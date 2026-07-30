Los expertos en psicología coinciden: quienes tienen una silla con ropa acumulada no son desordenados y lo hacen por practicidad

Mientras que algunos son muy cuidadosos con la limpieza, no pueden estar sin barrer a diario, colocan correctamente sus prendas en el cesto de la ropa sucia y hasta la diferencian por colores y texturas, hay quienes lidian con muchas responsabilidades a la vez y ese pantalón o camiseta con la que se retornó del trabajo no termina en el placar, sino en una especie de montaña en un rincón del cuarto.

Es que, ¿a quién no le pasó que empezó a acumular ropa en una silla y cuando se dio cuenta ya había una torre interminable? Esta situación es más común de lo que se piensa y la psicología se encargó de analizar qué hay detrás. Los expertos llegaron a la conclusión de que esto no representa que alguien sea desordenado, sino que es una señal de practicidad.

La ropa en la silla no representa que alguien sea desordenado, sino que es una señal de practicidad (Foto: FreeP¡Ck)

¿Qué significa dejar la ropa acumulada en la silla?

Muchos lo califican como una señal de desorden, dejadez o falta de organización, pero la psicología explica que los hábitos, el orden y la ansiedad están muy relacionados en personas que acostumbran a sacarse la ropa y durante días formar una especie de torre sin fin sobre la silla. Y es que, en muchos casos, no se trata de pereza ni de falta de interés por la buena distribución de las cosas en el cuarto.

La especialista Sara Navarrete explicó en la revista Hola! que la silla llena de prendas puede ser el reflejo de la forma de organizarse y de que la mente está saturada tras un día lleno de tareas pendientes, estrés, caos y preocupaciones y guardar una remera en el placar se considera una acción sin prioridad porque el cerebro prefiere ahorrarse un poco de energía.

Los hábitos, el orden y la ansiedad están muy relacionados en personas que acostumbran a formar una torre de ropa

Además, según su análisis, el hecho de que alguien deje pequeñas tareas para después, como guardar la ropa en el armario, puede reflejar una personalidad práctica, es decir, se trata de personas que no necesitan que todo esté perfecto para sentirse bien y dedican sus recursos mentales a otras tareas que consideran más importantes.

Por qué las personas acumulan ropa sobre una silla

“La mayoría de las veces no es pereza ni dejadez. Es una decisión aplazada”, según detalla la psicóloga, ya que la persona mira esa prenda y piensa: “Todavía no está lo suficientemente sucia para lavar, pero tampoco tan limpia como para volver al armario”.

Entonces, que la ropa termine acumulada es debido a la saturación mental del día y, en muchas ocasiones, esa prenda que necesita ser guardada se vuelve una tarea o responsabilidad adicional que se prefiere omitir o dejar para más tarde, y la verdad es que se pasan los días y sigue ahí.

Este comportamiento refleja cansancio mental, necesidad de practicidad o dificultades para desconectarse de tareas pendientes.

La silla de ropa acumulada tiene relación con el estrés

Cuando se enfrentan etapas de saturación mental, ansiedad o estrés en el trabajo, la familia o a nivel personal, no solo la ropa empieza a acumularse, sino papeles en el escritorio, la alacena no mantiene orden, el living no siempre luce impecable y esto se debe a que el cerebro está en modo de supervivencia y se concentra en resolver lo prioritario e indispensable.

Para la psicóloga Sara Navarrete, el desorden no es la causa del estrés, sino una consecuencia visible de él y muchas veces “la casa suele contar la historia emocional que estamos viviendo”. Entonces, sí hay una relación muy estrecha entre el estado emocional y los espacios que se habitan.

Hay una relación muy estrecha entre el estado emocional y los espacios que se habitan Daniel Karp

Cuándo se vuelve un problema tener tanta ropa acumulada en la silla

Si dejar las tareas para después hace que al ingresar a la habitación se sienta culpa, frustración, sensación de descontrol o genere conflictos con la pareja o familia, es momento de tomarlo como un problema. “Hablamos del impacto emocional que está teniendo ese hábito. La diferencia no está en el montón de ropa. Está en cómo nos hace sentir”, indicó Navarrete.

Es aquí donde resulta importante encontrar un equilibrio que permita sentirse cómodos sin convertir el orden en presión. Lo mejor es dedicar unos minutos al día a pequeñas tareas porque lo complicado está en el cansancio, la exigencia y la carga mental. El punto de partida de una casa o espacio ordenado está en una mente tranquila.