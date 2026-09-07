Créditos hipotecarios UVA: se recuperaron por cuarto mes consecutivo y hoy es la primera licitación de FGS para impulsar el fondeo de los bancos

El crédito hipotecario volvió a mostrar señales de recuperación en agosto, en momentos en que el mercado financiero espera el lanzamiento de una de las principales medidas anunciadas por el Gobierno para intentar reactivar el financiamiento de largo plazo.

En agosto se desembolsaron créditos hipotecarios UVA por US$242 millones, de acuerdo con el último informe de la consultora Empiria en base al BCRA. El dato representa la cuarta mejora consecutiva y un crecimiento cercano al 20% respecto de julio, cuando el volumen había rondado los US$202 millones.

La recuperación se vuelve todavía más evidente si se compara con el piso reciente: en mayo se habían desembolsado apenas US$116 millones, por lo que en tres meses el volumen mensual más que se duplicó.

En agosto se desembolsaron créditos hipotecarios UVA por US$242 millones PitukTV - Shutterstock

Sin embargo, la foto todavía está lejos de mostrar un regreso a los niveles que tuvo el mercado durante buena parte de 2025. Los US$242 millones de agosto quedaron un 22% por debajo del volumen registrado en el mismo mes del año pasado.

La misma diferencia se observa con mayor intensidad en la cantidad de operaciones. En agosto se concretaron 3100 créditos hipotecarios, frente a los 4252 de agosto de 2025, lo que implica una caída interanual cercana al 27%.

En el acumulado del año, la brecha es todavía mayor: entre enero y agosto se otorgaron aproximadamente 17.400 préstamos hipotecarios, contra 25.500 en el mismo período de 2025, y siguen en la línea que espera el mercado de entregar alrededor de 30.000 en el año. Es decir, la cantidad de créditos entregados cayó alrededor de 32% interanual.

El dato de agosto confirma, así, que el financiamiento comenzó a recuperarse después del fuerte freno registrado durante los primeros meses del año, pero todavía no logró volver al ritmo que había alcanzado en 2025.

Es más, después de alcanzar US$372 millones en octubre de 2025, el volumen comenzó a retroceder hasta tocar los US$116 millones en mayo de este año. Desde entonces inició una recuperación que llevó los desembolsos nuevamente por encima de los US$200 millones.

Créditos hipotecarios en UVAs desembolsados

Bajaron las tasas y se alargaron los plazos

Hay otras dos variables que comenzaron a moverse y que resultan determinantes para quienes buscan calificar para un préstamo. Según Empiria, la tasa promedio desembolsada de los créditos hipotecarios volvió a disminuir levemente en agosto y se ubicó en 6,9%. Al mismo tiempo, el plazo promedio aumentó de 23 años en julio a 23,3 años en agosto.

Ambos movimientos juegan a favor de la capacidad de acceso. Una tasa menor reduce el costo inicial del préstamo, mientras que un plazo más largo permite distribuir el capital en una mayor cantidad de cuotas y, por lo tanto, disminuir la cuota inicial y el nivel de ingresos necesario para calificar.

La evolución se produce después de varios meses complejos para el mercado. Tras la reaparición de los créditos UVA a mediados de 2024 y la fuerte aceleración registrada durante 2025, la falta de fondeo de largo plazo y la suba de las tasas comenzaron a ponerle un techo al crecimiento.

El problema de fondo es conocido por los bancos: captar depósitos mayoritariamente de corto plazo y, al mismo tiempo, prestar para la compra de viviendas a 20 o 30 años genera un descalce que limita cuánto pueden expandir sus carteras hipotecarias.

Es justamente sobre ese punto que busca actuar el Gobierno. El 26 de agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un nuevo programa para utilizar recursos del FGS como fondeo de mayor plazo para los bancos.

El esquema contempla colocar hasta dos billones de pesos del FGS mediante depósitos a plazo fijo UVA en las entidades financieras, con el compromiso de que esos recursos sean posteriormente destinados a nuevos créditos hipotecarios para primera vivienda.

Las licitaciones serán de hasta $200.000 millones por vez. Cada entidad podrá obtener como máximo el 20% del monto ofrecido y tendrá un plazo de 90 días para transformar los fondos recibidos en nuevos préstamos hipotecarios.

El programa contempla dos alternativas para los bancos: depósitos a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,5%, y a cinco años, desde UVA + 4,5%.

Pero la contrapartida es clave. Los créditos que se generen con ese dinero deberán tener una tasa máxima de UVA + 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA, y estarán destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

La primera licitación para que los bancos presenten ofertas se realizará en el día de hoy entre las 11 y las 15. Se trata de la subasta de aportes jubilatorios —hoy bajo administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de la Anses— para ser invertidos en plazos fijos de entre 1 y 5 años, y que los bancos deberán destinar a generar créditos hipotecarios más accesible para la compra de primera vivienda.