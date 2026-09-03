Escribanos asesoran sin costo: cómo inscribirse para consultas sobre protección de propiedades, herencias y división de bienes

El próximo sábado 5 de septiembre, de 10 a 13, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA) llevará adelante una nueva jornada de asesoramiento gratuito en su sede de la avenida Callao 1540, en el barrio de Recoleta.

La iniciativa, que forma parte de la campaña “Cuidá lo tuyo”, realiza su 17° edición consecutiva y busca acercar herramientas jurídicas a los vecinos de la Ciudad para que puedan proteger sus bienes y tomar decisiones informadas sobre temas legales cotidianos.

Trámites y consultas disponibles sin costo

Durante la jornada, los asistentes podrán realizar de forma gratuita el trámite de afectación al Régimen de Protección de la Vivienda, una herramienta legal destinada a resguardar el hogar familiar ante eventuales deudas o embargos. Este régimen, que reemplazó al tradicional “bien de familia” con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de 2015, permite otorgar al inmueble una protección jurídica lo que impide que sea ejecutado por obligaciones posteriores a su inscripción.

Sin embargo, es importante aclarar que la protección no alcanza a deudas anteriores ni a aquellas vinculadas con expensas, impuestos, tasas municipales, créditos hipotecarios, obligaciones alimentarias o préstamos destinados a mejoras o construcción de la vivienda.

Además de la realización de este trámite, los escribanos brindarán consultas personalizadas sobre créditos hipotecarios, herencias, uniones convivenciales y directivas anticipadas de salud, entre otros temas.

Los escribanos brindarán consultas personalizadas Shutterstock

El encuentro incluirá dos charlas abiertas al público con enfoque práctico:

“Firmá sin límites: poné tu gancho como siempre, ahora sin lapicera y sin papel” : esta charla tendrá lugar a las 10:30 y se explicarán las nuevas modalidades de firmas para celebrar contratos en formato digital.

: esta charla tendrá lugar a las 10:30 y se explicarán las nuevas modalidades de firmas para celebrar contratos en formato digital. “Que la última palabra sea la tuya. Todo sobre testamentos”: allí se abordará todo lo que puede planificarse en vida. Septiembre es el mes del legado solidario y del testamento, y esta charla aportará información para dejar todo ordenado respecto de los bienes propios y decisiones.

Por su parte, la escribana Magdalena Tato, presidenta del CECBA, destacó la importancia de acercar estos espacios a la comunidad: “Es la tercera jornada de asesoramiento que realizamos en este 2026 porque sentimos que es la mejor forma de celebrar 160 años de vida: reafirmando nuestro compromiso con la comunidad. La orientación profesional de un escribano previene conflictos y ofrece muchas soluciones”, explicó.

¿Qué hay que llevar para proteger la casa?

Para quienes se dirijan con el fin de afectar su casa al Régimen de protección de la vivienda, el titular o los titulares de dominio deben concurrir con la siguiente documentación: