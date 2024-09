El “Beverly Hills” de Inglaterra: así es la zona donde las figuras de la Premier League tienen sus casas y autos de lujo

Escuchar

Autos de lujo, restaurantes sofisticados, mansiones y futbolistas profesionales. Estas son las principales características que se encuentran al entrar en el remoto pueblo de Cobham, parte del sur de Londres, Inglaterra. El lugar es famoso por hospedar el campo de entrenamiento del Chelsea Football Club.

El equipo se mudó a Cobham hace 19 años desde Harlington, que estaba cerca del aeropuerto de Heathrow en las afueras del oeste de la ciudad. Desde entonces, el pueblo y sus alrededores se convirtieron en la residencia de antiguos y actuales futbolistas. Sus calles, muchas de ellas privadas, están rodeadas de millonarias mansiones escondidas tras puertas de seguridad.

Durante las últimas dos décadas, los residentes se acostumbraron a ver a los atletas de la Premier League paseando por la calle principal, como el belga Eden Hazard. Fue un cliente habitué del supermercado Waitrose durante el periodo que jugó en Stamford Bridge, de 2012 a 2019. En una gris mañana de septiembre, cuando el diario inglés The Athletic visitó el lugar, varios autos de lujo, como Land Rover Defender, paseaban por la región o estaban estacionados frente a las tiendas.

Eden Hazard, uno de los futbolistas vistos en este pueblo AFP

Ubicados a poco más de 32 kilómetros del centro de Londres, Cobham y Oxshott son dos de los lugares más deseables y caros del país, donde las casas se venden por millones de libras. En un día normal, es posible toparse con John Terry, ex capitán del Chelsea y de la selección inglesa, o con Andy Murray, el tenista británico que se retiró tras los Juegos Olímpicos de París.

La zona, apodada “Beverly Hills de Gran Bretaña” debido a la cantidad de celebridades que viven allí, siempre fue popular entre los corredores de bolsa y administradores de fondos con sede en Londres. Hay escuelas privadas de élite, salones de belleza de lujo, estudios de pilates y clases de yoga disponibles para los jugadores y sus familias.

Trevor Kearney, fundador de la empresa inmobiliaria The Private Office Real Estate, describió a The Athletic cómo es la vida de un jugador de la Premier League en la región. “Si vas a Grappelli, un restaurant frecuentado por jugadores de fútbol, un sábado por la noche, no importa quién seas, siempre habrá alguien más famoso en la sala”, dice Kearney.

La localidad Cobham, Inglaterra

Durante una conversación entre Eddy, director del establecimiento, y The Athletic, varias personas que pasaban por allí se detuvieron para saludarlo, mientras Cesare Casadei, jugador del Chelsea, estacionaba su Mercedes al otro lado de la calle antes de entrar en una tienda.

“La mayoría de los jugadores que vienen aquí son del Chelsea. Muchos ex jugadores todavía viven en la zona, como Jimmy Floyd Hasselbaink, Ashley Cole... son clientes habituales y buenos amigos del dueño. Ya hemos recibido a John Terry, Ashley Cole, Noni Madueke, (Marc) Cucurella, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola, Andriy Shevchenko, Mauricio Pochettino, João Félix, Robert Sanchez... Ni siquiera vi fútbol, pero ¡empecé a seguirlos porque necesitaba saber quiénes eran!”, describe Kearny.

Durante la conversación, Ryan Bertrand, exdefensa del Chelsea e Inglaterra, estacionó su auto en la calle. Eddy también lo conoce. El día de la visita de The Athletic, Ahmed Alsanawi, un barbero con 1,2 millones de seguidores en Instagram, conocido por cortar el pelo a jugadores como Hazard, Phil Foden, Jack Grealish y Reece James, apareció en su Lamborghini Urus amarillo.

“Es moderno, es genial, y tiene todos los elementos esenciales que hacen de un lugar una gran comunidad y ambiente. Cuando el Chelsea se mudó a Cobham, existía el requisito de que los jugadores vivieran a no más de 2,5 millas del campo de entrenamiento, lo que significó que Cobham y Oxshott atrajeron a una nueva generación de compradores. De repente, había una nueva generación de personas, se inyectaba riqueza y fama en la región. La transformó, aunque ya iba en esa dirección. El Chelsea no cambió el mercado, sólo lo aceleró”, afirmó.

Cobham se llenó de nuevos residentes millonarios desde que el Chelsea instaló su campo de entrenamiento

Kearney estima que alrededor de 100 jugadores de fútbol viven en esta parte de Surrey, incluidas las localidades de Weybridge y Esher, unos kilómetros al norte. Los atletas son a menudo blancos fáciles para los delincuentes, que saben cuándo es probable que un jugador esté entrenando o en un partido, tal vez en el otro lado del país o incluso en el extranjero, debido al calendario y la lista de partidos del club.

En los últimos años, varias viviendas fueron objeto de invasiones. La residencia de Raheem Sterling, delantero del Arsenal y de la selección inglesa, fue invadida en diciembre de 2022, lo que le llevó a regresar de Qatar, cuando jugaba el Mundial.

En julio de 2017, cuatro hombres fueron detenidos tras irrumpir en la casa del exdefensor del Chelsea John Terry en febrero del mismo año, según informó la BBC. En el tribunal, la jueza Susan Tapping le dijo a Terry que “puede haber sido un error publicar una foto familiar en las redes sociales que muestre que estaba de vacaciones”. Durante el robo, los ladrones se llevaron joyas por valor de más de US$287.225 y bolsos de diseño valorados en US$164.503.

O Globo/GDA