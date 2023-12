escuchar

El recuerdo de Robin Williams, el carismático actor que falleció de manera inesperada hace nueve años, sigue vivo en los corazones de sus admiradores. Su legado fue objeto de numerosos homenajes a lo largo del tiempo, y una vez más, su nombre ocupa los titulares, pero esta vez en el mundo inmobiliario por una extraña casa.

La increíble residencia que Williams tuvo con vistas a la Bahía de San Francisco volvió a salir al mercado, según informó el Wall Street Journal hace unas semanas. Esta propiedad, que en su momento se ofreció por más de $7,25 millones, se vendió en 2020 por un poco más de $5,35 millones. Este cambio refleja la dinámica del mercado y demuestra que incluso las propiedades más exclusivas pueden experimentar fluctuaciones en su valor a lo largo del tiempo. Actualmente, la mansión se encuentra nuevamente en venta por $25 millones.

Son 987 metros cuadrados en tres niveles y aún conserva los raros y valiosos materiales de construcción de 1926.

Ubicada en uno de los terrenos privados más grandes de San Francisco, esta residencia cuenta con seis dormitorios, un bar oculto que bien podría haber salido de la época de la Ley Seca, y vistas al majestuoso puente Golden Gate.

Casi 100 años de historia

La mansión es una joya que resistió el paso del tiempo. Originalmente construida en 1926, fue adquirida por Robin Williams y su ex esposa, Marsha Williams, en 1991. Sin embargo, no se contentaron con lo que encontraron. Decidieron derribar la casa hasta los cimientos y reconstruirla casi por completo. El resultado: una propiedad de 987 metros cuadrados en tres niveles que aún conserva los raros y valiosos materiales de construcción de 1926, algo que no se encuentra en las casas modernas.

Siendo un lugar tan único como lo era Robin Williams, la mansión tiene toques caprichosos que la hacen destacar. Desde un pasillo secreto entre las habitaciones de los chicos hasta figuras de metal de iguanas y tortugas que parecen trepar por la fachada, esta casa es un testimonio del encanto y la originalidad del artista.

La entrada principal recibe a sus invitados con columnas de piedra adornadas con detalles sumamente intrincados que rinden homenaje al Art Nouveau, con máscaras sonrientes, crestas elegantes y remolinos que evocan a la naturaleza. Los detalles originales se mantuvieron a lo largo de las renovaciones, como los suelos de madera de roble con cobre, bronce y hierro en el vestíbulo, hasta los techos con vigas y las puertas francesas que enmarcan la sala de estar, donde una chimenea se alza sobre una gran repisa de color gris. La cocina, diseñada por chefs expertos, y el comedor adyacente presentan una isla impresionante bajo una elegante iluminación colgante.

Dentro del dormitorio principal, se encuentra un baño de inspiración japonesa con una bañera profunda, un oasis de tranquilidad en medio del lujo. Además, la casa cuenta con una biblioteca, una sala multimedia y otras comodidades, como una bodega, múltiples trasteros y un departamento independiente de un dormitorio con entrada propia.

Las tres plantas de la mansión ofrecen vistas excepcionales al océano Pacífico, la bahía de San Francisco y el icónico Golden Gate. El salón, minimalista y elegante, cuenta con una chimenea de piedra y un balcón privado. En el piso superior, se ubican cuatro habitaciones adicionales con dos baños completos, así como habitaciones secretas estratégicamente ubicadas en toda la mansión. Una de ellas se esconde detrás de un panel en el cuarto principal, un lugar versátil que puede ser una oficina privada o una sala de meditación.

Esta propiedad es mucho más que una mera obra maestra arquitectónica; es un hogar completo diseñado para la vida de lujo. Además de las impresionantes características principales, como la oficina y el comedor formal, ofrece un oasis de comodidades. La propiedad incluye una casa para invitados independiente con su propia entrada. En su interior, se encuentra un gimnasio excepcionalmente equipado, un sauna finlandés, una bodega perfecta para los amantes del vino y un sereno jardín que brinda un refugio de paz en medio del ajetreo de la ciudad.