Junio mejoró y las ventas de propiedades cerraron el primer semestre del año “empatado” con 2025

La buena noticia es que las propiedades se venden, pero el crédito hipotecario todavía está lejos de sus mejores niveles de la nueva era UVA.

El mercado inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar señales positivas en junio. Durante el sexto mes de 2026 se firmaron 5990 escrituras de compraventa, lo que representó un crecimiento del 3,96% frente a las 5762 operaciones registradas en el mismo período del año pasado, de acuerdo a los datos informados por el Colegio de Escribanos porteño.

La mejora fue todavía más marcada en la comparación mensual: frente a mayo, cuando se habían concretado 5435 escrituras, la cantidad de operaciones aumentó un 10,2%.

El dato permitió que el mercado porteño cerrara la primera mitad del año con casi 30.000 escrituras de compraventa. Se trata de un volumen prácticamente idéntico al acumulado entre enero y junio de 2025, por lo que desde el sector hablan de un “empate técnico” entre ambos períodos.

El monto total involucrado en las compraventas de junio ascendió a $1.058.545 millones, con un incremento interanual del 27,9% frente a los $827.688 millones movilizados en junio de 2025. El valor promedio de cada escritura fue de $176.718.815, equivalente a US$120.320 de acuerdo con el tipo de cambio oficial promedio utilizado para el relevamiento.

El mercado porteño cerró el primer semestre del año con casi 30.000 compraventas Ricardo Pristupluk

En pesos, el ticket medio aumentó un 23% durante el último año. Sin embargo, medido en dólares prácticamente no tuvo variaciones: avanzó apenas un 0,2% frente a los US$120.054 registrados en junio de 2025.

La situación contrasta con lo ocurrido un año atrás. En junio de 2025, el mercado había registrado un crecimiento interanual del 36,1% en la cantidad de escrituras y una expansión del 128,6% en el dinero involucrado. Además, el monto promedio de las operaciones había aumentado un 32,3% en dólares.

Sin embargo, detrás de esa estabilidad general del mercado aparece una diferencia importante. En 2026 el mercado logró mantener el nivel de actividad con muchas menos operaciones por créditos hipotecarios.

El crédito, la principal deuda del mercado

En junio se formalizaron 765 escrituras con hipoteca, un 30,32% más que mayo (587). Aunque el número representa una señal de recuperación para el financiamiento destinado a la vivienda, todavía se encuentra un 37,1% por debajo de las 1216 operaciones hipotecarias concretadas en el mismo mes de 2025.

De esta manera, apenas el 12,8% de las compraventas realizadas durante junio contó con una hipoteca. Un año antes, esa proporción superaba el 21%, prácticamente una de cada cinco operaciones se hacía con crédito.

La diferencia también es significativa al observar el acumulado del semestre. Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 4152 escrituras hipotecarias, frente a las 6610 registradas durante la primera mitad del año pasado. Esto implica una caída de alrededor del 37%, es decir, casi 2500 operaciones menos financiadas por bancos.

Para Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos porteño, los números del primer semestre dejan dos conclusiones centrales. “Primero, que hay un empate técnico con casi 30.000 escrituras de compraventa respecto al año anterior. Pero hay un elemento para destacar: ese nivel de actividad se mantuvo aun con un 40% menos de hipotecas”, señaló.

En junio se formalizaron 765 escrituras con hipoteca Daniel Basualdo

“¿Qué nos dice eso? Que tenemos mucho por crecer. La demanda de vivienda existe, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas. Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan”, afirmó.

En este escenario, Tato planteó la necesidad de desarrollar nuevas herramientas que permitan ampliar el acceso a la vivienda y recuperar el efecto multiplicador de los préstamos hipotecarios. Entre las alternativas mencionó el regreso de las hipotecas privadas, la creación de nuevas líneas bancarias (incluso con la posibilidad de que sean otorgadas en moneda extranjera) y el crecimiento de instrumentos vinculados con la tokenización para financiar y respaldar desarrollos inmobiliarios. “El crédito crea mercado y, en la medida en que se multipliquen las facilidades, todo puede ser sinergia”, concluyó.

Qué pasó en la provincia de Buenos Aires

La situación en la provincia de Buenos Aires es completamente distinta a la de la Ciudad. A pesar de que la recuperación mensual también se observó en la zona, los niveles de actividad continuaron por debajo de los registrados un año atrás.

Durante junio se firmaron 10.702 escrituras de compraventa de inmuebles, según el relevamiento del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. La cifra implicó una caída interanual del 9% frente a las 11.706 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.

En la comparación mensual, sin embargo, el mercado mostró una mejora significativa: la cantidad de actos aumentó un 18% respecto de mayo, cuando se habían contabilizado 9068 escrituras.

Cabe recordar que, durante tres meses, la provincia atravesó un conflicto gremial en ARBA que afectó directamente las operaciones inmobiliarias. Hecho que afectó el primer eslabón del proceso de escrituración dentro del periodo a que pertenecerían parte de las escrituras informadas desde febrero hasta mayo. Por lo que, este repunte indicaría que la situación comenzó a normalizarse, pero levemente.

La provincia atravesó un conflicto gremial en ARBA que afectó directamente las operaciones inmobiliarias Soledad Aznarez

El mismo comportamiento se registró en las operaciones con crédito. En junio se formalizaron 1226 hipotecas, un 35% más que durante mayo, pero un 37% menos que en el mismo período del año pasado.

“Los números de junio muestran una mejora con respecto a mayo, tanto en compraventas como en hipotecas, pero todavía se ubican por debajo de los valores registrados en el mismo mes del año pasado”, explicó Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

“Más allá de las variaciones intermensuales, consideramos que sigue siendo necesario fortalecer el crédito hipotecario para lograr una consolidación de las estadísticas del sector”, concluyó Longhi.