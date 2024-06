Ley Bases y paquete fiscal: ¿hasta cuánto se podrán blanquear capitales sin penalidad?

Escuchar

Luego de un mes y medio de tratativas, durante la madrugada de este jueves el Senado de la Nación aprobó por unanimidad (con 72 votos positivos) el Régimen de regularización de activos que propone el Paquete fiscal, que contempla un blanqueo de capitales sobre aquellos contribuyentes que no tienen sus activos declarados en el país. Esta aprobación se da luego de que la oposición impulsara diversos cambios, entre los que se encuentra la eliminación del artículo 19 y del 35 al 40.

De esta manera, las personas que blanqueen hasta US$100.000 no deberán abonar ningún impuesto fijo, ni tendrían ninguna penalización por los bienes que no hayan sido declarados. “Las personas que tienen dinero bajo el colchón van a poder blanquear ese capital y comprar diferentes activos, entre ellos, inmuebles”, afirma Fabián Achával, CEO de la inmobiliaria homónima.

Todos los bienes, de forma excepcional, deben ser valuados en dólares estadounidenses. En el caso de los bienes inmuebles, se debe considerar su valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo (el que sea superior). “La mayoría de los inmuebles van a terminar valuandose al valor mínimo, porque el de adquisición fue un valor convertido a pesos con un tipo de cambio bajo respecto al actual”, aclara el tributarista Sebastián Domínguez.

Además, se diseñaron tres etapas para ingresar al blanqueo, cuanto antes se ingresa al régimen menos alícuota hay que pagar de impuestos. La nueva ley permite que quienes superen el monto de esa cifra pagarán, en una primera etapa hasta el 30 de septiembre, una alícuota del 5% sobre el excedente declarado. Por ejemplo, si alguien blanquea bienes por un valor de US$200.000, deberá abonar US$5000 de penalidad (el 5% de los US$100.000 que exceden al piso máximo). Mientras que, en la segunda etapa hasta diciembre, la alícuota será del 10%, y en un tercer tramo durante el primer trimestre de 2025, será del 15%.

Blanqueo de capitales: la expectativa de reactivación en el mercado de las propiedades

Especialistas inmobiliarios esperan una reactivación en el mercado, no solo en las propiedades usadas, que no solo se verán beneficiadas por esta medida, sino que también por la vuelta del crédito hipotecario a la Argentina de la mano de 16 bancos que ofrecen sus líneas UVAs. Pero, no solo será en este tipo de inmuebles, ya que “poder sacar los dólares de abajo del colchón revitalizará también a la compra de proyectos en pozo”, concuerdan los analistas.

“Somos optimistas en el sentido en que una herramienta de este estilo suma a que el sector mejore. Ya que, en la medida en que esta nueva normativa se vaya consolidando, tiene más posibilidades de que sea exitosa”, afirma Damián Tábakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios (CEDU).

En esta misma línea, los brokers inmobiliarios esperan un boom de escrituras para este año. “Ahí soy super optimista, ya 2023 cerró siendo un muy buen año y este va a ser superior. En el acumulado de cuatro meses hay casi un 21% más de operaciones de escrituras que el año pasado. Y a este número le falta el impacto de los créditos hipotecarios en el mercado de los inmuebles usados y el impacto del blanqueo”, sostiene Achával.

En línea con esto, Diego Cazes, gerente general de LJ Ramos, concuerda en que va a haber más movimiento en el mercado y que ayudará principalmente a la clase media. “El blanqueo generará que aumente la demanda de departamentos, particularmente los que tengan tickets promedio de entre US$200.000 y US$300.000″.

Paquete fiscal: ¿qué rechazó el Senado en cuanto al blanqueamiento de inmuebles?

El blanqueo fue aprobado, pero desde el Senado rechazaron por mayoría simple (la mitad más uno) que se puedan blanquear inmuebles por parte de personas humanas que estaban a nombre de sociedades. “Solo podría blanquear un inmueble el titular registral del mismo”, aclara Domínguez. Aunque cuando pase a Diputados, se podrá volver a insistir en el proyecto original.

“Si una persona tenía un inmueble que alquilaba a nombre de una sociedad y no de ella, podía ingresar al blanqueo y pasarlo a nombre de él. Pero, si en los diputados no insisten en este punto, no se va a poder hacer”, concluye el tributarista.

Además, Cazes comparte que uno de los grandes problemas de la votación es que no se aprobó la propuesta de Bienes Personales. “Con Bienes Personales las personas blanquearían mucho más porque se iba a elevar el piso del patrimonio”, agrega el gerente de LJ Ramos. La propuesta del oficialismo, que fue rechazada, incluye elevar a $350 millones la exención para el inmueble usado como vivienda. Ahora, resta esperar que se decide en la Cámara de Diputados. Y agrega: “En el gobierno de Macri el blanqueo fue exitoso porque, además, estaba el temor de que se cruce información con Estados Unidos, entonces mucha gente blanqueó en ese momento y no creo que sea tanta la que lo haga ahora”.