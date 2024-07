Caputo se reunió con desarrolladores: cuáles son las medidas que pueden favorecer al mercado inmobiliario y el ministro convalidó

Escuchar

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió con la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) para debatir puntos clave del blanqueo, involucrados en el paquete fiscal. El encuentro se dio en el auditorio del Malba, donde se puso sobre la mesa cómo esta medida económica podría beneficiar tanto a los desarrolladores, como a los tomadores de líneas crediticias.

Uno de los primeros temas que se tocó en la reunión fue el de la construcción en pozo, para evaluar si estaría dentro del nuevo blanqueo de capitales. El presidente de la CEDU, Damián Tabakman, le preguntó al ministro de Economía sobre dicho tema y Caputo respondió: “El sector inmobiliario moviliza la economía; el objetivo principal es que se invierta”.

La respuesta de “Toto” Caputo fue celebrada por los asistentes ya que se prevé que el blanqueo active la venta de construcción en pozo. “La gran noticia fue la del blanqueo para nuestro sector. La ley no decía nada específico de la inversión en ladrillo. Entonces le preguntamos al ministro si en la reglamentación iba a orientarse en ella y la respuesta fue positiva”, dijo Tabakman a LA NACION.

El ministro Luis Caputo llega a la Casa Rosada Rodrigo Néspolo - LA NACION

En línea con esto, el segundo tema que planteó el presidente de la Cámara fue el siguiente: el sector necesita que los bancos otorguen financiamiento a los desarrolladores para la construcción en pozo.

“Los créditos hipotecarios son solo para usados, no tienen punto de contacto con los desarrolladores. Porque si alguien quiere sacar un préstamo para comprar un departamento en pozo no puede hipotecar esa unidad por construirse. Entones yo le dije eso al ministro. Y el me respondió ´que en la Argentina va a haber un boom de créditos´”, dijo Tabakman.

En este aspecto, el ministro agregó: “Es una tarea que van a realizar los bancos. Qué mejor que prestarle a este sector que hace inversiones seguras”.

Respecto a los créditos hipotecarios para aplicar en viviendas en construcción, la directora ejecutiva de la Cámara, Mali Vázquez, dijo: “Se habló de este tema, porque es una herramienta muy importante para reactivar al sector y generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos”.

De lo que se habló, ¿alguna medida se podrá ver reflejada en el corto plazo? “Sí, el blanqueo sí. Es de impacto inmediato. Y lo otro, que ya va a ocurrir es la de los préstamos bancarios, nos dijo que ya va a ocurrir”, dijo Tabakman.

Cómo el futuro de la economía afectará al sector inmobiliario

Luis Caputo explicó que “estamos frente a una oportunidad única, porque es la primera vez que hay una decisión política de hacer las cosas bien” y también agregó que tienen la “convicción de no desviarse del camino”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en el congreso económico Expo EFI

Por otra parte, en relación a la velocidad de la recuperación, el ministro sostuvo: “Eso lo definirá el sector privado, que tendrá que ver con qué se comprenda que es el momento de invertir”. Asimismo, afirmó que una vez que haya superávit, se le “devolverá a la gente” la baja de impuestos. En relación a la salida del cepo, el ministro de Economía sostuvo que están dadas todas la condiciones para llevarla a cabo.