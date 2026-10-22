Crédito hipotecario: un banco bajó la tasa para quienes necesitan vender su propiedad para comprar otra

El mercado de créditos hipotecarios suma una nueva baja de tasas, luego de que se concretara la segunda licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, el mecanismo impulsado por el Gobierno para ampliar el financiamiento destinado a la compra de viviendas. Es más, el dato más revelador de la segunda licitación fue que ya no estarán destinados exclusivamente a la compra de la primera vivienda como lo fueron en la primera puja, sino que, además de acceder personas que no sean titulares de una vivienda, también lo pueden hacer quienes, aun siendo ya propietarias, no puedan disponer de su uso, o quienes ya tienen una vivienda y, al venderla para comprarse otra, sigue siendo esa casa única y de uso permanente.

Por lo tanto, el Banco Ciudad anunció una reducción de dos puntos porcentuales en la tasa de una de sus líneas de préstamos a largo plazo UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), destinada a quienes ya tienen una propiedad, pero buscan venderla para mudarse a otra más grande o más nueva. Por ejemplo, una persona que vive en un monoambiente y quiere mudarse a un departamento de dos ambientes, o una familia que necesita sumar una habitación.

La línea modificada responde a quienes tienen una propiedad, pero quieren venderla para comprarse una nueva Daniel Basualdo

De esta manera, la entidad redujo del 9,5% al 7,5% la tasa nominal anual (TNA) de estos créditos, que permiten financiar hasta el 75% del valor del inmueble, con un monto máximo de $200 millones y un plazo de devolución de hasta 25 años.

El préstamo está destinado a la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente y permite realizar operaciones de compraventa simultáneas. Es decir, vender la propiedad actual y comprar otra mediante el financiamiento hipotecario.

“La línea crediticia para ampliación mejoró su accesibilidad con la reducción de dos puntos porcentuales en la tasa de interés, a partir del nuevo fondeo destinado al crédito hipotecario que obtuvo la entidad por la participación en las licitaciones del FGS. Asimismo, la ampliación de los destinos contemplados para estos instrumentos permite aplicar los fondos a financiar operaciones de compra-venta simultáneas, de quienes ya tienen una propiedad y necesitan un cambio”, explicaron desde la entidad de la ciudad de Buenos Aires.

Cuánto hay que ganar para poder acceder

Para dimensionar el alcance de esta nueva línea, el banco compartió un ejemplo concreto: quienes soliciten un préstamo de $100 millones, a devolver en 25 años, tendrán una cuota inicial aproximada de $750.000 y necesitarán acreditar ingresos familiares mensuales de al menos $3 millones.

Esto se debe a que la entidad, como la mayoría de los bancos, establece una relación cuota-ingreso máxima del 25%. Es decir, el valor de la cuota mensual no puede superar una cuarta parte de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar.

Al tratarse de un crédito UVA, es importante tener en cuenta que, si bien la tasa de interés del 7,5% se mantiene fija, el valor de la cuota en pesos se actualiza según la evolución de la inflación.

La entidad, como la mayoría de los bancos, establece una relación cuota-ingreso máxima del 25% Freepik - Imagen de Freepik

Cuáles son los requisitos para acceder a la línea