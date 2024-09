¿Reapareció Schumacher? Su hija se casó en una casa de US$36 millones y habría estado su padre

Escuchar

Hija del siete veces campeón Michael Schumacher, Gina Schumacher caminó hacia el altar con Iain Bethke en la mansión familiar de US$36.100.000 en Mallorca, España. Informes recolectados por la prensa internacional indican que a los invitados se les prohibió llevar sus celulares a la boda en medio de rumores de que la leyenda de la Fórmula 1 habría participado en el evento.

Michael Schumacher no aparece en público desde que sufrió un accidente de esquí en los Alpes franceses en 2013. Desde entonces no se detalló el estado de salud de la estrella. Según el diario alemán Bild, la familia insistió en que los invitados a la fiesta no llevaron sus dispositivos para evitar fotografías no autorizadas de las habitaciones de la propiedad, adquirida por el clan en 2017.

Para Bild, la presencia de Michael Schumacher en la fiesta era “muy probable”. En la lista de invitados también figuraban el ex piloto Ralf Schumacher, hermano de la leyenda, y su novio, Etienne Bosquet-Cassagne.

Vista área de la casa valuada en US$36.100.000 Michael Schumaher

La entrada de la casa que tiene la familia en España Google

Los dos se vieron envueltos recientemente en una polémica con Cora, la ex esposa de Ralf, quien dijo sentirse “utilizada” cuando se enteró de la relación entre personas del mismo sexo y fue refutada por la pareja.

El Daily Mail describió el lujo de la propiedad: 15.000 metros cuadrados, con dos piletas, un gimnasio, un jardín de palmeras y un helipuerto, utilizado “frecuentemente” para los viajes del clan entre España y la casa familiar en el lago Lemán, en Suiza.

Michael Schumacher no aparece en público desde 2013 Anibal Philot/ Agência O GLOBO

Gina tuvo una despedida de soltera el pasado viernes y la ceremonia de boda tuvo lugar este sábado, según el diario local Ultima Hora. Los invitados disfrutaron de un banquete y un espectáculo en vivo de una banda country. Gina e Iain llevan siete años oficialmente juntos, cuando posaron como pareja por primera vez después de una ceremonia de premiación en Munich.

O Globo/GDA