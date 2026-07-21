Créditos UVA en julio 2026: qué bancos ofrecen las mejores tasas y cuánto hay que ganar

Después de un segundo semestre de 2025 en el que las tasas de los créditos hipotecarios se volvieron difíciles de afrontar, varios bancos comenzaron a recortar el interés de sus líneas UVA. El movimiento volvió a poner al financiamiento en el radar de quienes buscan comprar una vivienda y reactivó una pregunta clave: qué entidades ofrecen hoy las condiciones más convenientes.

Es más, el crédito hipotecario volvió a mostrar signos de recuperación. En junio se desembolsaron US$150 millones, es el mejor dato desde marzo, lo que equivale a aproximadamente 1850 préstamos en todo el país, de acuerdo a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La mejora permite hablar de un cambio de tendencia, aunque todavía con una foto bastante más acotada que la del año pasado porque el volumen se ubica un 50% por debajo del mismo mes de 2025.

Qué entidades ofrecen hoy las condiciones más convenientes para comprar una propiedad con crédito hipotecario Daniel Basualdo

El dato también muestra una recomposición respecto de mayo, cuando se habían desembolsado US$116 millones, equivalentes a cerca de 1500 créditos. Ese mes había sido el piso de los UVA, no solo quedó por debajo de abril, cuando se otorgaron US$122 millones, sino que además registró el menor plazo promedio de los últimos dos años y la mayor tasa promedio.

“Mejoró, estamos mejor. Mayo fue el peor mes del período, fue el piso”, explicó Federico González Rouco, economista especializado en vivienda. Según detalló, la recuperación ya se venía observando en los datos diarios, aunque con cierto rezago: “Nosotros lo vemos como 20 días tarde, pero ya en la segunda quincena de mayo había mejorado y eso marcaba un quiebre, un cambio de tendencia”.

La mejora de junio llevó al mercado nuevamente a niveles similares a los de febrero de 2026, cuando se habían desembolsado US$151 millones. Sin embargo, todavía está por debajo de marzo, mes en el que se habían otorgado US$193 millones en créditos, con unas 2600 operaciones.

Los bancos con las tasas más bajas

A julio de 2026, de acuerdo a un relevamiento realizado por LA NACION, las entidades financieras que presentan las tasas más bajas (por debajo del 9%) son las siguientes:

Banco Municipal de Rosario: 4,2%

Banco Nación: 6%

ICBC: 6,9%

BBVA: 7,5%

Banco Ciudad: 7,5%

Banco Credicoop: 8%

Banco Macro: 8,5%

BanCor: 8,9%

Son ocho las entidades que tienen tasas de interés por debajo del 9% (Unsplash)

Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario

Aunque algunas entidades no exigen un ingreso mínimo, las siguientes sí lo establecen como requisito para acceder a sus créditos hipotecarios UVA:

Banco Credicoop : pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000

: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000 Banco Del Sol : solicita ingresos mínimos por $1.000.000

: solicita ingresos mínimos por $1.000.000 ICBC : en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000

: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000 BBVA : la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.489.600 a la fecha

: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.489.600 a la fecha Santander : $2.240.000 para compra de vivienda permanente

: $2.240.000 para compra de vivienda permanente Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $5.000.000

Pero a su vez es necesario saber que la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que los bancos establecen cuáles son los ingresos mínimos, no puede solicitarse sin conocer este requisito indispensable.

Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.

La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.

Cuánto cuesta la cuota inicial por banco

Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto a pagar por una propiedad de US$100.000 a pagar en 20 años, banco por banco: