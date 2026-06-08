LA NACION

Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en junio 2026

Los ingresos requeridos varían dependiendo del banco y del plazo con que se solicite el préstamo, pero hay un mínimo con el que se debe contar

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
¿Cuánto hay que ganar para calificar a un crédito hipotecario?
¿Cuánto hay que ganar para calificar a un crédito hipotecario?Shutterstock

Las líneas de crédito hipotecario UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) volvieron al mercado argentino en 2024 y el principal dilema para los posibles tomadores de un préstamo para comprar su vivienda propia sigue siendo acreditar ingresos que respalden la cuota mensual.

La pregunta que surge entre la mayoría de los argentinos es la siguiente: ¿Cuánto hay que ganar para calificar a un crédito hipotecario?

¿Cuánto cuesta una casa contenedor en junio 2026?

El impacto de la suba de tasas

El encarecimiento de las tasas de interés de los bancos y el endurecimiento en los criterios de scoring crediticio hacen que los requisitos de acceso sean cada vez más exigentes. Estos incrementos generan que, a su vez, sea cada vez más difícil acceder a un préstamo hipotecario bancario.

Las razones detrás de este endurecimiento son múltiples: una falta de fondeo de los bancos para prestar una importante cantidad de dinero a 20 o 30 años, incertidumbre, tasas que encarecen las cuotas y un riesgo país que mantiene al sistema financiero en estado de alerta.

A pesar de esta situación, hay entidades financieras que en las últimas semanas comenzaron a disminuir su interés, llevando sus tasas incluso por debajo del 10%.

Algunas entidades comenzaron a disminuir el interés de sus líneas de créditos hipotecarios
Algunas entidades comenzaron a disminuir el interés de sus líneas de créditos hipotecariosDaniel Basualdo

Los ingresos mínimos que solicitan los bancos

Hay entidades que no ponen como condición un ingreso mínimo, pero entre las que lo establecen para que los usuarios puedan acceder a sus líneas de créditos hipotecarios UVA están las siguientes:

  • Banco Credicoop: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000
  • Banco Del Sol: solicita ingresos mínimos por $1.000.000
  • ICBC: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000
  • BBVA: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.471.200 a la fecha
  • Santander: $2.240.000 para compra de vivienda permanente
  • Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $5.000.000

Pero a su vez es necesario saber que la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que los bancos establecen cuáles son los ingresos mínimos, no puede solicitarse sin conocer este requisito indispensable.

Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.

La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.

La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.
La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.Inna Kot - Shutterstock
Se vende un departamento en un icónico palacio porteño

Cuánto cuesta la cuota inicial por banco

Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto a pagar por una propiedad de US$100.000 a pagar en 20 años, banco por banco:

  • BBVA: $867.281 (tasa del 7,5%)
  • Brubank: $1.181.664 (tasa del 12%)
  • Ciudad: $867.281 (tasa del 7,5%)
  • Comafi: $1.011.260 (tasa del 9,5%)
  • Credicoop: $900.100 (tasa del 8%)
  • Del Sol: $967.431 (tasa del 9%)
  • Galicia: $1.001.908 (tasa del 9,5%)
  • Hipotecario: $1.072.392 (tasa de 10,5%) -a pagar en 15 años-
  • ICBC: $828.676 (tasa del 6,9%)
  • Macro: $933.498 (tasa del 8,5%)
  • Patagonia: $1.015.845 (tasa del 9,7%)
  • Santander: $1.001.908 (tasa del 9,5%)
  • Supervielle: $1.411.157 (tasa del 15%) -el plazo es de hasta 15 años-
LA NACION
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. La revolución de los alquileres: cómo cambió el mercado en apenas dos años
    1

    La revolución de los alquileres: cómo cambió el mercado en apenas dos años

  2. Las zonas que se mueven y los proyectos inmobiliarios que se venden en este contexto
    2

    Las zonas que se mueven y los proyectos inmobiliarios que se venden en este contexto

  3. Cómo son las “casitas” de juego de los hijos de los famosos que cuestan desde US$10.000
    3

    Desde US$10.000: cómo son las “casitas” de juego de los hijos de los famosos, con heladera y aire acondicionado

  4. Los aumentos de junio según los distintos índices
    4

    Alquileres: cómo calcular los aumentos por inflación en junio 2026, según los distintos índices