El proyecto de ley “ómnibus” que presentó el presidente Javier Milei plantea una medida que podría beneficiar al mercado inmobiliario. Se trata de un nuevo plan de blanqueo diseñado por el Ministerio de Economía, que permitiría a quienes tienen dinero no declarado poder comprar una propiedad sin tener que pagar una multa.

¿Cómo? El proyecto de regularización concedería la oportunidad de declarar hasta US$100.000 sin pagar penalización alguna. Ese monto, por ejemplo, alcanza para comprar un departamento monoambiente en la ciudad de Buenos Aires que según el último informe de Zonaprop, defiende un valor de US$95.538. Un monto que refleja el desmoronamiento que vivieron los precios de las propiedades e impensado antes de la pandemia o en los tiempos de los créditos UVA.

De todas formas vale la aclaración que la ley y sus distintos puntos impulsados por Milei deben ser aprobados por el Congreso para que se concrete la oportunidad. El tratamiento comenzará esta semana en las sesiones extraordinarias de la Cámara baja.

Las expectativas del mercado

“Esta medida podría impactar de forma positiva al mercado. Definitivamente no va a pasar desapercibida”, estima Diego Cazes, gerente general de L. J. Ramos Brokers. Coincide con él Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades: “Creo que un nuevo blanqueo va a atraer inversión para el sector inmobiliario, dependiendo de cómo se reglamente”.

El pasado es testigo del éxito de algunos proyectos de blanqueo en el sector. Martín Pinus, dueño de la inmobiliaria homónima, recuerda que “los efectos de la amnistía fiscal tuvo una repercusión positiva en el mundo inmobiliario, generando en el corto plazo un crecimiento en el volumen de operaciones de compraventa de inmuebles, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con fuentes que siguen las tendencias del sector, en el primer bimestre del 2017, la cantidad de escrituras celebradas en la ciudad, creció casi un 70% con respecto al mismo período del año anterior”, señala.

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, afirma que “estamos procurando impulsar frente al gobierno que la inversión en proyectos inmobiliarios entre sin costo”, y cree que “si lográramos, somos muy optimistas respecto del resultado que podría tener”. En diálogo con LA NACION, opina que mucha gente se sumaría al blanqueo de la mano de esa posibilidad.

Tabakman también proyecta cómo podría impactar la política en el mercado de la construcción: “En los próximos meses el costo de construcción, en dólares, ya no será tan atractivo como fue hasta ahora, sino que se encarecerá”. Sin embargo, cree que los inversores encontrarán en los ladrillos su mejor cobertura para sus ahorros precisamente frente a esa circunstancia.

En 2023, el costo de construcción medido en dólares cayó 0,2% mientras que el precio medio de los departamentos disminuyó un 1%”, señala Leandro Molina, Country Manager de Navent en Argentina y Perú, en base a los datos relevados por la Cámara Argentina de la Construcción.

En la misma línea, agrega que “construir hoy cuesta un 91,2% por encima de los valores de octubre de 2020 (mínimo de la serie) pero se mantiene 32,7% por debajo de abril de 2018 (pre devaluación de la administración de Mauricio Macri) y 17,4% por debajo del promedio 2012-2022″.

Un aspecto que no deja de analizar es el comportamiento de la divisa frente al proyecto. “El dólar perderá poder de compra porque todo se encarecerá en nuestro país en moneda dura y no habrá coberturas financieras frente a ello. Por eso, si se habilita el blanqueo para invertir en ladrillos, estoy seguro que muchos lo tomarán”, concluye.

Qué dice el proyecto de blanqueo

El proyecto de regularización incluye propiedades, bienes muebles, dinero y criptomonedas. Esto aplica para residentes fiscales argentinos hasta el 31 de diciembre de 2023 que tengan bienes tanto en el país como en el exterior.

El plazo para adherir al régimen se extenderá hasta el 30 de noviembre del año próximo, y se podrá acceder en tres etapas:

1° etapa: hasta 31 de marzo de 2024 se deberá pagar un adelanto de la alícuota del 5% . Después de esa fecha habrá tiempo hasta el 31 de mayo para regularizar el resto del impuesto.

. Después de esa fecha habrá tiempo hasta el 31 de mayo para regularizar el resto del impuesto. 2° etapa: del 1° de abril al 30 de junio la alícuota sería del 10%.

3° etapa: entre julio y septiembre se cobraría la alícuota máxima del 15%.

Cabe aclarar que el 75% de estas alícuotas se pagará por adelantado. Por ejemplo, si se ingresara el 31 de mayo cuando correspondería la alícuota del 5%, cerca de esa fecha se pagaría el 75% del impuesto y el resto más adelante.

“El blanqueo planteado por el gobierno de Milei propone libertad en el monto a blanquear, por ejemplo, si tiene US$300.000 sin declarar y puede blanquear solo US$30.000. Esto va a hacer que la gente quiera comprar cosas que no podía, va a mover la economía y sin duda eso le va a pegar al real estate”, considera Cazes.

La espina de la regularización

En la teoría, la posibilidad de regularizar dinero sin tener que pagar impuestos es idílica. Sin embargo, la medida tiene una espina en el pie que no lo deja caminar y desanima a quienes tienen el capital sin declarar.

“El blanqueo es cada vez es más complicado porque no hay políticas que se mantengan en el tiempo y se contradicen entre sí”, dice Cazes. Goldszer está en la misma página, ya que opina que “por falta de continuidad y por no estar las bases de la seguridad jurídica asentadas, no están dadas las condiciones para hacer grandes declaraciones”.

La inconsistencia a la que se refieren se ve claro en las últimas políticas de regularización. “El blanqueo de Macri fue uno de los mejores de la historia Argentina, aunque si descubrían que no blanqueabas la totalidad del patrimonio informalidad la multa podía ser equivalente a la totalidad de lo blanqueado. El atractivo era que prometían gradualmente bajar el impuesto a los Bienes Personales hasta llegar a cero. Pero cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández dieron marcha atrás y dijeron que no iban a sacar nunca el impuesto. Eso asusta fuertemente a la credibilidad del blanqueo”, medita Cazes.

Debido a que en el plan del blanqueo promovido por Macri “se blanqueó una gran cantidad de inmuebles”, según Cazes, “ahora habría un pequeño rezago de propiedades no registradas que se hayan acumulado desde ese momento”. Por eso, vaticina que la regularización va a ser más de dinero para comprar inmuebles”.