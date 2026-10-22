Los dos datos que confirman que el mercado inmobiliario tuvo su mejor mes del año en septiembre

“El mercado inmobiliario mejorará de cara al último trimestre”, habían adelantado los especialistas, y esa situación ya comenzó a evidenciarse. Después de varios meses en los que la actividad parecía haberse instalado en una meseta, las operaciones de compraventa en la ciudad de Buenos Aires volvieron a tomar impulso y septiembre cerró con el mejor resultado de 2026. El dato no es menor: las escrituras crecen mes a mes desde junio y, aunque todavía no logran superar los niveles de 2025, la tendencia empieza a mostrar un escenario más alentador.

De acuerdo con los datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante septiembre se registraron 6612 escrituras de compraventa de inmuebles, un 9,2% más que en agosto, cuando se habían concretado 6055 operaciones. De esta manera, el noveno mes del año se convirtió en el de mayor actividad inmobiliaria de 2026 y dejó atrás los registros de junio (5990), julio (6051) y agosto (6055).

La tendencia empieza a mostrar un escenario más alentador Daniel Basualdo

Sin embargo, la comparación interanual continúa mostrando una caída, tal como viene sucediendo con los meses anteriores. En este caso, las operaciones cayeron un 5,5% respecto de septiembre de 2025, cuando se habían firmado 6998 escrituras. Es decir, el mercado muestra una recuperación en el corto plazo, pero todavía no alcanza el volumen de actividad que había registrado un año atrás, cuando el impulso de los créditos hipotecarios era mayor.

En los primeros nueve meses de 2026 se acumularon 48.195 escrituras de compraventa, un 2,7% menos que las 49.546 registradas durante el mismo período del año pasado. En cuanto a los montos involucrados, las operaciones realizadas durante el noveno mes del año representaron un total de $1.218.610 millones, un 4,8% más que en el mismo mes de 2025. Por su parte, el monto medio de los actos se ubicó en $184.302.881, equivalentes a unos US$120.106 al tipo de cambio oficial promedio. El valor promedio de las transacciones aumentó un 11% interanual en pesos y un 3% medido en dólares.

“El mercado inmobiliario porteño muestra una base de demanda genuina y sostenida, y eso es lo que los datos confirman mes a mes”, señaló la presidente Magdalena Tato.

Es importante aclarar que esta recuperación todavía es chica en relación con el potencial de crecimiento que tiene el mercado inmobiliario argentino. Sin embargo, en un contexto marcado por la desaceleración de las operaciones y las dificultades para acceder al financiamiento, el repunte de los últimos meses representa una señal positiva para el sector. Sobre todo, porque comienza a observarse una recuperación de uno de los principales motores de la actividad: el crédito hipotecario.

Créditos hipotecarios: septiembre también fue el mejor mes del año

En septiembre las escrituras con hipoteca volvieron a ganar protagonismo y se registraron 1256 actos, la cifra mensual más alta en lo que va de 2026.

El resultado cobra especial importancia si se considera que, entre febrero y mayo, el mercado había llegado a registrar alrededor de 580 a 600 operaciones hipotecarias mensuales. A partir de entonces, el financiamiento comenzó a mostrar una recuperación que se hizo más evidente durante el tercer trimestre.

Esto se da principalmente porque, luego de un período caracterizado por la suba de interés de los préstamos, distintas entidades comenzaron a reducir las tasas de sus líneas hipotecarias, especialmente después del anuncio del Gobierno nacional sobre las licitaciones de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para impulsar el financiamiento de viviendas.

El programa, anunciado a fines de agosto, contempla la canalización de hasta dos billones de pesos hacia el sistema bancario mediante licitaciones, con el objetivo de ampliar el fondeo disponible para préstamos hipotecarios. En ese contexto, varias entidades comenzaron a ofrecer líneas con tasas cercanas al 7,5% anual más UVA, lo que mejoró las condiciones de acceso para potenciales compradores.

En septiembre las escrituras con hipoteca volvieron a ganar protagonismo y se registraron 1256 actos SaiArLawKa2 - Shutterstock

“Las nuevas líneas hipotecarias que se están poniendo en marcha —con fondeo del FGS de ANSES y participación del sistema bancario— representan exactamente el tipo de política que el mercado necesita: ampliar el universo de compradores que hoy tienen la decisión tomada pero no el financiamiento. Si estas herramientas llegan con tasas accesibles y requisitos razonables, el impacto en las escrituras puede ser muy significativo en los próximos trimestres” sostuvo Tato.

Sin embargo, el repunte mensual todavía convive con una caída importante en la comparación interanual. Las 1256 escrituras con hipoteca de septiembre representaron una baja del 15,5% frente al mismo mes de 2025. Pero, la diferencia es todavía mayor al observar el acumulado: entre enero y septiembre se formalizaron 7426 escrituras con hipoteca, un 31,4% menos que las 10.827 registradas durante los primeros nueve meses del año pasado.

Hay otro indicador que permite dimensionar esta recuperación: la participación de las hipotecas sobre el total de compraventas. En enero de 2026, el 22,35% de las escrituras se había realizado con hipoteca, el porcentaje más alto del año. Sin embargo, ese resultado estuvo influido por el bajo volumen de compraventas de aquel mes, cuando se habían registrado apenas 3423 operaciones.

A partir de entonces, la participación del financiamiento comenzó a retroceder hasta alcanzar un mínimo del 10,80% en mayo. Desde ese momento, la tendencia se revirtió y el peso de las hipotecas creció durante cuatro meses consecutivos, hasta representar casi el 19% de las escrituras firmadas en septiembre.

De esta manera, la evolución del crédito será una de las variables centrales para determinar si este repunte logra consolidarse en los próximos meses. Esto se debe a que los préstamos hipotecarios no solo permiten incorporar nuevos compradores al mercado, sino que también generan operaciones encadenadas.

Qué pasó con las escrituras en la provincia de Buenos Aires

Durante septiembre se registraron 12.971 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos bonaerense. La cifra representó un descenso interanual del 10% respecto a las 14.366 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025. En la comparación intermensual, en tanto, se observó una suba del 6% frente a agosto, cuando se habían contabilizado 12.233 escrituras.

En cuanto a las escrituras con hipotecas, durante septiembre se firmaron 1823 actos, lo que implicó una caída interanual del 25% respecto al mismo mes del año pasado. En la comparación con agosto, en cambio, se verificó un aumento del 12%.

En la provincia de Buenos Aires, septiembre registró 12.971 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires Soledad Aznarez

“El crecimiento respecto al mes anterior es una señal positiva, especialmente porque también se observa en las hipotecas. Todavía estamos por debajo de los niveles del año pasado, pero esta evolución nos permite observar con atención cómo se comportará la actividad en el último tramo del año”, señaló el presidente del colegio, Guillermo Longhi.

A la vez que agregó: “Los próximos meses serán importantes para determinar si esta mejora logra sostenerse. Allí van a incidir cuestiones como la evolución del crédito, las condiciones generales del mercado y, fundamentalmente, la confianza necesaria para que las decisiones de inversión vuelvan a traducirse en más operaciones”.