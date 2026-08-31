Lionel Messi: cómo es el living de su casa donde alentará a la selección argentina tras su retiro

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina marcó el fin de una era dorada y abrió una nueva etapa en la vida del capitán: por primera vez en más de dos décadas, le tocará alentar al equipo nacional desde afuera de la cancha.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el 10 en su cuenta de Instagram. A partir de ahora, ese ritual de alentar a la distancia tendrá como escenario principal su imponente mansión en Estados Unidos, cuando no esté haciéndolo desde el estadio.

El video que publicó Messi en su cuenta oficial tras el retiro en la selección argentina

Cuando el astro del fútbol desembarcó en la MLS para sumarse al Inter Miami, pagó US$10,7 millones por una propiedad ubicada en Fort Lauderdale, dentro de la exclusiva urbanización Bay Colony. El barrio no solo es uno de los más cotizados de la zona, sino que destaca por ser la única comunidad unifamiliar cerrada en el área con seguridad privada las 24 horas.

La familia del 10 fue representada por Team Simpkin en la compra. “Creemos que nuestro amplio conocimiento del mercado y la comprensión aguda de las necesidades de nuestros clientes nos ha llevado a la exitosa venta de esta propiedad a la familia Messi. Team Simpkin es el socio inmobiliario exclusivo del Inter Miami CF y ha estado ayudando a los jugadores y sus familias a encontrar casas y comenzar sus vidas en la zona desde los inicios del club. Este es un momento de círculo completo para nosotros, yo teniendo un fondo de fútbol y nuestro equipo está profundamente arraigada en la comunidad de Fort Lauderdale, es un verdadero honor para ayudar a esta organización a seguir construyendo su legado”, dijo Samuel Simpkin, director del equipo Simpkin de Compass.

Cómo es la casa

La propiedad donde vive Messi con Antonela y sus tres hijos tiene 974 metros cuadrados cubiertos y está emplazada en un terreno de 1765 m². La privacidad para un deportista de este nivel es fundamental y la ubicación de la casa contribuye con eso: la mansión está situada en una calle sin salida y tiene 50 metros de costa en el privado y altamente vigilado barrio.

El portal, en el que estaba publicada a la venta, la describía como una “moderna propiedad frente al mar cuidadosamente curada, que personifica la elegancia, la cultura, el arte y un diseño único”. Su aspecto es obra de la reconocida diseñadora Lori Morris y fue publicada por la revista Florida Design.

Luminosa y de ambientes amplios, la casa cuenta con nueve baños completos, un toilette y ocho suites, dos de las cuales son VIP. La master suite, donde seguramente descansará Messi, tiene 148 metros cuadrados.

La entrada de la casa con dos palmeras típicas de la forestación tropical de la zona Compass

El living está integrado con la cocina Compass

La sala de entretenimiento de la casa Compass

El espacio de trabajo u oficina ejecutiva Compass

El living tiene un sillón semicircular con una vista directa a la TV donde, seguramente, es fútbol y programación infantil lo que más consumen loa Messi Compass

El resto de la propiedad cuenta con una cocina italiana con electrodomésticos de primera línea, una sala de fitness y spa, un salón de entretenimiento, una oficina ejecutiva, un vestíbulo con techo abovedado de ocho metros de altura y un gran jardín con pileta.

La casa cuenta con dos muelles que dan a los 50 metros de costa al mar transparente. Esto es una ventaja, ya que Bay Colony cuenta con canales profundos y anchos en los que el futbolista podría navegar tranquilamente con yates de gran tamaño.

La mansión no es ultra moderna sino que la construcción data de 1988. De acuerdo al portal en el que estaba publicada, la propiedad se vendió por última vez el año pasado -exactamente hace 135 días- a US$9 millones, cifra inferior a la que pagó el jugador.

La compra viene con nuevos impuestos para el bolsillo de la familia. La propiedad tributa US$83.400 por año y la tarifa de asociación para propietarios es de US$500 por mes.

La cocina es de estilo italiano con una isla de gran tamaño para desayunar o hacer comidas informales Compass

A pocos metros está el toilette de la planta baja Compass

La casa tiene ocho habitaciones, dos son suites VIP con 148 metros cuadrados Compass