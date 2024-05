Juan Carlos de Pablo: el economista aconsejó cómo deben endeudarse los que saquen un crédito para comprarse una casa

El economista Juan Carlos de Pablo, uno de los referentes más escuchados por los empresarios, reconoció que el mercado inmobiliario se dinamizará con los anuncios de créditos hipotecarios que lanzaron 14 bancos en las últimas semanas.

“Recomiendo tomar créditos de acá a 10 años”, aseguró de Pablo en el marco de un evento de real estate que convoca a actores del mercado, organizado por Predial Propiedades, la empresa del sector que además de inmobiliaria es desarrolladora. “Si te fijás la fórmula del famoso sistema francés, cuando vos tomás a 10 años, en vez de 20, la reducción de la cuota es muy chiquita, entonces te conviene cancelarlo en menos tiempo”, detalló el referente.

Otro de sus consejos para quienes estén planeando sacar un crédito fue ingresar con una cuota que no supere el 25% de los ingresos del solicitante. “Escuché a alguien sugerir pedir prestada plata a algún familiar, pero te puede pasar de todo en los próximos 10 años. En el arranque tenés que tener comprometida una cuarta parte de los ingresos, porque sino aparece cualquier resfrío y se te va todo a cualquier parte”, enfatizó.

Además, el especialista aseguró que los anuncios de nuevas líneas de préstamos ayudarán a dinamizar el mercado de las propiedades: “Es un tema de demanda: las personas que necesitan bienes y pueden adquirirlos con los préstamos, van a comprar lo que hay. Pero algunos van a pensar: ‘Si esto sigue, puedo empezar a reponer’”.

Un diagnóstico de la economía actual

De Pablo también aprovechó la ocasión para hacer un diagnóstico de la economía actual. En ese sentido, se refirió a las tasas de inflación y cómo vienen bajando en los últimos meses. Además, aludió a la importancia de la experiencia argentina: “Más importante que la tasa de inflación es la experiencia argentina de que no tenemos que aflojar cuando se nos va el cagazo. Si Milei dice ‘no hay plata’ es porque es así”.

También aseguró que el nivel de actividad viene bajando, aunque afirmó que “la realidad es heterogénea, ya que varía dentro de cada sector o producto, hay gente a la que le va bien y otros a los que no”.

También mencionó que el valor de las exportaciones está aumentando y el de las importaciones sigue disminuyendo. Aludió a la importancia de tener en cuenta la política para entender el país: “La Argentina es un país muy politizado, por lo que, si no entendés la política, no entendés nada”. Además, señaló: “La Argentina es un régimen presidencialista, por lo que el presidente estará hasta que termine su mandato en el 2027″.

El economista también señaló que estamos en un momento donde todo es muy variable: “Todo es muy dinámico, esto es absolutamente fluido. Me consultan cómo veo octubre, pero no sé qué va a pasar la semana que viene”.

Por último, señaló a qué estar pendiente: “Le doy particular atención a las decisiones, no a las palabras; esto en la práctica son las leyes, los decretos, resoluciones y comunicados del Banco Central, el resto no me importa”.

Acerca de Milei, aseguró que “no está loco, el hombre es así, transparente, absolutamente determinado por lo que hace y consciente de sus limitaciones (no tiene gobernadores, tiene pocos senadores y diputados) y está aferrado al equilibrio fiscal como uno se agarra del mástil del yate que está en medio de la tormenta, porque es lo que tiene”.

El economista también aludió a algunos temas que le inquietan: “El tema de la relación peso-dólar me preocupa, también el reemplazo de la inversión pública por la inversión privada es muy lindo, pero hay que ver cómo funciona”.

Respecto a la propuesta de Milei de la dolarización, se refirió a que “la dolarización, en el sentido de forzar la eliminación del peso, nunca tuvo ninguna prioridad”.