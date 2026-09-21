Créditos hipotecarios: ya son 12 los bancos que bajaron la tasa al 7,5% y otros tres la fijaron por debajo del 7%

El mercado de créditos hipotecarios volvió a entrar en una competencia por las tasas, así como había pasado cuando resurgieron en 2024. En pocos días, ya son 11 los bancos que redujeron el interés de sus préstamos UVA, en un escenario atravesado por la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y por la expectativa de que aparezcan nuevas mejoras en las condiciones.

El último en hacerlo fue el Patagonia que en un primer momento había disminuido su interés al 8,5% -número por encima de los requisitos que había puesto el Gobierno para utilizar los fondos del FGS-. Ahora se conoció que la entidad ubicó su línea en 7,5%, con un máximo de hasta 20 años; mientras que para el mercado general se encuentra en 10,5%.

El número que empieza a ordenar el mercado es el 7,5%. No es casual: esa es la tasa máxima que estableció el Gobierno para los créditos que los bancos otorguen utilizando los recursos provenientes del FGS.

Algunas entidades llevaron directamente sus líneas hasta ese porcentaje, otras quedan todavía por encima y otras incluso perforaron ese nivel con una propuesta menor. A su vez, existen bancos como BBVA (7,5%), Nación (6,7%) e ICBC (6,9%) que ya ofrecían tasas en niveles similares o inferiores antes de esta nueva ronda.

El Gobierno fijó una tasa límite del 7,5% para los bancos que utilicen los recursos del FGS Archivo

La aceleración de los anuncios se produjo a partir de la primera licitación del programa impulsado por el Gobierno, mediante el cual se adjudicaron $200.000 millones entre 13 entidades para ampliar el fondeo disponible para préstamos hipotecarios.

Los bancos cuentan con 120 días corridos, desde el desembolso, para transformar esos recursos en créditos, que deberán destinarse a primera vivienda, tener un plazo mínimo de 15 años, un monto máximo de 150.000 UVA y una tasa que no supere el 7,5%.

Los bancos que bajaron la tasa

Banco Ciudad

El Banco Ciudad llevó al 6,5% la tasa de una línea específica destinada a primera vivienda, y se convirtió así en una de las más bajas del mercado. La propuesta tiene, sin embargo, condiciones particulares: es exclusiva para inmuebles ubicados en la ciudad de Buenos Aires, destinados a primera vivienda, familiar y permanente, con un máximo de 80 m² y un valor que no supere los US$2280 por metro cuadrado.

La línea cuenta con un plazo máximo de 25 años, permite un desembolso de hasta $150 millones y establece una relación cuota-ingreso máxima del 25%. Así, para un préstamo de $100 millones al plazo máximo, la cuota inicial ronda los $658.000, por lo que se necesitan ingresos totales de aproximadamente $2.632.000 mensuales.

Banco Macro

Uno de los primeros movimientos fue el de Banco Macro, que redujo al 7,5% la tasa para los clientes del Plan Sueldo Selecta. La propuesta también alcanza a los hijos de esos clientes, quienes pueden solicitar el financiamiento de manera individual y acceder a las mismas condiciones. La línea se puede utilizar para la compra de una vivienda, así como para mejora, ampliación o refacción, y ofrece un plazo de hasta 20 años.

Banco Hipotecario

El mismo día en el que se llevó a cabo la primera licitación, el Banco Hipotecario redujo del 9,5% al 7,5% la tasa de todas sus líneas UVA destinadas a primera vivienda.

La nueva condición alcanza a créditos para compra, construcción, ampliación, terminación y refacción, con un plazo de hasta 15 años y financiación de hasta el 80% del valor de la vivienda. La gestión puede realizarse 100% online. Además, la reducción también beneficia a quienes ya tenían un préstamo en trámite, pero todavía no habían recibido el desembolso. Para segunda vivienda, en cambio, la tasa continúa en 9,5%.

La mayoría de las bajas de las tasas fueron del 7,5% Daniel Basualdo

Galicia

El Banco Galicia, por su parte, redujo la tasa del 9,5% al 7,5%, con un plazo máximo de hasta 20 años. Los solicitantes pueden sumar los ingresos con otra persona y el banco financia hasta el 70% del valor de tasación y/o escrituración.

Supervielle

Otro de los recortes más grandes fue el de Supervielle, que directamente redujo su tasa a la mitad: pasó del 15% al 7,5%.

A su vez, bajó de $5 millones a $3 millones los ingresos mínimos requeridos, permite sumar los ingresos del grupo familiar, financia hasta el 75% del valor de la propiedad, con plazos de hasta 20 años de plazo y tiene un monto máximo de 150.000 UVA.

Santander

El banco bajó su tasa al 7,5% y se alineó con la mayoría de las entidades privadas para compra de primera y única vivienda; presta hasta 150.000 UVAs y se necesitan ingresos mínimos de $2.240.000, mientras que mantiene su interés del 9,5% para compra de vivienda permanente y no permanente.

Credicoop

Credicoop también llevó su tasa al 7,5% para quienes acrediten sus haberes en la entidad. Para primera vivienda, financia hasta el 70% del valor de tasación y puede prestar hasta $300 millones.

Bancos del Grupo Petersen

Los cuatro bancos que integran el Grupo Petersen: Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz también redujeron su tasa al 7,5% para la adquisición de primera vivienda, exclusivamente para clientes que acrediten sus haberes en esos bancos.

Los préstamos podrán alcanzar las 150.000 UVA (actualmente equivalentes a unos US$208.860), tendrán plazos de entre 15 y 20 años y un proceso de solicitud 100% digital. Las cuatro entidades fueron adjudicatarias de la primera licitación realizada en el marco del programa del FGS.

Patagonia

La entidad privada bajó su tasa al 7,5%, con un plazo de hasta 20 años, y financia el 70% de la propiedad. Además, exige ingresos mínimos de $1.000.000 y la cuota mensual del préstamo puede ser de hasta un 25% de los ingresos netos. Por su parte, para el mercado abierto, el interés es de 10,5%.

El 7,5%, el nuevo número del mercado

La velocidad con la que comenzaron a modificarse las ofertas después del anuncio del Gobierno muestra uno de los primeros efectos del programa. En la primera licitación participaron 18 entidades financieras, que presentaron 42 ofertas por $258.640 millones. Frente a un monto disponible de $200.000 millones, finalmente fueron 13 los bancos que resultaron adjudicatarios.

El efecto también empieza a achicar las diferencias que hasta hace poco existían entre las entidades públicas y privadas. Según datos aportados por Federico González Rouco, economista de Empiria, la brecha entre la tasa promedio de los bancos públicos y privados pasó de 5,9 puntos a apenas 0,8 puntos.

Se espera que en los próximos días se conozcan más entidades que bajarán sus tasas hipotecarias y si se mantendrán en el 7,5% o habrá bancos que las lleven por debajo de ese número.