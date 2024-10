“El diablo viste a la moda”: cómo es la casa de Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep que vuelve con una nueva película

Escuchar

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan con una de las películas más esperadas por la audiencia: la secuela de El Diablo viste a la moda (The Devil wears Prada) y se confirmó que el rodaje comenzará el próximo 30 de noviembre.

Corría el año 2003 cuando la escritora estadounidense Laura Weisberger publicó una sátira del mundo de la moda. Inspirada en sus experiencias como ex asistente de una aclamada editora de revistas de moda, el libro llegó a mantenerse seis meses en la lista de los best seller del New York Times y tardó apenas tres años en estrenarse en la pantalla grande. La comedia dramática El diablo viste a la moda llegó al cine en junio del 2006 y rápidamente se convirtió en un éxito mundial, con una recaudación de más de US$326 millones.

Probablemente uno de ingredientes del éxito fue poner al frente de la película a la aclamada actriz Meryl Streep en el papel de Miranda Priestly, la editora principal y jefe de una influyente revista de moda, rol que le valió una nominación al Premio Oscar. Coprotagonizó el filme Anne Hathaway, hasta el momento conocida entre otros papeles por su rol como Mia Thermopolis en la producción de Disney: El diario de la princesa. La película consolidó aún más la fama de Streep y acentuó el envión de la carrera que llevaba Hathaway, quien interpretó el personaje de la asistente Andrea “Andy” Sachs.

Escena de "El diablo viste a la moda", con Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway) Fox Pictures

Uno de los escenarios en los que se filmó la película y que resalta entre los demás es la lujosa casa donde vive el personaje de Priestly, en el prestigioso barrio neoyorkino Upper East Side.

La casa aparece en la película cuando el personaje de Hathaway empieza a adaptarse al ritmo de su nuevo puesto y le asignan una tarea que requiere -según le advierte su compañera- de mucha precaución. Debe dejar el borrador del nuevo número de la revista en la casa de su jefa y rigurosamente procurar pasar desapercibida.

Las escaleras tienen la misma alfombra azul que aparece en la película Sotheby's International Realty home

La propiedad tiene varias salas de entretenimiento Sotheby's International Realty home

En la película, se ve cómo la joven asistente entra a un edificio antiguo y se encuentra con un hall de entrada con dos mesas, donde debe dejar el recado y marcharse. Sin embargo, mientras intenta recordar al pie de la letra las indicaciones, se asoman por unas majestuosas escaleras caracol las hijas gemelas de Priestly, quienes con afán juguetón la convencen para que suba al departamento.

En los breves segundos en los que pisa los últimos escalones hasta llegar arriba, Hathaway encuentra a su jefa discutiendo con su pareja en una lujosa sala de recreación. Los ojos de Streep detectan eventualmente a su empleada y le apunta con una mirada de decepción y desdén, Hathaway deja las revistas en un escalón y huye.

Las escaleras desde las que se asoman las hijas del persona de Meryl Streep Sotheby's International Realty home

En la película "El diablo viste a la moda", el personaje de Anne Hathaway llega a los primeros escalones que conducen a la sala de estar y deja las revistas en el piso Sotheby's International Realty home

Cómo es por dentro la lujosa propiedad de Miranda Priestly en “El diablo viste a la moda”

La propiedad hecha con mármol y piedra caliza de estilo renacentista italiano tiene 1115 metros cuadrados distribuidos en seis pisos. El lujo se nota en cada rincón. Esto se ve por ejemplo en la gran puerta doble central con marco guilloché, que recibe con una galería decorada con una chimenea de mármol y un gran candelabro de Murano.

Entre sus plantas se encuentran siete dormitorios, seis baños completos, cuatro toilettes, una cocina principal y otra de servicios, una terraza, un gran comedor, salas de estar, un lavadero y la sala de recreación que hace su aparición estelar con Streep de protagonista.

La vivienda se construyó originalmente en 1907 y, a pesar de haber sido reciclada en 2005, mantiene sus detalles originales trabajados en madera. En cuanto a su estructura y equipamiento, se pueden destacar los pisos de mármol con patrón de guinga, las luces industriales de la década del 30, las puertas francesas, los techos de doble altura, las numerosas chimeneas y una cancha de básquet a medida.

La cocina con desayunador sigue la paleta de azules con detalles Sotheby's International Realty home

Una de las siete habitaciones de la casa Sotheby's International Realty home

Hay una cocina principal y otra de servicio Sotheby's International Realty home

Una de las salas de estar que al igual que las demás tienen al azul como protagonista Sotheby's International Realty home

La propiedad tiene seis baños y cuatro toilettes Sotheby's International Realty home

La cocina de servicio está conectada por escaleras a la principal Sotheby's International Realty home

Algunas habitaciones son en suite y ésta es la excepción a la paleta azul Sotheby's International Realty home

La casa tiene una cancha de básquet hecha a medida Sotheby's International Realty home

Las salas tienen chimeneas de mármol Sotheby's International Realty home

El comedor, como otras partes de la casa, está decorado con una fuerte impronta del color azul Sotheby's International Realty home

Los colores de la casa de la protagonista de "El diario viste a la moda" Sotheby's International Realty home

LA NACION