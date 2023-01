Es argentina, alquiló un departamento en Río de Janeiro pero al abrir la ventana sus amigas no lo podían creer

escuchar

Agustina es una argentina que fue a recibir 2023 a Río de Janeiro junto con amigas. Como suele ocurrir en estos tiempos, ella compartió su experiencia en tierras cariocas en sus redes sociales. Pero específicamente una de las cosas que le pasó en su estadía en Brasil llamó la atención de miles de personas y se volvió viral. Fue cuando la joven mostró que al abrir la ventana del departamento que habían alquilado se encontró con una vista inesperada.

Agustina comparte en su cuenta de TikTok diversas experiencias de vida y viajes. Y en este sentido, hace dos días, subió a esta red social una particular vivencia que tuvo en el barrio de Copacabana, en Río de Janeiro. En el video se la ve a una amiga de ella en una habitación, de cara hacia una ventana que tiene las cortinas cerradas.

Alquiló una habitación en Río de Janeiro y cuando abrió la ventana se llevó una sorpresa

Sobre la grabación, aparece en letras blancas la frase: “Cuando no ves antes la ubicación donde vas a alquilar”. La cita terminaba con dos pequeñas banderas de Brasil. La cosa es que la joven del video de pronto abre las cortinas de la ventana y el paisaje que aparece del otro lado es una favela brasileña.

La chica que abre la ventana, que se tomó la situación con humor, mira hacia la cámara con una sonrisa y con sus manos hace un gesto del tipo: “Ahí tienen”.

La joven se tomó con calma y con risas su sorpresa en la habitación de Río de Janeiro Tiktok / @agustinatomee

“Estuve tres noches en Río ahí. Al principio tuve miedo porque uno no está acostumbrado, pero después nos acostumbramos y todo bien”, contó Agustina a LA NACION, acerca de su particular experiencia. Ella se fue a la “ciudad maravillosa” con amigas para el Año Nuevo y alquilaron un departamento, en el límite entre Copacabana e Ipanema en una agencia que realiza alquileres temporales.

“La verdad ellas se habían fijado en la zona pero no habían visto que había una favela, literalmente”, narra Agustina. A continuación señala que ese particular paisaje no se veía desde el ingreso al edificio. “Del lado por el que vos entrabas era una avenida y estabas a una cuadra de la playa, era una zona muy transitada, había mucha gente todo el tiempo”, explica la joven.

El edificio que alquiló Agustina en Río de Janeiro estaba cerca de la playa de Ipanema CARL DE SOUZA - AFP

En cuanto a su descubrimiento de lo que había tras las cortinas, relata: “Yo llegué más tarde que mis amigas. Estaba viendo los cuartos y cuando abro la ventana, de un lado la vista estaba bien, pero del otro lado del edificio corrí la persiana y ahí estaba la favela. Con las chicas dijimos: ‘No se abren las ventanas’”.

La autora del video que se volvió viral luego aclara que el departamento estaba en un séptimo piso y que el edificio era seguro. “Tenías un timbre que tenía una cámara para dejarte pasar, adentro un chico de seguridad las 24 horas”, dice.

Las repercusiones del video

En la realización del video que subió Agustina a las redes y para darle mayor impacto al descubrimiento que hallaron tras la ventana, la tiktoker puso como audio de la grabación una conocida secuencia de Hannah Montana, cuando la protagonista piensa que llegó en su vuelo a Nueva York y en realidad su avión aterrizó en medio de un campo. “¡Hola, Nueva York!”, es lo que dice entonces Hannah -lo que se escucha en el video de la joven- antes de darse cuenta que no está en La Gran Manzana.

El corto pero sorprendente video de la joven que estuvo unos días en Río, que dura apenas 14 segundos pero que alcanza, sin dudas, un nivel de tensión dramático importante al abrirse las cortinas, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Para más datos, la grabación fue reproducida más de 1.400.000 veces en tan solo dos días y recibió más de 144.000 me gusta.

Por supuesto, el video de Agustina también recibió todo tipo de comentarios, desde personas que le recomendaban que saliera de ese lugar inmediatamente hasta seguidores que comentaban sus propias y similares experiencias.

Una favela de Río de Janeiro, la vista de primer plano que le tocó a Agustina desde su habitación de turista TikTok / @agustinatomee

“No salgo ni a comprar agua”, dijo uno de los usuarios en los comentarios del video; “Hermana, estás en las favelas”, la alertó otra; “Salí de ahí ya”, fue lo que comentó un tercero; “Ay, no, yo me largo a llorar. Es muy peligroso”, añadió otra.

Claro que tampoco faltaron los que se tomaron el singular episodio vivido por Agustina con humor: “Bueno, pero tenés rejas”, le dijo una usuaria; “Brasil, pero ¿a qué costo?”, se preguntó, irónicamente otro; y uno más se jugó con otra ingeniosa respuesta: “Barrio privado, decía el anuncio: privado de luz, privado de gas...”.

Como sea, la muchacha vivió una experiencia diferente, con una vista particular desde una habitación única, que le quedará como anécdota para toda la vida. Y ante la viralización del video en TikTok, la joven se rie y dice: “Me sorprendió un montón porque, (tuvo) un millón y pico de vistas. El video le llegó a amigos de mi papá, a familiares... re sorprendió la verdad”.