acompañado por dos amigos que se encargaron de cuidarlo y trasladarlo hasta el café, en donde compartieron un momento juntos.

Bruce Willis fue visto con dos amigos en Santa Mónica The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La esposa del actor viene trabajando con especialistas para poder navegar de la mejor manera posible la situación a la que se enfrenta. “Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar con Teepa Snow, que me ha ayudado a ampliar mi caja de herramientas para el cuidado de la demencia”, escribió hace unos días en Instagram. “Ella es una líder amorosa, compasiva y hábil en este espacio, el cual navega con pura empatía. Es un regalo”, agregó elogiando a una médica con la que trabajó en el último tiempo.

Demencia frontotemporal

A mediados de febrero, la familia de Bruce Willis emitió un comunicado contándole al mundo el diagnóstico del actor. “Desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: Demencia Frontotemporal (FTD, por su sigla en inglés). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, expresaron tanto Heming como las hijas mayores del actor y su exmujer, Demi Moore.

“La FTD es un tipo de demencia neurodegenerativa, distinta del Alzheimer. No es tan frecuente como el Alzheimer, pero no es muy infrecuente. Se llama frontotemporal porque afecta, principalmente, la muerte celular en la zona de los lóbulos frontales y temporales. Hay distintos tipos de demencias frontotemporales, algunas cursan con más síntomas psiquiátricos conductuales y otra con más cognitivos o una mezcla. Es un proceso neurodegenerativo, igual que el Alzheimer, que se presenta en menor proporción. No es igual que el Alzheimer, pero entra dentro del grupo de las patologías evolutivas crónicas neurodegenerativas”, dijo a LA NACION Franco Vacondio, médico neurólogo de Ineba.

Ante la consulta sobre si existe una cura o tratamiento, expertos consultados por este medio explicaron que no tiene un tratamiento específico, ni tampoco hay una medicación que pueda frenar la FTD. Lo que se hace en la actualidad es aplicar un tratamiento dirigido a los síntomas, haciendo hincapié en el lenguaje y en las conductas. También incluyen manejo del paciente y su entorno, pero no hay un tratamiento farmacológico que se utilice, específicamente, para que cambie el curso de la enfermedad.

LA NACION