Créditos hipotecarios: un banco baja la tasa después de la primera licitación con fondos del FGS

Minutos después de conocerse el resultado de la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) destinada a impulsar el crédito hipotecario, uno de los bancos que participa activamente del mercado hipotecario decidió modificar las condiciones de sus préstamos.

De esta manera, el Banco Hipotecario bajará del 9,5% al 7,5% la tasa de todas sus líneas UVA destinadas a primera vivienda, según confirmaron fuentes de la entidad a LA NACION.

La nueva tasa estará disponible para los créditos destinados a compra, construcción, ampliación, terminación y refacción de la primera vivienda, con un plazo de hasta 180 meses (15 años) y financiará hasta el 80% del valor de la vivienda. La gestión podrá realizarse de manera 100% online. Para la segunda vivienda, en cambio, la tasa continuará en 9,5%.

El Banco Hipotecario modificó su línea de primera vivienda al pasar su tasa del 9,5% al 7,5% SaiArLawKa2 - Shutterstock

La modificación tendrá efecto inmediato y, de acuerdo con fuentes de la entidad, se espera que las nuevas condiciones estén completamente operativas para tramitarse durante la próxima semana.

Pero el otro dato relevante es que la baja no se limitará a los nuevos clientes que comiencen a gestionar un préstamo a partir de ahora. También alcanzará a todos aquellos créditos hipotecarios que ya se encontraban en trámite pero todavía no habían sido liquidados. Es decir, quienes habían iniciado el proceso bajo las condiciones anteriores y aún no recibieron el desembolso podrán acceder a la nueva tasa del 7,5%.

“Estamos muy entusiasmados. La expectativa es muy alta por el impulso del Estado como política pública y, sumado al mejoramiento de las condiciones macroeconómicas, esperamos que en el corto plazo se consolide un auténtico y sostenible mercado secundario de hipotecas”, señalaron fuentes de la entidad.

Desde el banco consideran que el desarrollo de ese mercado será una pieza fundamental para que el sistema pueda crecer en escala y sostenerse en el tiempo. “Esa es la matriz para que haya crédito hipotecario para todos los argentinos”, agregaron.

La primera licitación del FGS

Este lunes se realizó la primera subasta del programa lanzado por el Gobierno para aportar fondeo de largo plazo a los bancos. La convocatoria tuvo una demanda superior al monto disponible: 18 entidades financieras presentaron 42 ofertas por un total de $258.640 millones, mientras que el cupo a adjudicar era de $200.000 millones, y finalmente 13 bancos resultaron adjudicatarios.

La señal más significativa estuvo en el plazo elegido por las entidades: más del 82% de los recursos se colocó a cinco años, justamente el tramo pensado para aportar mayor previsibilidad al fondeo hipotecario.

En concreto, se adjudicaron $164.429,3 millones a cinco años, por los que los bancos pagarán al FGS una tasa promedio de 4,94%. Los restantes $35.570,7 millones se colocaron a un año, con una tasa promedio ponderada de 2,67%.

La licitación forma parte del programa anunciado el 26 de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con autoridades del Banco Central y del FGS. El plan contempla realizar 10 subastas de $200.000 millones cada una, hasta alcanzar un total de dos billones de pesos destinados a fondear créditos hipotecarios.

Caputo anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario el pasado 26 de agosto

Los bancos que utilicen los recursos obtenidos a través del programa deberán otorgar los créditos hipotecarios a una tasa que no podrá superar el 7,5%, para primera vivienda, con un plazo mínimo de 15 años y no podrán superar las 150.000 UVA por operación, equivalentes a algo más de US$200.000.

Una vez recibidos los recursos, las entidades tendrán hasta 120 días corridos para transformarlos en nuevos préstamos hipotecarios, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

Incluso antes de la primera licitación, algunas entidades habían comenzado a acomodar su oferta. Macro, por ejemplo, redujo al 7,5% la tasa para clientes de Plan Sueldo Selecta; Credicoop también la redujo al mismo porcentaje; mientras que Banco Ciudad y BBVA ya ofrecían una tasa similar.