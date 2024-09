Desde Travis Scott hasta Justin Bieber: cómo es el negocio de alquiler de casas para famosos en paraísos de Brasil

Escuchar

En el glamoroso mercado inmobiliario de lujo, Michael Magno se destaca por atender a una audiencia selecta de famosos y empresarios. Conocido como el corredor de las celebridades, el residente de Barra, de 33 años, se ha ganado la confianza de clientes nacionales e internacionales durante los últimos 12 años con su trabajo personalizado y discreto. Gran parte de su éxito está vinculado a la zona de Barra y sus alrededores, incluidos Joá, São Conrado y Recreio, zonas conocidas por sus lujosas residencias y hermosos paisajes.

En vísperas del festival Rock in Rio, Magno ya logró alquilar una propiedad en la región para el equipo de la estrella internacional Travis Scott que se presenta este 13 de septiembre, que probablemente será utilizada por él pero puede que no, como táctica común para las estrellas. Burlar a sus legiones de fans es reservar propiedades para ellos y su entorno sin revelar quién se quedará en cuál.

“Es una propiedad impresionante en Itanhangá. Muchos prefieren alquilar una casa para tener más privacidad, además de reservar una habitación en un hotel. A veces, el equipo también se queda en la propiedad, pero nunca lo sabemos exactamente” afirma Magno, quien considera la discreción una de las grandes ventajas de su trabajo.

Justin Bieber es otro cliente internacional que confió en Magno para encontrar una propiedad en Río, cuando viajó para el Rock in Rio, en 2013. La casa elegida por la estrella del pop estaba en São Conrado.

El broker inmobiliario que se dedica a conseguir casas para famosos en Brasil posa con la ganadora de Gran Hermano OGLOBO

Magno también conoció recientemente a Juliette, la ganadora de Gran Hermano Brasil 2021, que compró una mansión en Barra da Tijuca e incluso elogió al corredor en sus redes sociales. Magno explica que seleccionó cinco casas según el perfil que quería la cantante. “Tiene una agenda muy comprometida debido a la música y otros trabajos como empresaria e influencer. Quería una casa espaciosa, con piscina, aireada y bien ubicada, donde pudiera compartir momentos con familiares y amigos”, dice. La casa elegida por Juliette cuenta con una amplia suite, lo que le permitió organizarla a su gusto, creando, por ejemplo, un armario acorde a sus necesidades.

“La casa es cinematográfica, muy espaciosa y elegante. Juliette ya está en proceso de renovación para hacerla aún más increíble, lujosa y sofisticada”, añade Magno, que define a la artista como una persona alegre, sencilla y con un gusto excelente.

A la hora de comprar o alquilar casa, la belleza, ubicación, precio y las necesidades actuales son los principales factores que influyen en la decisión

El broker dice que evita mostrar demasiadas opciones de propiedades a los clientes para no generar dudas y que la belleza, la ubicación, el precio y las necesidades actuales son los principales factores que influyen en la decisión de comprar o alquilar.

“Siempre es muy gratificante cuando logro satisfacer sus expectativas y necesidades, y acaban haciéndose amigos”, dice y revela: “La gran mayoría pide un área gourmet con espacio, un clóset grande, una casa con más privacidad y una decoración que se vea bien y luminosa en video”.

Algunas casas tienen helipuerto para que las celebridades lleguen directo sin usar autos ni traslados por tierra

El broker se ha ganado la confianza de clientes nacionales e internacionales

El broker de celebridades siguió los pasos de su padre y se metió en el real estate a temprana edad

Michael Magno decidió cambiar de carrera a los 21 años, después de un período en la construcción como técnico de seguridad en el trabajo y siguió los pasos de su padre en el sector de las propiedades. Hoy dirige Magno Real Estate, empresa con oficinas en Río, São Paulo, Balneário Camboriú, Brasilia y Florida (EE.UU.) y planes de expansión para Belo Horizonte, Porto Seguro y Portugal.

“Una de las primeras personas famosas a las que ayudé fue la actriz brasileña Antonia Fontenelle, a quien conocí a través de Instagram”, revela y explica: “Trabajamos con confidencialidad, propiedades exclusivas y servicio personalizado. Mi diferencia es siempre pensar en un brief para entender las necesidades del cliente”.

El precio medio de alquiler de las propiedades con las que trabaja varía entre US$1000 y US$45.000 por día. Los alquileres anuales tienen un precio promedio de entre US$5000 y US$20.000 por mes. El valor de venta oscila entre US$500.000 y US$15.000.000.

Entre los clientes del corredor se encuentran grandes nombres del deporte y las artes

La mayoría de los artistas prefieren alquileres anuales y sólo unos pocos optan por el contrato estándar de 30 meses

Magno logró alquilar una propiedad en la región para el equipo de la estrella internacional Travis Scott que se presenta este viernes en el Rock in Río

“La mayoría de los artistas prefieren alquileres anuales y solo unos pocos optan por el contrato estándar de 30 meses. Y prefieren las propiedades amuebladas, por su practicidad y agilidad. Hacemos todo lo posible para acelerar todo, ya que la mayoría de los clientes no tienen tiempo, por eso somos objetivos”, revela el famoso corredor y agrega: “La transparencia es una prioridad y entender los gustos y las necesidades es fundamental. Ya he atendido a una pareja que, a pesar de tener los medios económicos para alquilar cualquier inmueble, prefería un ambiente más hogareño. Entonces, en lugar de buscar la casa más cara con una cocina gigante, me concentré en algo que realmente se adaptara a su estilo de vida”.

Magno también se destaca como influencer y entre los clientes del corredor se encuentran grandes nombres del deporte y las artes. Ha servido a jugadores como Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Vinícius Jr., Rodrigo Silva, Richarlison, Emerson Sheik, Romário y Gabigol. En el mundo de la música nacional trabajó para Diogo Nogueira, Ludmilla, Anitta, Zeca Pagodinho, Thaeme, Aline Barros, Orochi, Alok, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Thiaguinho, Belo y Filipe Ret. Entre los actores, encontró propiedades para nombres como Jade Picon, Deborah Secco, Paloma Bernardi, Edson Celulari, Ana Hickmann, Caio Castro, Arthur Aguiar, Mari González, Marina Ruy Barbosa, Humberto Martins, Eri Johnson y José Loreto.

Priscila Litwak

O Globo/GDA