La insólita razón por la que la mansión donde vivió y está enterrado Elvis Presley podría rematarse

La histórica mansión Graceland de Elvis Presley se venderá en una subasta de ejecución hipotecaria el jueves, lo que desencadenó una dramática batalla legal por parte de su nieta, la actriz Riley Keough, quien calificó la venta de “fraudulenta”.

Un aviso del Tribunal de Circuito del Condado de Shelby establece que Graceland y las propiedades circundantes en Memphis, Tennessee, serán subastadas al mejor postor en efectivo el 23 de mayo, según WREG TV.

La nieta de Elvis, de 34 años, actual propietaria de Graceland, impugna la venta con una demanda, alegando que es “fraudulenta”. El lunes se emitió una orden de restricción temporal sobre la venta, según el abogado de Keough, y una audiencia preliminar de orden judicial está programada para el miércoles.

La mansión de Graceland por fuera, en Memphis, Estados Unidos, la que fue residencia de Elvis Presley graceland.com

Naussany Investments and Private Lending afirma que la madre de Keough, Lisa Marie Presley, obtuvo un préstamo de US$3.800.000 en 2018 y utilizó Graceland como garantía. Sin embargo, afirman que Lisa Marie nunca pagó la deuda antes de su muerte, a los 54 años, el año pasado.

Según The Sun, Keough, la única heredera de Graceland, argumenta que el préstamo es falso e insiste en que su madre no lo ejecutó. “Estos documentos son fraudulentos”, afirma la demanda de Keough, presentada el 15 de mayo en el Tribunal de Cancillería del condado de Shelby. Además, afirma que las firmas en la escritura son falsas y afirma que Naussany Investments no es una entidad real.

El Cadillac que Elvis pintó de rosa como regalo para su madre está en exhibición en el Museo del Automóvil de Elvis Presley, frente a Graceland Elvis Presley’s Graceland

La mansion

El Rey del Rock and Roll compró la finca Graceland en 1957 por US$102.500, el mismo año en que grabó una serie de éxitos icónicos, incluidos ‘Blue Christmas’ y ‘All Shook Up’.

Lisa Marie heredó la propiedad tras la muerte de su padre en 1977 y, posteriormente, se abrió al público como museo en 1982. Cuando Lisa Marie murió en enero de 2023, su hija se convirtió en heredera de la propiedad.

Ubicada en Memphis, Tennessee, la casa atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Cuenta con un museo que alberga algunos de los artefactos más notables de la carrera del artista, incluido un muro de 12 metros de alto que contiene todos los premios que recibió después de su muerte.

El "salón de la fama" de Elvis primero estuvo en la sala de la televisión y actualmente está en otro edificio dentro del complejo de Graceland graceland.com

La cocina de la residencia sigue siendo la misma desde su construcción, con muebles de madera y lámparas Tiffany. En el segundo piso de Graceland se encuentran el dormitorio, la oficina y el baño de la estrella, donde supuestamente sufrió una insuficiencia cardíaca en 1977, que le provocó la muerte. Por elección de la familia, el espacio no está abierto al público. La habitación de su hija Lisa también está cerrada.

La sala más llamativa y favorita del cantante fue la “Jungle Room”, un espacio temático que hace referencia a la naturaleza. Las paredes están construidas con piedra natural con una cascada incorporada, alfombra verde y muchas plantas. La sala fue escenario de varias de las grabaciones de Elvis, como su último disco, Moody Blues.

La Sala de la Jungla en Graceland, la mansión de Elvis GETTY IMAGES

“Jungle Room”, la sala favorita de Elvis Elvis Presley’s Graceland

El Jardín de Meditación alberga la tumba de Elvis, sus padres, abuela, hija y nieto. El padre del Rey decidió enterrar los restos de su hijo en Graceland, junto a la piscina, tras un intento de violar la tumba en el cementerio donde se encontraba.

Tumba de Elvis en Graceland John Amis - FR69715 AP

