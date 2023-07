Cuesta US$85.000: puso su casa en venta y por un detalle polémico se hizo viral en redes

escuchar

Dicen que lo esencial es invisible a los ojos. Este dicho puede aplicarse de una forma poco convencional a una casa en venta. Descrita como “espaciosa”, sus dueños no dudaron en destacar este atributo cuando la publicaron en un portal inmobiliario. Sin embargo, un detalle no saca del asombro a quienes entraron a ver sus fotos: la casa está completamente atestada de objetos desordenados.

La propiedad parece sacada de un capítulo del reality show Obsesivos compulsivos, en el que se muestra en detalle cómo es la vida de quienes padecen la obsesión de acumular cosas a tal punto que literalmente puede enterrar al afectado.

La casa está completamente desordenada bettermove.co.uk

Como si un tornado la hubiese atravesado de adentro hacia afuera, la vivienda tiene cada uno de sus ambientes repleto de objetos dispuestas sin criterio alguno.

Por ejemplo, casi todos los pisos están completamente cubiertos de cosas, hecho que hace toda una odisea caminar de una habitación a la otra. Aleatoriamente, todos los ambientes tienen bolsas, muebles, cajas con objetos o ropa desordenada. El patio trasero tampoco es una excepción y está colmado de plantas y objetos, aunque es de los pocos ambientes en los que se ve un claro camino por el que se puede transitar.

Los ambientes tienen desde comidas y blanquería hasta viejos juguetes bettermove.co.uk

Publicada a £70.000 (unos US$85.000), se trata de una casa de dos pisos adosada -es decir, unidas a ambos lados a un conjunto de casas- de dos dormitorios, una sala de estar, un baño, comedor, cocina y patio trasero cerrado.

El baño no se escapa del caos, pero los usuarios en las redes sociales destacan que la bañadera está vacía, algo poco frecuente en los acumuladores bettermove.co.uk

La casa está en la ciudad Barrow-in-Furness, en el condado de Cumbrian al noroeste de Inglaterra. En el portal, la descripción promueve que la propiedad se vende con inquilinos con contrato vigente incluidos, por lo que sería una opción ideal de inversión para quien busque una renta inmediata.

En algunas habitaciones no hay espacio siquiera para pasar caminando bettermove.co.uk

En redes sociales, un usuario hizo una publicación humorística sobre la casa e irónicamente escribió “Al menos ordenaron para las fotos”. Automáticamente, una catarata de comentarios reaccionaron al estado catatónico de la propiedad. Rápidamente, uno de ellos dijo incisivo: “Me gusta la forma en la que la descripción no hace ni una mención de su estado”.

La presentación de una propiedad para ser publicada en venta o alquiler es un arte que en el mundo se le dice Home staging. Esta práctica consiste en poner a punto el inmueble estéticamente para que atraiga y despierte más interés en los usuarios que lleguen a la misma. Por ejemplo, se la puede equipar con muebles de moda, alguna decoración neutra y armónica con el ambiente, se abren las ventanas para mostrar la buena iluminación y se limpia a fondo para mostrarla en su mejor forma.

Las camas están parcialmente descubiertas y son uno de los pocos espacios que corren esta fortuna en la casa bettermove.co.uk

Uno de los 50 comentarios que tiene el posteo destacó que en este caso vuelven realidad uno de los temores más recurrentes de los dueños que ponen su vivienda en alquiler: que los locatarios no cuiden la propiedad. Si bien no se ven daños en la estructura, el desorden descomunal que se ve en las fotos no califica como el perfil ideal de arrendador. “Entonces esperan que alguien la compre con esos inquilinos todavía dentro... Es como comprar una pesadilla personal”, escribió en redes sociales.

El patio trasero tampoco es una excepción y está colmado de plantas y objetos, aunque es de los pocos ambientes en los que se ve un claro camino por el que se puede transitar bettermove.co.uk

Pero no todos los comentarios fueron negativos. Una persona rescató que el desorden delata que podría ser una no tan mala inversión a pesar de todo si los inquilinos no son desordenados con las cuentas. “Probablemente yo miraría si han pagado el alquiler a tiempo y de forma regular; no parece que vayan a irse en un apuro así que sería una fuente de ingreso justamente confiable”.

Un empleado de Bettermove -la inmobiliaria que la comercializa- aclaró a Kennedy News: “Vendemos propiedades a inversionistas para que puedan estar bastante deterioradas y necesiten mucho que hacer, por lo que no es algo inusual. Sería adecuado para los inversores que buscan expandir su cartera”.

Una casa que parece el hogar de un acaparador se vende como una "excelente oportunidad de inversión". bettermove.co.uk

Esta casa no es el único caso que deja boquiabiertos a los usuarios de redes sociales. A menudo salen a la luz pequeños fracasos en el mundo del alquiler, como una casa que se publicó con los juguetes sexuales de sus dueños a plena vista o la sorpresa que se llevó una joven inquilina cuando no averiguó bien la ubicación de su alquiler vacacional antes de reservar.

