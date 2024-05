De la dulzura de Bruce Willis con su primera nieta a los “permitidos” de Demi Moore en su rol de abuela

Escuchar

La vida de Bruce Willis y Demi Moore cambió mucho durante los últimos años. Es que al diagnóstico de demencia frontotemporal que recibió el célebre actor en febrero del año pasado se le sumó la llegada de la primera nieta de la expareja dos meses después: el 18 de abril Rumer Willis dio a luz a Louetta Isley Thomas Willis. ¿Cómo son cómo abuelos dos de las estrellas más importantes de Hollywood? La propia Rumer se encargó de dar algunas pistas durante los últimos días.

El domingo pasado, con motivo de la celebración del día de la madre en los Estados Unidos, Rumer compartió un video en su cuenta de Instagram. Entre las imágenes, aparece un breve video en el que se ve al protagonista de 12 monos mirando embelesado y lleno de ternura a Louetta mientras sostiene a la niña con sus manos. Luego, se puede ver primero a Demi Moore en su rol de abuela sobre la cama sosteniendo a la bebé mientras Rumer intenta dormir a su lado, luego hamacando a la bebé en una silla mecedora y un poco después, paseando por la calle con Louetta dentro de la campera.

Además del posteo, en donde celebró su rol como mamá y el lugar que ocupan sus padres en la vida de su hija, Rumer le dedicó unas palabras a Moore. “ Madre mía, cómo te quiero. Sé que llego un día tarde, pero vale la pena esperar. Eres un icono y una musa. Una peculiar, divertida, disparatada, mágica madre. Eres muy generosa y la mejor ‘Yaya’. Somos muy afortunados de tenerte”, escribió sobre una foto de la protagonista de Ghost con la pequeña durmiendo a upa.

“El permitido” de la abuela

Rumer Willis y un posteo especial dedicado a su madre, Demi Moore

Rumer volvió a hablar del rol de Moore como abuela hoy luego de reflexionar sobre el tiempo que expone a su hija a las pantallas. La hija mayor de la actriz -le siguen Tallulah Belle y Scout LaRue- le explicó a la revista People que si bien duda en dejar que su hija vea la película Moana, su mamá goza en ese sentido de algunos privilegios.

“Tuve demasiado miedo de mostrarle Moana debido a todos los anuncios de Instagram que recibo sobre el tiempo frente a la pantalla”, explicó la actriz. “Dicen: ‘Sólo 10 minutos de televisión reducirán la materia gris de sus cerebros’, y yo digo: ‘Dios mío’”, expresó Rumer. Sin embargo, de inmediato reveló una escena que vivió con su madre y que cambió la perspectiva de la situación. “Luego fui a lo de mi mamá y me dijo: ´le puse Moana’. Mi reacción fue: ‘¿Qué? ¡No!’”, repasó, aunque luego bajó la guardia. “Me imagino que eso está bien en la casa de Yaya”, confesó. Además, explicó que aún no sabe bien qué películas de sus padres le mostrará en un futuro.

“Compartir nuestra experiencia trae esperanza”

Hace una semana, Rumer reveló cómo son los días de su padre y en qué condiciones se encuentra. Lo hizo en la gala “Laughter Is the Best Medicine 2024″ (”La risa es la mejor medicina”, según su traducción del inglés), en una charla con Fox News.

“Creo que, para mí, a través de esta experiencia, lo que ha sido tan increíble es que mi papá es tan querido y eso ha sido tan evidente en la transparencia con la que hemos estado compartiendo (lo que le pasa)”, empezó la joven actriz y continuó: “Y creo que de alguna manera si compartir nuestra experiencia trae esperanza, cualquier cosa que surja como familia, que puede tener un efecto o traer cualquier tipo de esperanza, consuelo a alguien más que esté experimentando esto, entonces para mí, eso es todo”.

Todas las hijas de Bruce Willis se han mantenido a su lado tras el diagnóstico de su enfermedad en 2022 Instagram/demimoore

Rumer también le dijo esa misma noche a la revista People que Willis “lo está haciendo muy bien” y que lo suele ir a ver en compañía de su hija. “Tuve la oportunidad de visitarlo, lo cual fue un encuentro muy agradable. Fue muy bonito verlo con mi hija y simplemente ir a darle amor”, expresó.

Una de las últimas imágenes que se viralizaron de Willis en las redes sociales fue en marzo de este año, gracias al gesto de su esposa Emma en el aniversario de boda número 15. Desde su cuenta de Instagram, le dedicó un especial escrito en el que señaló: “Y hoy, puedo tomar una decisión. Puedo revolcarme en el dolor o puedo celebrarlo. Nuestra unión y conexión es probablemente más fuerte que nunca. Tenemos dos hijas brillantes, divertidas y saludables. Tenemos una unidad familiar que se construye sobre el respeto y la admiración mutuos. Y simplemente, adoro y amo al hombre con el que me casé. Estoy tan orgullosa de lo que tenemos y continuamos creando. ¡Así que feliz aniversario de cristal para nosotros!”

