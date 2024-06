Créditos hipotecarios: la medida que se podría aprobar para aliviar de los intereses a quienes pagan Ganancias

Escuchar

La semana pasada se obtuvo en el Senado el dictamen para la Ley Bases y el paquete fiscal y, dentro de eso hay una medida que, para algunos especialistas, podría implicar un cierto alivio para los tomadores de los créditos hipotecarios e incentivará a que más personas se animen a solicitarlos: se actualizaría el monto de la deducción de intereses por préstamos hipotecarios del impuesto a las ganancias.

En otras palabras, así como se deducen de ganancias conceptos como alquileres, seguro médico, donaciones, también se podrán deducir los intereses que se paguen por los créditos hipotecarios (que se hubieran otorgado por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente) por un monto máximo que hasta la fecha era de $20.000 y ahora ascendería a más de $3.000.000.

Esta posibilidad ya existía anteriormente, pero el importe se estableció en 2001 y, desde entonces, no había tenido una actualización. “El monto pasaría de un máximo de $20.000 a un importe equivalente a la deducción por Ganancia No Imponible (una de las deducciones personales permitidas en el Impuesto a las Ganancias) que, para 2024, sería de $3.091.035″, señala Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios, y aclara que aplicaría para aquellos que hayan solicitado un préstamo hipotecario para la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente.

Impuesto a las Ganancias: se podría aprobar una medida que aliviaría a los tomadores de créditos hipotecarios Ricardo Pristupluk

Ese importe se actualizaría en septiembre de 2024 por la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) elaborado por el INDEC correspondiente a los meses de junio a agosto 2024, inclusive. A partir de 2025, la actualización sería semestral en los meses de enero y julio por la variación del IPC correspondiente al semestre calendario que finalice en el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

La medida, además, facultaría al Poder Ejecutivo a incrementar estos valores durante 2024 de acuerdo con su criterio.

“Es una buena noticia, aún cuando se considere que podría ser mayor”, opina Domínguez y explica: “Es un incentivo más para que las personas puedan a acceder a su primera vivienda o, si ya la tienen, mudarse a una más amplia y/o con mayores comodidades”.

“Para el que paga el impuesto a las ganancias es bueno, porque abonará menos. El tema es que se recauda menos por el impuesto a las ganancias y distorsiona el tributo”, señala Federico González Rouco, economista especializado en vivienda, quien trabaja en Empiria, la consultora de Hernán Lacunza, y agrega: “Además, el impacto de esto es bajo, porque no aumenta el acceso al crédito, sino que es una deducción posterior, por lo que no implica que haya más crédito por esto, sino que al porcentaje de personas en la Argentina que paga ganancias y que saque un crédito, se le cobra menos. Entonces, un mismo crédito, si lo saca una persona de mayores ingresos va a ser más barato que si lo saca una persona de menos ingresos que no paga Ganancias”.

Impuesto a las Ganancias: se actualizaría el monto de la deducción de intereses por préstamos hipotecarios Fabián Marelli - LA NACION

Un poco de historia sobre el impuesto y los intereses hipotecarios

La deducción de intereses correspondientes a créditos hipotecarios (otorgados a partir del 01/01/2001) se incorporó en el año 2001, a través de la ley 25.402. En ese entonces, aplicaba para la compra o construcción de inmuebles nuevos destinados a casa habitación del contribuyente hasta la suma de $4000 anuales.

Con posterioridad, a través del decreto 860/2001, se eliminó el requisito de que los inmuebles sean nuevos y se incrementó el monto de los intereses deducibles a $20.000. Dado que la Ganancia No Imponible de 2001 era $ 4020, el monto de la deducción de intereses de préstamos hipotecarios era casi cinco veces ese importe.

“Ese valor se mantuvo invariable hasta la fecha, aún cuando la inflación fue del 73.000% desde entonces, aproximadamente”, señala Domínguez y agrega que actualmente, para mantener un valor equivalente “se debería contemplar una deducción de poco más de $ 15.000.000 en lugar de $ 3.091.035″.

Impuesto a las Ganancias: dentro de la Ley Bases y el paquete fiscal se encuentra una medida que podría aliviar a quienes solicitaron un préstamo hipotecario

¿Cómo sería un caso concreto?

Si se simula un préstamo hipotecario UVA + TNA 5,5% a 20 años equivalente a US$100.000 ($91.600.000) los intereses de las primeras 12 cuotas serían de 5.057,62 UVAs. Si tomamos el valor actual de la UVA de $983 (valor al 5 de junio), los intereses serían equivalentes a $4.973.410, es decir, ya superarían el valor deducible.

Además, dado que el valor UVA se incrementa diariamente por el efecto de la inflación, los intereses serán por un monto en pesos mayor. En consecuencia, una parte importante de ellos no serían deducibles del impuesto a las ganancias.

En esta simulación, para que los intereses sean totalmente deducibles, el préstamo debería ser de alrededor de $56.000.000 (US$61.135). Como, en general, el préstamo no puede superar el 75% del valor de la unidad (ya que se financia hasta ese porcentaje), correspondería a un préstamo para comprar una vivienda de hasta US$81.500. Estos son cálculos estimados que deberán ajustarse a la realidad de cada operación de compra y, en función, de las condiciones del Banco que otorgue el préstamo.

Impuesto a las Ganancias: la deducción de intereses correspondientes a créditos hipotecarios se incorporó en el año 2001 Fabián Marelli - LA NACION

¿Cuántos contribuyentes deducen intereses de préstamos hipotecarios en sus declaraciones juradas de Ganancias?

La cantidad de contribuyentes que dedujeron intereses hipotecarios en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias se fue incrementando desde el período 2008 con 13.822 casos hasta el período 2016 con un máximo de 59.369 casos.

En el 2010 se observa una pequeña baja respecto a los períodos anteriores para luego continuar incrementándose y llegar a un pico en el 2016, que se ubica en sintonía con los préstamos hipotecarios UVA que se empezaron a otorgar a mediados de ese año.

Luego de ese salto en el 2016 con un máximo de 59.369 casos la cantidad ha ido disminuyendo considerablemente en los períodos siguientes -al igual que la solicitud de créditos- hasta llegar a los 30.274 en 2021.

Cantidad de presentaciones de declaraciones juradas de ganancias con deducción de intereses por créditos hipotecarios Elaborado por SDC Asesores Tributarios en base a datos de la AFIP

“En los últimos años, este beneficio nunca lo usaron más de 60.000 personas, en parte porque el monto era bajísimo, quedó fijo desde principios de los 2000″, señala Rouco y agrega: “Como idea general, no me gusta. No fomenta el crédito (nadie va a sacar un préstamo sólo porque esto se apruebe) y distorsiona Ganancias (cuando ya es un impuesto muy golpeado)”.