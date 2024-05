Elvis Presley: por qué se frenó la venta de su casa

Escuchar

Graceland no está en venta. El legado de Elvis Presley permanecerá en manos de sus herederos, tal y como dictaminó un tribunal de Tennessee, Estados Unidos, el miércoles 22 de mayo, que consideró que la empresa que pretendía venderla podría estar cometiendo un posible fraude y que, por el momento, prefiere frenar la transacción. Un día antes, la nieta del artista y guardiana de su legado, la actriz Riley Keough, denunciaba que una empresa llamada Naussany Investments & Private Lending LLC afirmaba que la casa era suya por una triquiñuela legal, y que pretendía venderla para sacar dinero, algo a lo que ella y sus abogados se opusieron firmemente.

La cita tuvo lugar en el condado de Shelby, Tennessee, en la mañana de este miércoles, aunque Keough no estuvo presente, sino que su caso la defendió su abogado, Jeff Germany. En ella, el canciller JoeDae Jenkins afirmó que la venta se va a aplazar hasta conocer con seguridad quién es el legítimo propietario de la mansión que el cantante compró en 1957 y donde vivió hasta su muerte, en 1977.

El canciller no solo tuvo en cuenta que no está claro quién es el dueño de la casa, sino la importancia que tiene esta propiedad. “Este patrimonio se considera único, según la legislación de Tennessee, y al ser único la pérdida del inmueble se consideraría un daño irreparable”, aseguró. Además, Jenkins afirmó que hay pruebas por las que la empresa habría falsificado ciertos documentos que así le darían derecho a vender la propiedad.

La cuestión viene de atrás. Naussany asegura que, hace años, Lisa Marie Presley —que murió de manera repentina en enero de 2023—, la madre de Riley Keough y a su vez única hija de Elvis Presley, les pidió un préstamo de 3,8 millones de dólares. No se sabe exactamente la fecha, pero parece que fue hace alrededor de seis años (precisamente cuando se supo que se declaraba en bancarrota), porque presentaron un supuesto pagaré de 2018 firmado por una notaria pública de Florida de nombre Kimberly Philbrick, aunque ahora Philbrick reniega del documento en una declaración jurada: “Nunca he conocido a Lisa Marie Presley, ni he notariado nunca un documento firmado por Lisa Marie Presley”.

Keough también opina que los documentos están falsificados. “El supuesto pagaré y la escritura de fideicomiso son productos de un fraude y se cree que aquellas personas que participaron en la creación de dichos documentos son culpables de un delito de falsificación”, asegura en su demanda. Para ella, Naussany es “una entidad falsa creada con el propósito de defraudar” al fondo que gestiona el patrimonio del célebre músico.

Qué dijo el canciller acerca del supuesto fraude

Para el canciller, esa declaración jurada por parte de la notaria ha supuesto una prueba de suficiente valor como para retrasar la ejecución hipotecaria, al menos hasta que una audiencia puede determinar los hechos. Además, Jenkins afirmó que las pruebas muestran que la heredera de Presley dice la verdad. “Parece que tendrá éxito en cuanto al fondo... siempre que en la última vista demuestre el fraude alegado por su cliente y el notario”, afirmó.

Naussany insiste en que la hija del rey del rock jamás les devolvió el dinero, y que, por tanto, pueden cobrárselo con esa garantía que ella puso: Graceland. La casa se tasó en el año 2021 en US$5.6 millones (hoy, US$6.5 millones por la inflación). Sin embargo, Keough, hija mayor de Lisa Marie, afirma que todo es mentira y así lo ha denunciado a través de la empresa que gestiona Graceland y los activos familiares. “Elvis Presley Enterprises puede confirmar que estas afirmaciones son fraudulentas”, aseguran. Por ello, presentaron una contrademanda a principios de esta semana, cuya intención era “detener el fraude”, afirmaban sus abogados.

En su declaración de impuestos de 2022 aparecía que Lisa Marie acumulaba una deuda de más de tres millones de dólares, pero no se reflejaba a quién o los motivos de dicha deuda. La también cantante debió mucho dinero a lo largo de su vida, tanto que en 2004 (cuando los activos del legado de Elvis superaban los 100 millones de dólares) decidió vender el 85% de la empresa que lo gestionaba, en una transacción de alrededor de 100 millones de dólares. Siguieron manteniendo un 15% de la empresa, que hoy gestiona Riley Keough tras una tensa pelea con su abuela, Priscilla Presley. En el año 2022 Graceland, que recibe 600.000 visitantes al año, logró generar unos US$80 millones, y por tanto unos 12 fueron a parar a la familia. Ese año Lisa Marie Presley recibió alrededor de US$1.25 millones de dicho fideicomiso.

